О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.262721.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.262721.html
Также: Портников, Президент, Европа, Украина, Право, Экономика, Колонки, Россия, Мир, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Бег из-за турбины

Виталий Портников, 21.07.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама
383
Пара фраз 20.07.2017
в блоге Корысти ради

"Сименс" убегает из России. Можно сказать, стремглав. После того как использование Москвой немецких турбин в аннексированном Крыму стало очевидным, компания решила выйти из совместных предприятий с российскими партнерами и прекратить поставку оборудования государственным предприятиям. Это только начало исхода - для того чтобы защититься от возможного юридического преследования, "Сименсу" рано или поздно придется вообще отказаться от присутствия в России. И не только ему.

Стоит вспомнить, что речь идет о компании, которая была больше прочих заинтересована в российских прибылях и категорически выступала против санкций. Глава "Сименса" Джо Кэзер встречался с Владимиром Путиным сразу же после аннексии Крыма - тогда это свидание в Кремле расценили как открытую поддержку связей с российским режимом. Заинтересованность "Сименса" в таких связях тоже понятна: в стране, где увеличить доходы проще не в ходе конкуренции, а через хорошо налаженные контакты с государственной мафией, хочется задержаться подольше. Когда западные бизнесмены с легкой руки Сергея Брина называют путинскую Россию "Нигерией в снегах", они подразумевают именно это - огромное количество денег, которые можно освоить, договорившись с правителем. Так что фотография Кэзера с Путиным после аннексии Крыма была не просто фотографией. Это была купюра.

Тем не менее "Сименс", как и любая западная корпорация с репутацией, обязан соблюдать законы цивилизованного мира. Поставка турбин в Крым нарушила эти законы. Мы вряд ли узнаем, был ли "Сименс" обманут своими партнерами или сам был обманываться рад. Но суть проблемы немецкого концерна от этого не меняется: ему нужно оправдываться и бежать.

Для менеджмента "Сименса" и других западных корпораций это послужит хорошим уроком. Не нужно рассчитывать на честное слово Путиных - обманут. Не нужно надеяться, что они смогут скрыть от окружающих планы, на которые вы предпочли закрыть глаза. Это вам не Германия: сработает несокрушимый русский "авось" - и тайное станет явным.

Россия - токсичная территория для цивилизованного бизнеса. Легкие деньги в любой момент могут обернуться тяжелыми испытаниями - уголовными обвинениями, пятнами на репутации, сомнениями в вашей честности. И в конечном счете - убытками, которые не возместит никакое путинское благорасположение, никакая фотография с вампиром.

Из России можно только бежать.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 21.07.2017
новость Новости по теме
21.07.2017 Siemens прекращает поставки турбин в Россию и выходит из совместных предприятий →
20.07.2017 Минфин США оштрафовал ExxonMobil на 2 миллиона долларов за сделки с Сечиным →
20.07.2017 Уволен гендиректор "Силовых машин" Филиппов →
14.07.2017 СМИ: В Siemens рассматривают возможность выхода из российских активов →
14.07.2017 Гендиректор "Силовых машин" отпущен под подписку о невыезде →
13.07.2017 В Петербурге ФСБ задержала за разглашение гостайны гендиректора "Силовых машин" →
13.07.2017 Reuters: В Крым из Тамани доставлены не две, а все четыре турбины Siemens →
11.07.2017 Siemens подал иск из-за поставки газовых турбин в Крым →
10.07.2017 Песков: Турбины, поставленные в Крым, - российские →
06.07.2017 В аннексированный Крым вопреки санкциям доставлены газовые турбины Siemens →
04.07.2017 Американские энергетические компании выступают против ужесточения санкций →
Фото и Видео
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
30434
Play own
Диалоги об абортах
30433
Play own
Дело Туровского: избит и оштрафован
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
Реклама
Выбор читателей
новость Зимовец: 2,5 года. ВИДЕО
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Интернету закрутили гайки
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
новость Глава ЦРУ о русской угрозе
Майк Помпео. Фото: cia.gov
РЕКЛАМА
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Доброе слово вождя
383
новость День рождения с Путиным
Владимир Путин дарит Людмиле Алексеевой гравюру с крымским пейзажем. Фото пресс-службы Кремля
новость За осквернение родины
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
новость Американцам запретят поездки в КНДР
КНДР. Кадр Первого канала
новость Россия - главный цензор Google
Логотип Google
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость Тюмень: киллеры из ФСБ
УФСБ по Тюменской области. Фото: Владимир Казанин/kartologia.ru
новость Россияне за доски Сталину
Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость 15 лет за рассказ о суициде
Госдума. Фото Граней.Ру
в блоге Хайп живе
383
в блоге Подсудимый Нос
7
новость Песков о "Малороссии"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
в блоге Туча геев и русофобов
383
новость Трамп: Путин дороже повстанцев
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
новость У Маккейна рак мозга
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain