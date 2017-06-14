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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Срок ареста фигуранту "дела 26 марта" Андрею Косых продлен до 12 июля

14.06.2017
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff
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Срок содержания под стражей фигуранта "дела 26 марта" Андрея Косых продлен до 12 июля. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного районного суда Юнону Цареву. Суд по продлению меры пресечения состоялся еще 9 июня.

О ходе следствия в отношении 30-летнего грузчика Косых, уроженца Тамбова, известно мало. Его родственники и адвокат по назначению не отвечают на звонки журналистов. Сообщалось, что Косых полностью признал вину. Однако дела других фигурантов дела, пошедших на сделку со следствием, были отправлены в суд еще в начале мая.

Косых арестовали 13 апреля. Первоначально он содержался в ИВС УМВД по Москве на Петровке, 38. 27 апреля стало известно, что Косых находится в московском СИЗО-5 "Водник".

Как и прочим фигурантам "дела 26 марта", Косых грозит до пяти лет колонии по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Как утверждает СКР, 26 марта на антикоррупционном митинге в Москве грузчик ударил ногой в голову полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Евгения Гаврилова, после чего тот потерял сознание. Ранее Гаврилов проходил потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.

22 апреля "Дождь" опубликовал интервью Косых, взятое в ИВС на Петровке. Политзек рассказал, что ранее не интересовался политикой, однако после публикации расследования ФСБ о собственности премьера Дмитрия Медведева в первый раз вышел на протестную акцию. На Тверской Косых увидел, как полицейские бьют демонстрантов. Это возмутило его, и он стал защищать протестующих. По словам политзека, он побил трех силовиков.

Косых заметил, что "сам по себе человек не драчливый". "Не знаю, как это произошло, - рассказал он. - Но в тот момент происходящее показалось мне несправедливым. Сначала они девушку толкнули, и меня это задело. Потом начали парней брать, но не матерых, а послабее. Один на парапете стоял - схватили, второго била толпа. И каждый раз я спонтанно реагировал - просто такая атмосфера была. Я кидался, чтобы защитить".

"Дело 26 марта" СКР начал фабриковать непосредственно по окончании антикоррупционной акции. Двое признавших вину фигурантов - 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков - уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно.

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