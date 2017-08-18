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Также: Портников, Украина, Россия, История, Колонки, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Ульянов (Ленин), Иосиф Сталин, Владимир Путин

статья Без Россий, без статуй

Виталий Портников, 18.08.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Война и кумир

По указке сверху Дзержинского или Ленина можно только водружать на пьедесталы. А падают они сами собой - от человеческого пробуждения. И это то, чего не могут понять кремлевские правители. Люди просто оглядываются по сторонам - и решают, что нужно избавляться от грязи, лжи и крови.

Виталий Портников
10.04.2015

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил об окончательном сносе памятников Ленину по всей стране - за исключением, разумеется, украинских территорий, находящихся под российским контролем.

Конечно, эта информация вновь вызовет насмешливые комментарии тех, кто уверен, что декоммунизацией украинские власти подменяют "настоящие реформы". Однако возникает вопрос - а что же такое "настоящие реформы"? Все "настоящее" может состояться и пустить корни только после того, как преодолевается кризис идентичности, который и стал главной болезнью бывших советских людей после краха коммунизма. Невозможно провести реальные изменения, когда у тебя мусор в голове и ты подменяешь ценности целесообразностью. Не бывает реформ на улице Ленина, на проспекте Сталина, на проспекте Путина - впрочем, это все одна и та же магистраль, протянувшаяся от Магадана до гор Кавказа.

И не стоит успокаивать себя тем, что Ленин - это всего лишь прошлое. Нет, это как раз самое что ни на есть настоящее. Если в первое десятилетие после краха СССР бесконечные бронзовые Ленины воспринимались как символы обанкротившейся идеологии, то с началом двухтысячных Ленин неожиданно стал атрибутом возвращающейся имперскости, еще одним знаком "русского мира", наряду с михалковским советским гимном, георгиевской ленточкой и прочими зримыми попытками скрестить змею с черепахой и доказать, что уничтоживший Россию большевистский Советский Союз был замечательным перевоплощением разоренной страны.

Именно поэтому за Ленина так держатся все те поборники "русского мира", которые по идее должны держаться за хоругвь и первыми призывать к сносу памятников вождю, при котором расстреляли царскую семью и разоряли храмы. Именно поэтому Ленин стал первой мишенью восставшего киевского Майдана - бронзовый истукан на Бессарабской площади всегда воспринимался как доказательство того, что с колониальным статусом Украины все еще не покончено и решения о ее будущем принимаются в Кремле, а не в резиденции украинского президента.

Совершенно не случайно на постаменте истукана была высечена цитата вождя, гласившая, что при "едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единства о ней не может быть и речи". Это Ленин, кстати, написал еще в 1913 году, когда прикидывался большим интернационалистом. И это "не может быть и речи" было доказано железом и кровью после его прихода к власти. Ленин всегда придерживался позиции отрицания какой-либо свободы угнетенных народов без "взаимодействия" с "великорусским". Такой же позиции придерживался Сталин. Такой же позиции придерживается Путин. Поэтому в новом тысячелетии памятник Ленину превратился в памятник Путину. И стоит ли удивляться, что в Украине больше таких памятников нет?

Комментарии 197 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 18.08.2017
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Мощи державы

Виталий Портников, 17.03.2017

Памятники Ленину, понаставленные по всей бывшей империи, являются символами российского присутствия. И если низвергать их, а уж тем более закапывать фараоново тело, станут сами русские, это будет означать их собственный отказ от империи. От возможности угнетать, на которой стояла, стоит и будет стоять русская земля.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Пир вампиров

Виталий Портников, 09.12.2016

А современная Россия - это мечта об улице Кастро. Собственно, только в Москве - мечта. В Перми, Брянске и Кирове (опять Кирове!) эти улицы уже есть, на них живут люди, на них рождаются дети, которым будет очень трудно объяснить, что модель успеха - это не диктатура, не всевластие банды убийц. Как поверит в это ребенок с улицы Фиделя Кастро?

Лев Рубинштейн. Фото Граней.Ру

День рождения мумии

Лев Рубинштейн, 17.01.2007

Споры о Ленине и о его роли в истории, казавшиеся самым чувствительным нервом идейных брожений позднеперестроечных лет, давно утихли. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Леннон и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом "давно это было, еще до меня".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Предъявите монументы

Илья Мильштейн, 14.10.2013

Да, конечно, памятник выйдет несколько иной. Феликс стоял пешком, а Дон Кихот будет на лошади. Одеть его следует тоже по-другому: рыцарские латы вместо сутулой шинели, копье в дрожащей руке, щит поперек впалой груди. Зато символика какая правильная, понимаете? Щит и типа меч! Так еще фильм назывался, который произвел неизгладимое впечатление на Путина и указал ему верную дорогу в жизни.
Виталий Портников. Courtesy photo

Ильичное и общественное

Виталий Портников, 09.11.2012

Мимо Ленина, создавшего партию разрушителей церквей, ходят люди с хоругвями – и ничего, не крестятся в испуге. Мимо Ленина, уничтожившего свободу печати, пробегают либералы и диссиденты, привыкшие рассматривать его как часть пейзажа. Никто не думает, что его можно будет когда-нибудь одолеть, он бессмертен, оттуда, где он остался, его уже не выковырять.
Лев Рубинштейн. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру

Сносильные вещи

Лев Рубинштейн, 29.09.2014

Не могу сказать, что мне так уж неприятно отсутствие на площадях типовых бронзовых Ильичей. Я был бы совсем не против, если бы они поисчезали и из наших городов. А если какому-нибудь специалисту или просто томному эстету угодно считать, что какие-то из них имеют художественную ценность, так для того и существуют музеи.
Александр Подрабинек. Фото: GZT.Ru

Болван и его болванчики

Александр Подрабинек, 07.10.2014

Валерий Панюшкин не одинок, когда утверждает, что люди, ниспровергающие памятники палачам, сами "болваны и есть". Холопское сознание и повседневный опыт подсказывают многим россиянам, что все, что не касается живота, состояния здоровья и продолжительности благополучной жизни, недостойно внимания.
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