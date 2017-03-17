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статья Мощи державы

Виталий Портников, 17.03.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Война и кумир

По указке сверху Дзержинского или Ленина можно только водружать на пьедесталы. А падают они сами собой - от человеческого пробуждения. И это то, чего не могут понять кремлевские правители. Люди просто оглядываются по сторонам - и решают, что нужно избавляться от грязи, лжи и крови.

Виталий Портников
10.04.2015

Первый заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, один из ведущих светских идеологов РПЦ Александр Щипков назвал предложение о перезахоронении тела Ленина крайне несвоевременным. Так он отреагировал на воззвание Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, призвавшего в связи со столетием революции в России освободить российские города от памятников Ленину, а Красную площадь - от его забальзамированного трупа. Архиерейский синод "зарубежников" выразил уверенность, что "освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя ХХ века и сокрушение поставленных ему памятников" станет "одним из символов примирения русского народа с Господом".

У Щипкова свое понимание примирения с Господом. Его Господь не на небесах и даже не в Чистом переулке, а в Кремле, и русскому народу стоит учитывать пожелания "собирателя земель". По мнению церковного чиновника, вопрос о перезахоронении тела Ленина можно ставить "не ранее чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить из религиозных, а не политических соображений".

Но сам Щипков, конечно же, исходит из соображений политических. Потому что "кампания по декоммунизации" проходит не на абстрактном постсоветском пространстве, а в украинских городах и селах. Украинцы сами избавились от памятников Ленину, не спросясь ни властей, ни священников. Избавились, потому что видели в этих памятниках символы угнетения. Но теперь вопрос какого - общего большевистского или чужого имперского?

Для таких, как Щипков, вопрос ясен - "бандеровцы" избавляются от российского присутствия. Памятники Ленину, щедро понаставленные во всех городах и весях бывшей империи, и являются символами этого присутствия. И если низвергать их, а уж тем более закапывать фараоново тело, станут сами русские, это будет означать их собственный отказ от империи. Собственный отказ от возможности угнетать, на которой стояла, стоит и будет стоять русская земля. Ну и при чем тут "примирение с Господом"?

В глазах Щипкова и ему подобных не только члены Архиерейского синода РПЦ за границей, но и сам Господь - союзники "бандеровцев". Потому что, если рассуждать по-божески, придется признать, что воровство в Крыму и танки в Донбассе - это продолжение большевистского безбожия. А для поборников этого безбожия ничего отрицательного в нем нет, потому что только оно и позволило вернуть имперские территории, растасканные по углам взбунтовавшимися холопами "старшего брата".

С точки зрения массового российского телезрителя, с точки зрения всевозможных щипковых и прочих дугиных примирение с Господом - это и был Советский Союз. И именно эта искаженная картина мира позволяет им воспринимать "главного гонителя и мучителя ХХ века" как первого "собирателя русских земель", а товарищей Сталина и Путина как достойных его продолжателей. Именно эта искаженная картина не позволяет увидеть, что "восстановленная" большевиками и подхваченная Путиным империя напоминает не настоящее государство, а воровскую малину. А церковь - не столько средоточие веры и сострадания, сколько ощерившуюся куполами "заставу Ильича".

Комментарии 36 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 17.03.2017
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День рождения мумии

Лев Рубинштейн, 17.01.2007

Споры о Ленине и о его роли в истории, казавшиеся самым чувствительным нервом идейных брожений позднеперестроечных лет, давно утихли. Выросло поколение, в сознании которого Чингисхан, Наполеон Бонапарт, Петр Великий, Леннон и Ленин слиплись в одну гомогенную массу, существующую под девизом "давно это было, еще до меня".
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Вождь в сухом осадке

Илья Мильштейн, 09.06.2014

Путин привычно лгал. Привычно показывал зубы. А еще он брал реванш за все моральные поражения последних недель. Мол, вы меня там устами разных принцев сравниваете черт знает с кем, а у меня другая генеалогия. И если дело дойдет до очередных санкций, то будет вам новый разгром под Сталинградом.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Предъявите монументы

Илья Мильштейн, 14.10.2013

Да, конечно, памятник выйдет несколько иной. Феликс стоял пешком, а Дон Кихот будет на лошади. Одеть его следует тоже по-другому: рыцарские латы вместо сутулой шинели, копье в дрожащей руке, щит поперек впалой груди. Зато символика какая правильная, понимаете? Щит и типа меч! Так еще фильм назывался, который произвел неизгладимое впечатление на Путина и указал ему верную дорогу в жизни.
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