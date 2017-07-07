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Также: Портников, Президент, Украина, Право, Война, Ксенофобия, Колонки, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Вячеслав Мальцев, Петр Порошенко, Владимир Путин, Владимир Жириновский

статья Уголовная безответственность

Виталий Портников, 07.07.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Выход из плена

Люди медленно, но верно начинают, что ли, прозревать, сталкиваясь с прямой ложью, и случай Светланы Агеевой, один из первых в подобном роде, не станет последним. Поскольку в Донбассе воюют сотни, если не тысячи сослуживцев ее сына и каждый может завтра, заблудившись в чужом краю, попасть в плен.

Илья Мильштейн
03.07.2017

Гневное послание, с которым российский оппозиционер Вячеслав Мальцев обратился к украинскому президенту Петру Порошенко, еще раз продемонстрировало, на какую огромную дистанцию разошлись Россия и Украина после победы Майдана 2014 года. Побольше бы таких Мальцевых, чтобы мои соотечественники лучше осознали это. Поменьше бы таких Мальцевых, чтобы Россия наконец начала выздоравливать.

Мальцев обещает бороться с Порошенко и даже свергнуть его с помощью своих подписчиков в социальных сетях за то, что тот якобы принял решение о недопуске оппозиционного политика в Украину. Очевидно, что беглецу не приходит в голову то, что Порошенко может не подозревать о его существовании. И что вовсе не Порошенко принимает решение о том, кого допускать, а кого не допускать на территорию страны, - для этого есть соответствующие службы.

Возможно, это в России Путин решает все и за всех, особенно когда речь идет о таких выдающихся политических деятелях, как Мальцев. Но Порошенко - это не Путин. Порошенко - это просто Порошенко. Он действует в рамках своих полномочий, СБУ и пограничники - в рамках своих. Не знаю, как это еще объяснить господину Мальцеву, но так работает власть в любом современном демократическом государстве - и Украина здесь отнюдь не исключение.

Мальцев негодующе утверждает, что его не допустили на территорию Украины как "участника боевых действий" на территории так называемых народных республик. Это ложь - на знаменитом сайте "Миротворец", который занимается выявлением таких вот мальцевых, политик указан в качестве человека, известного своими антисемитскими и антиукраинскими высказываниями. Но косвенно Мальцев действительно участник боевых действий. Потому что его призывы к расчленению Украины, к "отжатию" Крыма и восточных областей нашей страны, которые раздались в самый разгар Майдана, слышало и видело очень много людей. И, возможно, кто-то и поддался на эту болтовню, которая к тому же исходила не от власти, а от ее неутомимого критика. Это и называется растлением.

Но, похоже, сам Мальцев не ощущает никакой ответственности за эти слова. И тут мы переходим к следующей важной черте российского общества - девальвации слова. Можно говорить что угодно, подписывать что угодно, оскорблять, врать, противоречить самому себе. Были годы, когда это было уделом Жириновского - и все прекрасно знали, что это городской сумасшедший, кумир "люмпена". Сейчас точно так же ведет себя Путин. Точно так же ведет себя Мальцев. Отчего же удивляться, что и рядовые граждане - вроде матери недавно захваченного в плен российского военнослужащего Светланы Агеевой - не следят за собственными словами и мыслями.

Агеева, решившая обратиться за помощью к оппозиционным политикам и "Новой газете", перед этим крыла украинцев последними словами в "Одноклассниках". Зачем? А зачем Путин сегодня говорит, что "нас там нет", а завтра рассказывает, как он ввел войска, чтобы "не допустить геноцида"? Зачем Мальцев сегодня призывает к расчленению Украины, а завтра объявляет себя ее другом? А затем, что нет никакого нравственного стержня, никакого самоуважения, никакой ясной системы ценностей - ни у тех, кто за, ни у многих из тех, кто против, ни у тех, кому все равно. Это и есть самое страшное.

Комментарии 38 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 07.07.2017
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Виталий Портников

Ты ж мене підманула

Виталий Портников, 26.05.2017

Роскомнадзор запретил несметное количество сетевых ресурсов, российских и украинских, я сам пишу этот текст для заблокированного издания - но решение Киева ограничить доступ к российским социальным сетям, этим цитаделям правды, вызвало бешенство всех людей доброй воли, в ход пошла даже сама Ксения Собчак, честная и неподкупная.
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