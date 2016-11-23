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В Ангарске Иркутской области сотрудники полиции обыскали редакцию "Газеты Ольги Жаковой". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на саму Жакову, члена совета движения "Открытая Россия".

"Мне позвонили соседи по офису и говорят: "к вам в офис сломали дверь и проникли какие-то посторонние люди". Я, естественно, приезжаю с супругом. Заходим, дверь сломана, куча народу ковыряются в моем офисе, перебирают какие-то бумажки", - сообщила Жакова.

Выяснилось, что обыском руководит полковник ГУ МВД по Иркутской области Алексей Странадко. На вопрос о причинах обыска полицейский показал постановление об обыске, на котором не была указана дата. "В рамках уголовного дела в связи с недостаточностью улик провести следственные действия. И в этом распоряжении указан адрес не моего помещения. И указана фирма "Траст Оил", то есть ее здесь нет. Когда я ему (полицейскому. - Ред.) объяснила, что она не имеет отношение к офису, он начал делать нервные звонки", - рассказала Жакова.

Также сотрудники полиции интересовались у супруга Жаковой Игоря Шлейфера, не имеет ли он отношения к ООО "Траст Оил". " Они настойчиво задают вопросы моему мужу про не известную нам фирму. Получается, им надо, чтобы он к ней имел отношение", - сообщила Жакова "Открытой России".

Жакова подчеркнула, что офис принадлежит ее изданию. Она отметила, что при обыске присутствуют двое "понятых", которые снимают все происходящее на видеокамеры.

По мнению Жаковой, обыск связан с ее деятельностью в "Открытой России". Она была избрана в совет движения в сентябре. Жакова на последних выборах была кандидатом в депутаты Госдумы в рамках проекта "Открытые выборы". По ее словам, именно тогда она заметила повышенное внимание сотрудников правоохранительных органов.