О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.256900.html
Также: Полиция, СМИ, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость В Ангарске обыскали офис газеты члена совета "Открытой России"

23.11.2016
Ольга Жакова. Фото: openrussia.org
Ольга Жакова. Фото: openrussia.org
Реклама

В Ангарске Иркутской области сотрудники полиции обыскали редакцию "Газеты Ольги Жаковой". Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на саму Жакову, члена совета движения "Открытая Россия".

"Мне позвонили соседи по офису и говорят: "к вам в офис сломали дверь и проникли какие-то посторонние люди". Я, естественно, приезжаю с супругом. Заходим, дверь сломана, куча народу ковыряются в моем офисе, перебирают какие-то бумажки", - сообщила Жакова.

Выяснилось, что обыском руководит полковник ГУ МВД по Иркутской области Алексей Странадко. На вопрос о причинах обыска полицейский показал постановление об обыске, на котором не была указана дата. "В рамках уголовного дела в связи с недостаточностью улик провести следственные действия. И в этом распоряжении указан адрес не моего помещения. И указана фирма "Траст Оил", то есть ее здесь нет. Когда я ему (полицейскому. - Ред.) объяснила, что она не имеет отношение к офису, он начал делать нервные звонки", - рассказала Жакова.

Также сотрудники полиции интересовались у супруга Жаковой Игоря Шлейфера, не имеет ли он отношения к ООО "Траст Оил". " Они настойчиво задают вопросы моему мужу про не известную нам фирму. Получается, им надо, чтобы он к ней имел отношение", - сообщила Жакова "Открытой России".

Жакова подчеркнула, что офис принадлежит ее изданию. Она отметила, что при обыске присутствуют двое "понятых", которые снимают все происходящее на видеокамеры.

По мнению Жаковой, обыск связан с ее деятельностью в "Открытой России". Она была избрана в совет движения в сентябре. Жакова на последних выборах была кандидатом в депутаты Госдумы в рамках проекта "Открытые выборы". По ее словам, именно тогда она заметила повышенное внимание сотрудников правоохранительных органов.

Оставить комментарий Обсудить
23.11.2016

новость Новости по теме
21.10.2016 У московской журналистки Ксении Бабич прошел обыск по делу "Правого сектора" →
30.09.2016 В Сергиевом Посаде у редактора "Альтернативной газеты" прошел обыск →
18.08.2016 У главреда нижнетагильского СМИ прошел обыск из-за выложенной "ВКонтакте" песни →
08.07.2016 В офис "Открытых выборов" пытались подбросить книгу о Гитлере →
17.05.2016 "Открытые выборы" Ходорковского определились со своими кандидатами на выборах в Госдуму →
21.04.2016 В Новосибирске при обыске в отделении ПАРНАС изъяли литературу со свастикой →
22.12.2015 СКР: Обыски у сотрудников "Открытой России" связаны с решением по иску акционеров ЮКОСа →
22.12.2015 В квартирах сотрудников "Открытой России" прошли обыски →
Фото и Видео
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
27032
Play own
Аврал на Петровке, 38
26434
Play own
Одиннадцатая прогулка Путина
26195
Play own
Болотная площадь: четыре года спустя
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья С Лениным в башке
новость Кадыров будет готовить спецназ
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
статья Правда Дениса Карагодина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость США обвиняют Россию
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
новость Вече в Киеве: ВИДЕО
Вече в Киеве. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость СМИ: Дочь Каримова убита
Гульнара Каримова. Фото из твиттера
новость Гаага: доказательства серьезные
Гаагский трибунал. Фото Винсента ван Зейста/Википедия
новость Черногория требует допросов
Минюст Черногории. Фото: vijesti.me
в блоге Сладкий мед ЮКОСа
383
новость "Платон" для небольших грузовиков
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Кадыров, Сечин и Улюкаев
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Чиновники отчитаются о своих аккаунтах
Компьютер. Фото: gov.ru
новость Украина: предатели арестованы
Александр Баранов признается в государственной измене. Кадр видео СБУ
новость "Спецстрой" упразднят
Логотип "Спецстроя"
новость Путин не хочет отменять эмбарго
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
в блоге Именем Гегеля
383
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Украина: задержание предателей
КПП "Чонгар". Фото: dpsu.gov.ua
новость Дадин: взыскание за самооборону
Ильдар Дадин и его сокамерник после драки. Источник: ptzgovorit.ru
новость Начальник сербских колорадов
Александр Синджелич на Восточной Украине. Источник: theins.ru