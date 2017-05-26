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Юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы назначил спецдокладчика по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Им стал член литовской делегации ПАСЕ Эмануэлис Зингерис, сообщает "Коммерсант".

Доклад начнет готовить комиссия ПАСЕ вынесения Московским окружным военным судом приговора исполнителям убийства. Оно ожидается в июне. В докладе планируется проанализировать ход следствия и судебного рассмотрения, а также оценить "юридическую технику" и "инструменты, к которым суд прибегнул в ходе расследования". "Мы просмотрим все обстоятельства дела об убийстве одного из наиболее видных политических деятелей XXI века, - отметил Зингерис. - Важно поймать не только исполнителей, но и заказчиков этого акта террора. Их надежда на то, что личность Немцова и его вклад в демократию России будут забыты, не сбудется".

При этом Зингерс предупредил, что работа над докладом замет "не один месяц".

Назначения спецдокладчика ПАСЕ по делу об убийстве Немцова добивалась его дочь Жанна. Она жаловалась на ход расследования и отмечала, что в суде находятся только предполагаемые исполнители убийства. "Это хороший выбор, - сказала Немцова, - Зингерис хорошо представляет ситуацию в России и свободно владеет русским языком".

Представляющий интересы родственников Немцова адвокат Вадим Прохоров указал на несколько ключевых странностей в деле об убийстве политика. Дело квалифицировали по статье 105 УК (убийство), а не по статье 277(посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). "В деле отсутствуют организаторы и заказчики убийства, мы полагаем, что расследование сознательно ограничили частью исполнителей, - отметил адвокат. - Я надеюсь, что результатом доклада ПАСЕ станет то, что во всем мире президенту РФ будут чаще задавать вопрос: а что с заказчиками убийства Бориса Немцова?"

В январе прошлого года ПАСЕ взяла на контроль расследование убийства Немцова. "Наша инициатива сразу была поддержана - более 30 депутатов поставили свои подписи, необходимые для начала формальных процедур", - сообщил лидер ПАРНАС Михаил Касьянов. Вместе с ним в слушаниях участвовали Жанна Немцова, Прохоров, Владимир Кара-Мурза-младший и исполнительный директор Фонда Бориса Немцова за свободу Ольга Шорина.

Слушания по существу дела об убийстве Немцова продолжаются с 3 октября 2016 года. На скамье подсудимых пять человек. Это бывший офицер кадыровского батальона внутренних войск "Север" Заур Дадаев, бывший сотрудник чеченской милиции Тамерлан Эскерханов, братья Анзор и Шадид Губашевы, а также Хамзат Бахаев. Каждому из них инкриминированы пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу - смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру - пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками исполнителя преступления Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. Материалы в отношении него, а также "иных неустановленных лиц" выделены в отдельное производство.