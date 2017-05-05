Реклама

Со стороны может показаться, что заочный процесс над бывшим украинским президентом Виктором Януковичем - это всего лишь забава властей, попытка состроить хорошую мину при плохой игре. Сам Янукович на суд не собирается, находится под надежной защитой своего хозяина и покровителя Владимира Путина, проживает украденные у украинцев деньги - по крайней мере ту их часть, которую ему удалось вывезти из страны во время Майдана. Что же это за суд? Одни разговоры.

Но на самом деле это не просто заочный процесс. Это прецедент. Прецедент, напоминающий, что первое лицо в государстве может быть подсудно, что бывший президент отвечает за свои деяния - пусть даже заочно. При этом Янукович - и это самое главное - признает легитимность суда. Да, он не является на его заседания, но нанял адвокатов и постоянно норовит пообщаться с судьями виртуально. Так что это настоящий суд. Настоящий для украинцев, настоящий для Януковича. И настоящий для России. Потому что российские СМИ не смогут - да и не захотят - замалчивать этот процесс. И даже если они будут освещать его в пропагандистском духе, факт подсудности бывшего президента никуда не денется. А это означает, что участь Януковича может ожидать каждого из свергнутых небожителей. И даже Путина? Путина - в первую очередь.

У украинцев и их друзей на Западе есть иллюзия, что Путин очень боится экономического успеха Украины как примера для России. По-моему, Путину на экономический успех Украины плевать. Он прекрасно знает, что в глазах большинства его подданных Украина - это просто мятежная провинция, оттяпанная американцами. И совершенно не имеет значения, будет там у нее успех или нет. Главное - рано или поздно "хохлов" нужно вернуть обратно в стойло, бедными или богатыми, мы за ценой не постоим и так далее.

А вот суд над властью - это действительно страшно. Именно потому, что в глазах большинства россиян Украина - почти Россия. А значит то, что можно "младшим братьям", почти наверняка могут позволить себе "старшие".

Путин хотел погубить Украину после Майдана не потому, что его пугала европейская интеграция Украины или ее вступление в НАТО, а потому, что в Кремле стремились во что бы то ни стало избежать параллелизма в отношении к власти. Потому, что "хохлы" потеряли страх и пошли на штурм не только правительственных резиденций, но и правительственных дач. Потому, что одним из главных символом победы Майдана стало отобранное у Януковича Межигорье - государственная резиденция, украденная высокопоставленным "уркаганом". Янукович держался за нее руками и зубами, и это как раз было то, что понятно и Путину, и тысячам маленьких Путиных - вороватых российских чиновников.

Для людей, которые живут не ради политических побед и успеха государства, а ради денег, дач, машин, яхт и самолетов, самое страшное - что "людишки" смогут отобрать у них наворованное. Что "людишки" смогут судить их и выносить им - неприкасаемым - приговоры. Вот почему так важно было уничтожить Украину. И вот почему, после того как у Путина этого не получилось, начался заочный процесс над Януковичем. То есть по сути заочный процесс над самим Путиным, над выстроенной им моделью сакральности и безответственности власти.

Этот суд - еще одно подтверждение того, что Путин будет держаться за власть всеми возможными средствами, вплоть до организации новых войн в мире и гражданских конфликтов в самой России. Он не из тех, кто меняет деньги и дачи на скамью подсудимых.