О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/march26/m.264110.html | http://mirror715.graniru.info/tags/march26/m.264110.html
Также: Дело 26 марта, Политзеки, Право, Полиция, Акции протеста, Партии, Россия, Общество, Политика

новость Перешел в отступление

Фигурант "дела 26 марта" Политиков признал вину
19.09.2017
Алексей Политиков в суде. Фото: zona.media
Алексей Политиков в суде. Фото: zona.media
Реклама

Фигурант "дела 26 марта" Алексей Политиков, один из ключевых активистов "Артподготовки" Вячеслава Мальцева, подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на адвоката политзека Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, решение полностью принадлежит его подзащитному. Политиков принял его после ознакомления с материалами дела. "Это было желание и право Алексея прежде всего. Мы с моим коллегой Элифхановым (Игорь Элифханов, адвокат Мальцева. Ред.) обсудили с Алексеем его просьбу. Соответственно, позиция адвоката всегда основывается на воле подзащитного. В ближайшее время дело будет направлено в суд", - отметил Бадамшин..

10 июня Политиков был задержан в "народном доме" - личном доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы, где находится штаб "Артподготовки" и где последние месяцы жили ближайшие сторонники ее лидера. На следующий день судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отправила задержанного в СИЗО. Позже арест Политикова продлили до 11 октября.

Политикову вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, оппозиционер напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД А. Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждается, от этого полицейский "испытал физическую боль".

Политзек в ходе следствия не признавал вину и от дачи показаний отказывался.

В начале июля стало известно о бегстве Мальцева из России. Лидер "Артподготовки" пояснил, что узнал о возбуждении против него дела об экстремизме. В дальнейшем эта информация подтвердилась. Информация о нынешнем местонахождении эмигранта в открытых источниках не публиковалась.

7 июля в эфире программы "Артподготовка" Мальцев пообещал сдаться ФСБ в обмен на прекращение преследования Политикова. Насколько известно, ответа на предложение эмигранта силовики не дали.

Оставить комментарий Обсудить
19.09.2017
новость Новости по теме
30.08.2017 Мосгорсуд признал законным продление арестов фигурантов "дела 26 марта" →
08.08.2017 Арест фигуранта "дела 26 марта" Политикова продлен до 11 октября →
09.07.2017 Мальцев: Я сдамся ФСБ, если прекратят дело против Политикова →
03.07.2017 Апелляция на арест фигуранта "дела 26 марта" Политикова отклонена →
11.06.2017 Активист "Артподготовки" Политиков арестован по "делу 26 марта" →
11.06.2017 Под Москвой по "делу 26 марта" задержан активист "Артподготовки" Политиков →
Фото и Видео
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30296
Play own
"Дело 26 марта": арест Дмитрия Борисова
28950
Play own
Суды над задержанными 26 марта
Реклама
Выбор читателей
статья Черные идут
новость Россия против реформы ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
статья Ким Чен Ын и смерть
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Где ты, наследник?
383
РЕКЛАМА
Loading...
новость Иск семьи Валленберга отклонен
Рауль Валленберг, 1944 год
в блоге Президенты и монументы
383
новость Столкновения в Одессе
Столкновения в Одессе. Фото: dumskaya.net
в блоге Спортсмен на троне
383
новость Бензин и связь подорожают
Белый дом. Фото: Википедия
статья Поклонский уклон
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Оправдание пророссийских боевиков
Погибший в столкновениях в Одессе 2 мая 2014 года. Кадр Hromadske.tv
в блоге Чтение в сердцах
383
новость В Луганске взорвали памятник
Памятник десантникам в Луганске. Фото: miaistok.su
новость Срока "ростовским террористкам"
Татьяна Карпенко (слева) и Наталья Гришина. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Протест на "Авроре"
На акции "Клоуны за войну!", крейсер "Аврора". Фото Александра Рабулова
новость Хейли: С КНДР - только воевать
Никки Хейли. Фото: greatagain.gov
новость Русский подкуп в ООН
Идрис Джазаири. Фото: unwatch.org
новость Донбасс: вредно, но интересно
Курт Волкер. Фото: yes-ukraine.org
новость Инцидент в Балтийском море
Корабль "Килектор-1". Фото: spb-guide.ru
новость Волнения в Сент-Луисе
Демонстранты у полицейского управления в Сент-Луисе. Кадр видео Reuters