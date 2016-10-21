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Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире московской журналистки Ксении Бабич. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Илья Шепелин.

По его словам, следственные действия связаны с делом пресс-секретаря "Правого сектора" Артема Скоропадского, который был однокурсником Бабич в МГУ.

"Господин Скоропадский учился на московском журфаке, а теперь вряд ли когда вернется в Россию, но СК организует еще один процесс с обвиняемым, которого у них нет", - пишет Шепелин.

По словам журналиста, около десяти оперативников пришли с обыском в шесть часов утра. Бабич успела написать в Фейсбуке сообщение, но "находчивый сотрудник изъял у нее телефон и этот пост удалил".

"Ксюша сказала, что не откроет без юриста. На это следователи ответили, что лучше выпилят дверь болгаркой, которая у них есть в машине, чем будут ждать", - пишет Шепелин. По его словам, "обыском руководил человек с хорошей правоохранительной фамилией – подполковник Ежов".

В однокомнатной квартире, добавил журналист, проверили все, вплоть до стелек в обуви. "Обыск закончился изъятием всех электронных средств. Из средств связи у Ксюши остался только домофон", - говорится в сообщении.

Бабич - пресс-секретаря фонда "Правовая инициатива". В различное время она сотрудничала с "Эхом Москвы", изданиями "Аргументы и факты", "Сноб" и PublicPost.

30 сентября стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении лидеров "Правого сектора". Среди фигурантов дела - основатель организации Дмитрий Ярош, а также Андрей Тарасенко, Андрей Стемпицкий, Валерий Воронов, Артем Скоропадский и другие лица. Дело возбуждено по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

"Установлено, что образованный Дмитрием Ярошем в 2013 году "Правый сектор" взял за основу взгляды радикального украинского национализма, подчеркнутой русофобии и фашизма, при этом целью организации стало "оказание вооруженным путем сопротивления московской агрессии", а по сути, оправдание применения насилия по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с 2014 года членами "Правого сектора" "на постоянной основе систематически планируются и совершаются преступления, направленные против Российской Федерации, ее граждан и дипломатических учреждений на территории Украины, а также в отношении русскоязычного мирного населения".

В пресс-релизе СКР особо отмечена деятельность руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артема Скоропадского, который "систематически выступает в средствах массовой информации и в сети Интернет, а также на различных общественно-массовых мероприятиях с пропагандой преступной идеологии организации, призывами единомышленников к вступлению в нее и участии в совершении преступлений экстремистской направленности".