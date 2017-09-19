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Фигурант "дела 26 марта" Алексей Политиков, один из ключевых активистов "Артподготовки" Вячеслава Мальцева, подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на адвоката политзека Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, решение полностью принадлежит его подзащитному. Политиков принял его после ознакомления с материалами дела. "Это было желание и право Алексея прежде всего. Мы с моим коллегой Элифхановым (Игорь Элифханов, адвокат Мальцева. Ред.) обсудили с Алексеем его просьбу. Соответственно, позиция адвоката всегда основывается на воле подзащитного. В ближайшее время дело будет направлено в суд", - отметил Бадамшин..

10 июня Политиков был задержан в "народном доме" - личном доме Мальцева в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы, где находится штаб "Артподготовки" и где последние месяцы жили ближайшие сторонники ее лидера. На следующий день судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отправила задержанного в СИЗО. Позже арест Политикова продлили до 11 октября.

Политикову вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, оппозиционер напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД А. Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждается, от этого полицейский "испытал физическую боль".

Политзек в ходе следствия не признавал вину и от дачи показаний отказывался.

В начале июля стало известно о бегстве Мальцева из России. Лидер "Артподготовки" пояснил, что узнал о возбуждении против него дела об экстремизме. В дальнейшем эта информация подтвердилась. Информация о нынешнем местонахождении эмигранта в открытых источниках не публиковалась.

7 июля в эфире программы "Артподготовка" Мальцев пообещал сдаться ФСБ в обмен на прекращение преследования Политикова. Насколько известно, ответа на предложение эмигранта силовики не дали.