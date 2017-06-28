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В Луганской области попал в плен российский контрактник Виктор Агеев. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источники в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

В 2015-2016 годах Агеев проходил срочную службу в воинской части 65246, расквартированной в Новочеркасске Ростовской области. По словам матери Агеева Светланы, 18 марта этого года ее сын подписал контракт. Новым местом службы Агеева стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.

Как сообщает Би-Би-Си, в переписке с друзьями Агеев подтвердил, что находится на Украине. В соцсетях он опубликовал несколько своих фотографий с символикой ГРУ, а также фото с оружием в форме без опознавательных знаков.

24 июня в районе села Желобок Луганской области произошло столкновение бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы сил ЛНР. Оказавшие сопротивление командир группы и снайпер были убиты, четверо боевиков захвачены в плен. О боестолкновении сообщал пресс-центр АТО.

Во вторник украинские военные сообщили, что убитый командир разведгруппы - кадровый российский офицер капитан Александр Щербак. Он также исполнял обязанности инструктора разведроты сил ЛНР. Отмечалось, что при задержании изъяли оружие и снаряжение нового образца, разработанные для российских диверсионных групп.

Это не далеко не первый случай, подтверждающий участие кадровых российских военных в конфликте на востоке Украины на стороне ЛНР и ДНР. В сентябре 2016 года в пригороде Горловки в плен украинским военным сдался 35-летний москвич Денис Сидоров, служивший в разведроте сил ДНР. На допросе он сообщил, что командные посты в его бригаде занимают исключительно кадровые российские военные. В середине августа сменился командир бригады - на место генерал-майора Игоря Тимофеева прибыл полковник Алексей Бердников, ранее командовавший в Приморье 60-й отдельной мотострелковой бригадой 5-й армии Восточного военного округа.

31 августа прошлого года экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщила, что с начала агрессии Кремля против Украины российские военные получили больше 10 тысяч боевых медалей. Непосредственных указаний на то, что награждения производились именно за участие в войне с Украиной, эксперты не обнаружили, однако число награждений в 2014 и 2015 годах, заметили они, значительно возросло по сравнению с предыдущими годами.

Сделав допущение, что к наградам были представлены не все российские военные, участвовавшие в боях, авторы исследования пришли к выводу, что к войне на востоке Украины Кремль привлек гораздо больше 10 тысяч солдат и офицеров. Вероятнее всего, заметили эксперты, общее количество российских военных, действовавших на Украине, измеряется десятками тысяч.