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Дмитрий Крепкин в суде, 08.08.2017. Фото: Грани.Ру

Москвич Дмитрий Крепкин, обвиняемый в нападении на старшего сержанта ОМОНа Михаила Звонарева во время антикоррупционной акции 26 марта, на слушаниях по существу своего дела, которые открылись в Тверском райсуде столицы, отказался признать вину. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Предварительные слушания в рамках процесса прошли 31 июля. Адвокат политзека Ильнур Шарапов настаивал на исключении из материалов дела видеозаписи, однако судья Александр Меркулов ходатайство отклонил.

На заседании во вторник прокурор Ибрагимова огласила обвинительное заключение. Оно, отмечает корреспондент "Граней", оказалось очень кратким. Как указала Ибрагимова, часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до пяти лет колонии) вменена Крепкину за то, что он "решил применить насилие" в отношении Звонарева и, "осознавая последствия", нанес ему удар в правое бедро.

Политзек вину отверг и выразил готовность сразу же дать показания. УПК допускает проведение допросов подсудимых на любой стадии судебного следствия, однако обычно обвиняемые предпочитают выступать с показаниями после того, как допросят всех потерпевших и свидетелей.

В интернете, сообщил Крепкин в своих показаниях, он прочел о том, что акция согласована. Это верная информация: с точки зрения закона акция действительно автоматически считалась согласованной, поскольку мэрия Москвы, отклонив уведомление организатора протестов Алексея Навального, не предложила ему альтернативной площадки.

Выйдя из метро, продолжил Крепкин, он поразился количеству силовиков и спецтехники в центре Москвы. Планировалось мирное шествие, пояснил политзек, однако "мирных граждан грузили в автобусы, как скот".

"Не мог ничего не делать, видя беспредел, - заметил Крепкин. - Сперва дернул одного сотрудника за плечо, чтобы сказать: что делаешь?" Затем, продолжил подсудимый, "чтобы отвлечь внимание полицейских от задержанного, нанес удар по дубинке". "Бить сотрудника не собирался", - подчеркнул он.

"Вы хотели освободить задержанного молодого человека?" - уточнила прокурор Ибрагимова. "Ну да", - ответил Крепкин, смущенно улыбаясь. "Вы понимали, что перед вами сотрудники?" - продолжила чиновница. "Отчасти". - "Как это?" - "Считалось, что полицейские там охраняют порядок, но они занимались немного другим - задерживали невиновных", - ответил политзек.

Далее был допрошен сам "потерпевший" Звонарев, приезжий из Тверской области. Он заявил, что заметил, как подсудимый его преследует, и "дубинкой держал дистанцию". Самого удара, якобы полученного от демонстранта, омоновец не видел, однако, обернувшись, заметил Крепкина. После удара Звонарев продолжил "работать" - "при помощи мегафона сопровождал граждан к метро".

На вопрос о проявлении демонстрантами агрессии омоновец ответил, что агрессия "заключалась в выкрикивании лозунгов против действующей власти".

После задержания Крепкина, рассказал Звонарев, ему в СКР продемонстрировали видео с места событий, а позже в тот же день провели опознание подозреваемого.

Затем судья Меркулов перешел к допросам свидетелей. Первым выступил омоновский оператор Кирилл Деянов, снимавший разгон акции. На сделанным им видео плохого качества, которое и приобщено к делу, удар не зафиксирован. "Задержались на миг, я краем глаза увидел, что у Звонарева что-то происходит, - сообщил Деянов в суде. - Потом он сказал,что его ударили".

Выступивший следом омоновец Будасов, начальник Звонарева, рассказал, что ему известно о нападении со слов самого подчиненного - сам он этого эпизода не видел.

На этом допросы завершились. Далее прокурор Ибрагимова приступила к оглашению материалов дела. Материалы оглашались наспех. Затем, однако, прокурор неожиданно заявила ходатайство об экспертизе видео из материалов дела на предмет монтажа.

В итоге, однако, судья Меркулов объявил, что диск с видеозаписью в деле отсутствует, и отложил дальнейшее рассмотрение дела до 19 сентября.

В ходе заседания Ибрагимова непрерывно хамила адвокату Шарапову. Даже в московских судах "Граням" не приходилось сталкиваться с таким поведением обвинителя.

32-летний Крепкин - мастер по ремонту оборудования. 26 марта он впервые участвовал в протестной акции. Москвича задержали 16 мая и двумя днями позже арестовали.

Дело Крепкина вел старший следователь центрального главка СКР по особо важным делам Алексей Северилов. Всей следственной группой руководит полковник юстиции Рустам Габдуллин; он же возглавляет и следственную группу СКР по Болотному делу.

Как ранее отмечалось, Звонарев не обращался к медикам и не подавал рапорта об обнаружении признаков преступления. Однако в своих показаниях на следствии он утверждал, будто испытал от удара "сильную физическую боль". В то же время на очной ставке омоновец заявлял об отсутствии претензий к политзеку.

Между тем самого Крепкин на акции 26 марта силовики избили. Демонстрант получил не меньше шести ударов; в травмпункте у него зафиксировали кровоподтеки по всему телу.

"Дело 26 марта" СКР начал фабриковать непосредственно по окончании антикоррупционной акции. Все семеро фигурантов, о которых известно на сегодня, были отправлены в СИЗО. Трое арестованных - 27-летний актер Юрий Кулий, 39-летний столяр Александр Шпаков и 32-летний разнорабочий Станислав Зимовец - уже осуждены к восьми месяцам колонии-поселения, полутора годам общего режима и двум с половиной годам общего режима соответственно. Разбирательства по делам Кулия и Шпакова прошли в особом порядке; приговоры им уже вступили в законную силу. Зимовец вину не признал; сейчас он ожидает рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

В среду в особом порядке будет рассмотрено дело 30-летнего грузчика Андрея Косых. Он единственный из фигурантов, которому наряду с частью 1 статьи 318 УК вменена также часть 2 (применение опасного насилия к представителю власти; до 10 лет колонии).

Продолжается следствие по делу двух фигурантов, арестованных в начале июня, - 31-летнего активиста движения "14%" Дмитрия Борисова и 44-летнего Алексея Политикова, одного из ключевых активистов "Артподготовки".