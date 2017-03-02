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Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
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Также: Болотное дело, Политзеки, Право, Акции протеста, Полиция, Россия, Общество, Политика | Персоны: Дмитрий Бученков, Илья Новиков, Дмитрий Борко

новость Болотник Бученков переведен под домашний арест

02.03.2017
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Мосгорсуд перевел фигуранта Болотного дела Дмитрия Бученкова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат обвиняемого Илья Новиков.

Домашний арест назначен на срок до 6 мая. Как передает "Новая газета", отбывать его Бученков будет в своей квартире в городе Апрелевке Наро-Фоминского района Подмосковья.

Решение было принято при рассмотрении ходатайства следствия о продлении политзеку срока содержания в СИЗО. Слушания заняли два заседания. 27 февраля, как передавал журналист Дмитрий Борко, Новиков заявил отвод судье на том основании, что тот уже раньше продлевал Бученкову арест, а представленные следствием доводы в пользу дальнейшего содержания политзека в СИЗО остались прежними.

Судья отвод отклонил и перенес слушания, сославшись на то, что Новиков, недавно вошедший в дело, еще не ознакомился с материалами. При этом сам юрист указывал, что дело уже изучил полностью.

Чем объясняется решение о смягчении болотнику меры пресечения, СМИ пока не уточняют.

38-летний доцент политологии и участник анархистского движения Бученков был заключен в СИЗО с декабря 2015 года. Ему инкриминированы стандартные для Болотного дела часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти) и часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). Согласно фабуле дела, 6 мая 2012-го на Болотной площади Бученков нападал на полицейских и переворачивал уличные туалеты. Всего ему вменено шесть эпизодов - это больше, чем у других фигурантов дела. "Потерпевших" в деле семеро: шесть полицейских и сотрудник фирмы "Экоуниверсал".

Между тем в действительности Бученкова вообще не было на Болотной 6 мая - он лишь вечером того дня вернулся в Москву из Нижнего Новгорода. На фото в материалах дела изображен не Бученков, а другой человек, что подтверждено портретной экспертизой , которая еще до конца января 2016 года была проведена по заказу адвоката Светланы Сидоркиной. Личность человека на фото неизвестна; в группе поддержки болотников его называют Козырек.

Между тем СКР упорно игнорирует как результаты этой экспертизы, так и свидетельские показания о пребывании обвиняемого в Нижнем Новгороде.

Сам болотник вину не признает.

Новиков взялся защищать Бученкова 16 февраля нынешнего года, уже по окончании следствия - на стадии ознакомления защиты с материалами. Свой интерес к делу он объяснил как раз явным алиби обвиняемого. "Те позиции насчет законности действий полиции, права на митинг и т. п., которые успели наработать по прошлым заходам (предыдущим процессам болотников. - Ред.) и которые сейчас выигрывают в ЕСПЧ, в нашем случае придется оставить, - писал адвокат. - Раз говорим об алиби, значит, только об алиби. Главными фигурами на процессе будут не свидетели, а эксперты-антропологи".

21 февраля Новиков объявил вознаграждение 250 тысяч рублей за достоверную информацию о Козырьке. Имя информатора он пообещал сохранить в тайне.

Блогер-анархист Александр Григорьев, недавно отбывший срок за поджог районной администрации в Орске, Оренбургская область, осудил инициативу Новикова, написав в комментарии к его сообщению: "Это не система защиты. Вытащить одного, но посадить другого". Анархистское сообщество отвернется от Бученкова, предостерег бывший политзек. Адвокат возразил: "Это не Бученкова решение, а мое". Таким образом, можно предположить, что с подзащитным он свою инициативу не согласовывал.

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02.03.2017

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