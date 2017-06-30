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Также: Портников, Россия, Европа, Право, Ближний Восток, Колонки, Политика, Мир, Общество | Персоны: Виталий Портников, Владимир Васильев

статья Передвижение сторонника мира

Виталий Портников, 30.06.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Антисоветчина Европы

Европа наступала - Россия действовала в острой контратакующей манере. Про текст резолюции, подготовленный противником, было недвусмысленно сказано, что это прямая антисоветчина. Точнее, русофобия, поскольку в диалоге с Западом ныне используется современный язык. А также "скандалище" и "оскорбительный выпад".

Илья Мильштейн
03.10.2012

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт в последние месяцы из добропорядочного испанского политика превратился в "летучего голландца" - его буквально невозможно увидеть на заседаниях Парламентской ассамблеи, невозможно заставить определить свое будущее и соблюсти достигнутые ранее договоренности об отставке. В результате депутатам приходится изменять регламент, вводить процедуру импичмента, собирать голоса за недоверие Аграмунту. Ничего этого раньше предусмотрено не было - потому что не был предусмотрен позор.

Позор - это именно то, что определяет происходящее вокруг президента ПАСЕ. Это именно то, чего добивались в России, когда тем или иным способом "уговорили" Аграмунта и еще нескольких депутатов ПАСЕ как раз накануне химической атаки на Идлиб прокатиться до Дамаска на российском военном самолете. Не нужно думать, что в Москве не понимали последствий этого путешествия. Аграмунт - да, он мог не понимать, потому что думал в этот момент не о политике, а о чем-то куда более весомом. А в Москве рассчитывали отнюдь не на единогласную поддержку сирийской поездки Аграмунта и компании. И отнюдь не на свадебные фотографии Аграмунта и Асада. Рассчитывали прежде всего на дискредитацию политических институтов.

Это чуть ли не главный элемент российской "гибридной войны" - дискредитация Запада и его институтов, созданных для поддержки демократии. Не верьте в выборы, потому что в них могут вмешаться хакеры. Не верьте политикам, потому что они могут отправиться на службу в "Газпром". Не верьте международным организациям, потому что их руководители летают на работу на российских истребителях. Истребителях не истребителях, а можно представить себе, с каким удовольствием в Москве наблюдали за сирийским путешествием Аграмунта. ПАСЕ ввела санкции против Москвы, лишила ее делегацию права голоса - а сам президент организации в это же время на посылках у генерала Васильева, победителя при "Норд-Осте". Красота!

Вышло, однако, совсем не так, как хотели в Москве. Дискредитировали не ПАСЕ. Дискредитировали Аграмунта. Среди депутатов практически не нашлось таких, кто с пониманием отнесся бы к его неожиданной поездке в Дамаск и рукопожатию с тамошним мясником. После своего сирийского вояжа испанский сенатор не остался величественно восседать в председательском кресле, а превратился в загнанного зайца, который уже и не знает, как пропетлять, чтобы сохранить полномочия и не опозориться окончательно. А ничего не получается, придется уходить, и уходить именно с позором.

И это урок для всех западных политиков, которые не прочь польститься на предложения Москвы. Времена Советского Союза и его "движений сторонников мира" прошли и уже не вернутся. Теперь, после суетливого фиаско Аграмунта, к российским предложениям о "сотрудничестве" будут с испугом относиться даже те, для кого заработок был всегда выше политической карьеры и личной чести.

Комментарии 44 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 30.06.2017
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Боязнь русофобии

Илья Мильштейн, 28.09.2012

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