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Первый заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, один из ведущих светских идеологов РПЦ Александр Щипков назвал предложение о перезахоронении тела Ленина крайне несвоевременным. Так он отреагировал на воззвание Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, призвавшего в связи со столетием революции в России освободить российские города от памятников Ленину, а Красную площадь - от его забальзамированного трупа. Архиерейский синод "зарубежников" выразил уверенность, что "освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучителя ХХ века и сокрушение поставленных ему памятников" станет "одним из символов примирения русского народа с Господом".

У Щипкова свое понимание примирения с Господом. Его Господь не на небесах и даже не в Чистом переулке, а в Кремле, и русскому народу стоит учитывать пожелания "собирателя земель". По мнению церковного чиновника, вопрос о перезахоронении тела Ленина можно ставить "не ранее чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить из религиозных, а не политических соображений".

Но сам Щипков, конечно же, исходит из соображений политических. Потому что "кампания по декоммунизации" проходит не на абстрактном постсоветском пространстве, а в украинских городах и селах. Украинцы сами избавились от памятников Ленину, не спросясь ни властей, ни священников. Избавились, потому что видели в этих памятниках символы угнетения. Но теперь вопрос какого - общего большевистского или чужого имперского?

Для таких, как Щипков, вопрос ясен - "бандеровцы" избавляются от российского присутствия. Памятники Ленину, щедро понаставленные во всех городах и весях бывшей империи, и являются символами этого присутствия. И если низвергать их, а уж тем более закапывать фараоново тело, станут сами русские, это будет означать их собственный отказ от империи. Собственный отказ от возможности угнетать, на которой стояла, стоит и будет стоять русская земля. Ну и при чем тут "примирение с Господом"?

В глазах Щипкова и ему подобных не только члены Архиерейского синода РПЦ за границей, но и сам Господь - союзники "бандеровцев". Потому что, если рассуждать по-божески, придется признать, что воровство в Крыму и танки в Донбассе - это продолжение большевистского безбожия. А для поборников этого безбожия ничего отрицательного в нем нет, потому что только оно и позволило вернуть имперские территории, растасканные по углам взбунтовавшимися холопами "старшего брата".

С точки зрения массового российского телезрителя, с точки зрения всевозможных щипковых и прочих дугиных примирение с Господом - это и был Советский Союз. И именно эта искаженная картина мира позволяет им воспринимать "главного гонителя и мучителя ХХ века" как первого "собирателя русских земель", а товарищей Сталина и Путина как достойных его продолжателей. Именно эта искаженная картина не позволяет увидеть, что "восстановленная" большевиками и подхваченная Путиным империя напоминает не настоящее государство, а воровскую малину. А церковь - не столько средоточие веры и сострадания, сколько ощерившуюся куполами "заставу Ильича".