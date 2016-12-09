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статья Пир вампиров

Виталий Портников, 09.12.2016
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Царица и доказательства

На карте Украины остался последний город с советским именем - Кировоград. Вернут ли ему старое название Елисаветград, переименуют в Ингульск или Кропивницкий? В борьбу за и против имени российской императрицы включились политики, историки, бизнесмены, церковные иерархи и ветераны АТО.

Ольга Решетилова
09.06.2016
25479
Виктория Скуба 01.03.2016
в блоге Декоммунизация на марше

Бульвар в украинской столице, который многие годы носил имя прочно забытого большевистского профсоюзного деятеля Ивана Лепсе, теперь переименован в честь Вацлава Гавела. А в Москве обсуждают, удастся ли назвать именем Фиделя Кастро одну из улиц в Медведкове. И надеются, что решение президента России или мэра столицы позволит избежать долгого ожидания - и табличка с фамилией вурдалака осчастливит дорогих москвичей.

В этом выборе имен отражается различие между Украиной и Россией в цивилизационном выборе. Гуманист, благодаря которому даже революция была "бархатной". И кровавый диктатор, ради власти и честолюбия уничтоживший тысячи людей в своей стране и за рубежом, убийца и маньяк, само имя которого стало символом авторитаризма и мракобесия. Две улицы - как две разных эпохи, в которых сейчас живут Украина и Россия. Как различие представлений о свободе, личном достоинстве, ценности человеческой жизни.

В России много говорят об украинской декоммунизации, удивляясь исчезновению с географической карты знакомых названий и падению с постаментов бронзовых истуканов. Но никто не говорит, что происходит потом. После того как улицы и площади украинских городов и сел лишаются имен убийц, бандитов и насильников. О том, что тот или иной проспект назван именем Степана Бандеры, Симона Петлюры или Ивана Мазепы, вам расскажет любая российская телевизионная программа. Но это ведь всего три улицы в Киеве. А что происходит на других улицах, в других городах и селах страны?

Самый яркий пример - переименование Кировограда в Кропивницкий. Город, который долгие годы носил имя одного из самых одиозных персонажей коммунистической мифологии - а до этого был назван в честь "самого" Григория Зиновьева, которого позже обвинят в убийстве Кирова, - теперь переименован в честь корифея украинского театра, человека, спектаклями которого восхищалась петербургская и московская публика, герою книги Суворина - знаменитый литератор сравнивал Кропивницкого с другим уроженцем Украины, великим Щепкиным. И, положа руку на сердце, где бы вы хотели жить - в городе, который носит имя палача, или в городе, который назван именем человека, создавшего национальный театр?

В Киеве долго дискутировали, как назвать бульвар Лепсе, - и остановились на Вацлаве Гавеле, как на человеке, который символизирует именно ту Европу, в которой украинцам хотелось бы жить. И этот выбор - не прихоть власти: за Гавела высказалось большинство участников общественной дискуссии в социальных сетях и членов комиссии по переименованию.

А в маленьком городке Тетиеве под Киевом одну из улиц назвали в честь легендарного руководителя отрядов местной еврейской самообороны Гирша Турия, защищавшего общину в годы Гражданской войны, а другую - именем родившегося здесь знаменитого израильского поэта-песенника Яакова Орланда. И что это, как не символ примирения - при этом не спущенного откуда-то сверху, а осознанного и одобренного жителями современного города, где о евреях напоминают только кладбища и эти две улицы.

А современная Россия - это мечта об улице Кастро. Собственно, только в Москве - мечта. В Перми, Брянске и Кирове (опять Кирове!) эти улицы уже есть, на них живут люди, на них рождаются дети, которым будет очень трудно объяснить, что модель успеха - это не диктатура, не всевластие банды убийц, не человеконенавистническая идеология, не желание показать фигу в кармане богатым соседям, живя на иждивении другого авторитарного государства. Как поверит в это ребенок с улицы Фиделя Кастро? Как поймет, что убийство и нищета - это не романтика?

Меня всегда поражали люди, которые даже после краха коммунизма готовы были жить на улицах окаменевшего Ленина и одуревшей Крупской, кровавой Землячки и бандита Котовского, уничтожившего собственную армию Ворошилова и измывавшегося над диссидентами Андропова. Я не понимаю, как может существовать город, в котором жители одновременно бегают поклоняться мощам убитого императора и настаивают на сохранении за станцией метро имени его убийцы. Я думаю, что в головах этих людей смешалось понимание добра и зла - еще и потому, что сами они воспитывались на улицах вурдалаков, в разнообразных Кировых, Ленинградах, Ульяновсках, Куйбышевых, Молотовых, Сталинградах, Калининых, Свердловсках и прочих непотребствах. И теперь хотят, чтобы их дети стали легкой добычей на этом вампирском пиру. Не получится на бульваре Сталина - так пускай хоть на улице Фиделя.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 09.12.2016
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Анекдот с бородой

Валерия Новодворская, 16.08.2006

У кубинцев не хватает даже ума, чтобы рыдать и клясть свою беду. Они 50 лет танцуют и восхваляют команданте, старого злобного динозавра в берете и с бородой, который сделал застенок из прежнего курорта, приюта рыболовов и заповедного места творчества Хемингуэя.
Владимир Абаринов

Командантский час

Владимир Абаринов, 07.08.2006

"Если Фидель Кастро уйдет в силу естественных причин, - сказал Буш, - у нас есть план, имеющий целью помочь народу Кубы осознать, что есть лучшая система, чем та, при которой они живут сегодня". И добавил: "Никому неведомо, когда Кастро покинет нас. По моему убеждению, это в руках Всевышнего".
Фото: lentaua.com

Переименины сердца

Ольга Решетилова, 23.05.2016

Днепропетровск переименован в Днипро, Артемовск - в Бахмут, Комсомольск - в Горишни Плавни, Дзержинск - в Торецк. Украинцы расстаются с приметами советского прошлого. Но переименованию населенных пунктов и улиц, сносу советских памятников противятся чиновники на местах. Декоммунизация глазами украинских активистов.


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