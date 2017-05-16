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Анархист Дмитрий Бученков, фигурант Болотного дела, на допросе в суде уточнил данные на следствии показания, сообщив, что не был в Москве не только утром 6 мая 2012 года, но и весь тот день. Такую информацию передает корреспондент "Граней" из зала Замоскворецкого райсуда столицы.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на показания самого Бученкова, что вечером 6 мая 2012-го он вернулся в Москву из Нижнего Новгорода, куда ездил к родителям. Однако в действительности активист спутал даты. В суде он пояснил, что навещал родителей ежемесячно и после 6 мая посетил Нижний Новгород еще десятки раз, поэтому точная дата майского визита 2012 года у него в памяти не отложилась.

Но позже, знакомясь по окончании следствия с материалами дела, Бученков обнаружил данные оперативно-разыскных мероприятий - показания дорожной системы "Патруль", зафиксировавшей передвижения его машины. Эти данные, присутствовавшие в деле уже с первых дней расследования, однозначно свидетельствуют, что в Нижний Новгород он отправился 5-го числа, а вернулся в Москву лишь 8-го.

Изучив показания системы "Патруль", Бученков сумел детально восстановить в памяти события 5-8 мая и подробно изложил их в суде. Активист заметил, что есть готовый дать показания свидетель, который подтвердит, что встречался с ним в Нижнем Новгороде 7-го числа.

Бученков также рассказал, что выступил организатором согласованного шествия анархистов, которое прошло 1 мая - за несколько дней до митинга на Болотной. Именно к этому шествию, подчеркнул обвиняемый, он и подготовил баннер, который в дальнейшем повторно использовали 6-го числа.

Акцию на Болотной, продолжил активист, он решил проигнорировать, поскольку считал, что анархисты свою позицию уже высказали. Тогда же он предупредил другого лидера анархиста, Алексея Гаскарова (в 2013-2016 годах отбыл по Болотному делу срок три с половиной года общего режима), что на Болотную не пойдет. Соответствующее электронное письмо сохранилось как у Бученкова, так и у Гаскарова и будет представлено суду, заметил обвиняемый.

Подсудимый также рассказал, что был осведомлен о преследованиях по Болотному делу и за три с лишним года, прошедшие после митинга, неоднократно выезжал за границу, так что мог бы скрыться, если бы считал, что имеет основания опасаться преследований.

Наконец, Бученков обвинил следователя СКР Александра Уранова, который фабриковал его дело, в стремлении утаить от него существенные материалы. На ознакомлении с делом Уранов предложил активисту отсмотреть лишь 18 часов видео, заявив, будто остальные 100 с лишним часов непосредственного отношения к нему не имеют. Однако активист просмотрел все видеозаписи и на одной из них обнаружил Козырька (прозвище неизвестного с Болотной, которого СКР выдает за Бученкова) без капюшона и в полный рост. Эти кадры особенно убедительно свидетельствуют, что Козырек и Бученков - разные лица. "Я показал это Уранову, но он только отвернулся от меня к окну", - заметил подсудимый.

На слушания во вторник Бученков явился, сбрив бороду, которую носил последнее время. Так он решил более наглядно продемонстрировать свое несходство с Козырьком.

Обычно в ходе процессов подсудимых допрашивают в конце судебного следствия. Однако Бученков и его защита на предыдущих слушаниях - первых по существу дела - ходатайствовали о допросе обвиняемого в самом начале процесса. Судья Лариса Семенова ходатайство удовлетворила.

В процессе сменился обвинитель - вместо помощницы замоскворецкого межрайонного прокурора Екатерины Апухтиной обвинение теперь поддерживает старшая помощница прокурора по фамилии Севрюгина. Ранее она участвовала в процессе болотника Дмитрия Ишевского, а также в суде о выборе меры пресечения активисту Ильдару Дадину. Севрюгина не поддержала ходатайство следователя об отправке Дадина в СИЗО, и активиста поместили под домашний арест.

Адвокаты Светлана Сидоркина и Илья Новиков ходатайствовали о допуске на слушания жены обвиняемого Анны Королевой. Она проходит по делу как свидетель обвинения, но фактически никаких данных сообщить не может, поскольку познакомилась с активистом лишь в 2014 году. Прокурор Севрюгина возражать не стала, однако судья Семенова ходатайство отклонила.

Поддержать Бученкова на заседание во вторник пришел известный антифашист Алексей Сутуга, который в начале месяца освободившийся из сибирской колонии, отбыв более чем трехлетний срок по обвинению в хулиганстве и побоях.

Следующее заседание суда пройдет 24 мая.

38-летнему доценту политологии Бученкову инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Как утверждает обвинение, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменено шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов. Потерпевшими по делу проходят семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Бученков был задержан 2 декабря 2015 года и на другой день отправлен в московский СИЗО-5 "Водник". Там он пробыл 15 месяцев. Лишь 2 марта 2017-го политзека перевели из СИЗО под домашний арест.

При этом адвокат еще в самом начале 2016 года по заказу адвоката Сидоркиной была проведена портретная экспертиза, подтвердившая, что Бученков и Козырек - разные лица. Однако СКР упорно игнорировал как результаты этого исследования, так и другие свидетельства непричастности активиста к делу.