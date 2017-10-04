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Также: Дело 26 марта, Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Россия, Общество, Политика

новость Срок фигуранту "дела 26 марта" Косых уменьшен до 3 лет 8 месяцев

04.10.2017
Андрей Косых в суде, 09.08.2017. Фото: zona.media
Андрей Косых в суде, 09.08.2017. Фото: zona.media
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Мосгорсуд уменьшил фигуранту "дела 26 марта" Андрею Косых срок на 4 месяца - до 3 лет 8 месяцев общего режима. Об этом сообщает Интерфакс.

Причиной такого решения стало признание осужденным вины. Это в апелляционном определении расценено как смягчающее обстоятельство.

Приговор вступил в законную силу. В течение 10 дней после вручения Косых соответствующего уведомления он должен быть отправлен из московского СИЗО в колонию.

Косых 31 год, он жил в рабочем поселке Мордово Тамбовской области. Получил образование по специальности "экономика и управление на предприятии", но занимался музыкой. Мать политзека Светлана Косых - депутат райсовета от "Единой России". Косых сам состоял в "Молодой гвардии "Единой России" и участвовал в "культурно-массовых мероприятиях" во время избирательных кампаний кандидатов от ЕР. При этом в интервью "Дождю", данном после ареста, политзек отмечал, что до публикации расследования ФБК о собственности премьер-министра Дмитрия Медведева всерьез политикой не интересовался.

В Москву Косых приехал записывать альбом. Работал грузчиком в логистической фирме "Мосбизнесресурс". 26 марта нынешнего года в первый раз вышел на протестную акцию и возмутился тем, что полицейские бьют демонстрантов. В беседе с "Дождем" он говорил, что всего побил трех силовиков.

13 апреля Косых арестовали. Ему были вменены два эпизода. За нападение на прапорщика 2-го оперполка столичного УМВД по фамилии Синегубов политзеку инкриминировали часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающую до пяти лет колонии. Между тем второй эпизод - нападение на полицейского этого же оперполка Евгения Гаврилова - был квалифирован по части 2 статьи 318 (применение опасного насилия), санкция которой составляет до 10 лет.

При этом Косых оказался единственным из семи известных фигурантов "дела 26 марта", кому вменяли часть 2 статьи 318 кодекса.

Согласно фабуле дела, на акции 26 марта в центре Москвы Косых, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", ударил Синегубова кулаком по шлему, от чего прапорщик испытал боль. Позже на той же акции, заявляется в приговоре, демонстрант ударил Гаврилова ногой в область шеи и нижней челюсти. Как утверждается, полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также две ссадины.

Ранее Гаврилов проходил "потерпевшим" по делу болотника Ивана Непомнящих. Тот получил два с половиной года общего режима.

Дело вел старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов. Он же занимался делами двух других "узников 26 марта" - Дмитрия Крепкина и Алексея Политикова.

Первоначально интересы политзека представляли два назначенных адвоката - Евгений Велижанин и Леонид Альперович. В июле на очередных слушаниях о продлении Косых срока содержания в СИЗО Альперович поддержал соответствующее ходатайство Северилова, несмотря на то что сам Косых просил о переводе под домашний арест. К началу суда над политзеком этот защитник из дела вышел, и в дальнейшем политзека защищал один Велижанин.

Родственники Косых с прессой не контактировали. Предполагалось, что такую линию поведения им порекомендовал назначенный адвокат. На слушаниях по существу дела, прошедших в одно заседание - 9 августа, - сам политзек попросил себя не фотографировать.

Приговор Косых вынесла судья Тверского райсуда Москвы Екатерина Коротова. Дело слушалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. В процессе по ходатайству адвоката Велижанина допросили только мать подсудимого. "Потерпевшие" Синегубов и Гаврилов на суд не явились.

Подсудимый заявил о раскаянии. Свое последнее слово он начал заявлением: "Несмотря на то что Синегубова и Гаврилова здесь нет, хочу при всех попросить у них извинения".

В прениях сторон заместитель тверского межрайонного прокурора Светлана Кожекина требовала для подсудимого по эпизоду нападения на Синегубова два года общего режима, по эпизоду нападения на Гаврилова - три года, а суммарный срок путем частичного сложения просила назначить равный четырем с половиной годам. Судья Коротова по каждому из эпизодов дала Косых точно такие сроки, однако сложила их иначе - более выгодно для подсудимого.

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04.10.2017
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