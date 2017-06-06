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Также: Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко

новость Непереводимое выражение

Россия заблокировала треть своего ежегодного взноса в Совет Европы
06.06.2017
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
Сессия ПАСЕ. Фото: assembly.coe.int
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Россия заблокировала треть своего взноса в Совет Европы, предназначенный для финансирования Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, - это почти 11 мллионов евро", - сказал Володин. До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что МИД работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса России в ПАСЕ.

Володин также прокомментировал вотум недоверия Бюро ПАСЕ спикеру ассамблеи Педро Аграмунту, объявленный после его поездки вместе с российскими депутатами в Сирию. Это сделали "его оппоненты, которые являются сторонниками недемократических процедур", заявил глава Госдумы. "Этого и следовало ожидать: они просто нашли повод, им надо было его (Аграмунта) поблагодарить за то, что он, рискуя жизнью, слетал в Сирию, где идут боевые действия, и своими глазами увидел происходящее, послушать его, чтобы он рассказал, что происходит", - отметил Володин.

18 января прошлого года тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил об отказе российской делегации от участия в зимней сессии ПАСЕ. При этом он отметил, что в феврале Россия выплатит положенную треть своего годового взноса в Совет Европы, однако в дальнейшем может прекратить перечисления.

Причиной отказа России стало лишение ее делегации части полномочий. Конфликт начался в апреле 2014-го - тогда ассамблея до конца года лишила Россию права голоса, а также права участия в заседаниях своих уставных органов и в мониторинговой деятельности. Такое решение было принято из-за оккупации и аннексии Крыма.

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06.06.2017
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