О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.260748.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.260748.html
Также: Портников, Президент, Украина, Право, Колонки, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Виктор Янукович

статья Прецедентское послание

Виталий Портников, 05.05.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама
статья Статья

Подсудная лавка

Оказалась, что устроенная вместо государства лавочка подсудна - пусть и не собственному суду, но зато независимому правосудию за границами захваченной территории. И учитывая то, что основную часть награбленного благодетели России хранят за ее границами, им теперь придется несладко.

Виталий Портников
19.06.2015
статья Статья

Сцена у Майдана

Если в Кремле решат, что процесс полезен, то Януковичу дадут высказаться. В заданных рамках видеоконференции, проклятий в адрес фашистов-бандеровцев, а также вызубренных отмазок: не знал, приказов не отдавал, подставили. Марионетка в чужих руках, он будет говорить что велено, но и какую-то правду до публики донесет. А главное, он снова вынырнет из забвения и ничтожества.

Илья Мильштейн
05.05.2017

Со стороны может показаться, что заочный процесс над бывшим украинским президентом Виктором Януковичем - это всего лишь забава властей, попытка состроить хорошую мину при плохой игре. Сам Янукович на суд не собирается, находится под надежной защитой своего хозяина и покровителя Владимира Путина, проживает украденные у украинцев деньги - по крайней мере ту их часть, которую ему удалось вывезти из страны во время Майдана. Что же это за суд? Одни разговоры.

Но на самом деле это не просто заочный процесс. Это прецедент. Прецедент, напоминающий, что первое лицо в государстве может быть подсудно, что бывший президент отвечает за свои деяния - пусть даже заочно. При этом Янукович - и это самое главное - признает легитимность суда. Да, он не является на его заседания, но нанял адвокатов и постоянно норовит пообщаться с судьями виртуально. Так что это настоящий суд. Настоящий для украинцев, настоящий для Януковича. И настоящий для России. Потому что российские СМИ не смогут - да и не захотят - замалчивать этот процесс. И даже если они будут освещать его в пропагандистском духе, факт подсудности бывшего президента никуда не денется. А это означает, что участь Януковича может ожидать каждого из свергнутых небожителей. И даже Путина? Путина - в первую очередь.

У украинцев и их друзей на Западе есть иллюзия, что Путин очень боится экономического успеха Украины как примера для России. По-моему, Путину на экономический успех Украины плевать. Он прекрасно знает, что в глазах большинства его подданных Украина - это просто мятежная провинция, оттяпанная американцами. И совершенно не имеет значения, будет там у нее успех или нет. Главное - рано или поздно "хохлов" нужно вернуть обратно в стойло, бедными или богатыми, мы за ценой не постоим и так далее.

А вот суд над властью - это действительно страшно. Именно потому, что в глазах большинства россиян Украина - почти Россия. А значит то, что можно "младшим братьям", почти наверняка могут позволить себе "старшие".

Путин хотел погубить Украину после Майдана не потому, что его пугала европейская интеграция Украины или ее вступление в НАТО, а потому, что в Кремле стремились во что бы то ни стало избежать параллелизма в отношении к власти. Потому, что "хохлы" потеряли страх и пошли на штурм не только правительственных резиденций, но и правительственных дач. Потому, что одним из главных символом победы Майдана стало отобранное у Януковича Межигорье - государственная резиденция, украденная высокопоставленным "уркаганом". Янукович держался за нее руками и зубами, и это как раз было то, что понятно и Путину, и тысячам маленьких Путиных - вороватых российских чиновников.

Для людей, которые живут не ради политических побед и успеха государства, а ради денег, дач, машин, яхт и самолетов, самое страшное - что "людишки" смогут отобрать у них наворованное. Что "людишки" смогут судить их и выносить им - неприкасаемым - приговоры. Вот почему так важно было уничтожить Украину. И вот почему, после того как у Путина этого не получилось, начался заочный процесс над Януковичем. То есть по сути заочный процесс над самим Путиным, над выстроенной им моделью сакральности и безответственности власти.

Этот суд - еще одно подтверждение того, что Путин будет держаться за власть всеми возможными средствами, вплоть до организации новых войн в мире и гражданских конфликтов в самой России. Он не из тех, кто меняет деньги и дачи на скамью подсудимых.

Комментарии 19 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 05.05.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Вся Россия - наш сад

Виталий Портников, 16.09.2016

На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Судебная перспектива

Илья Мильштейн, 06.02.2015

Для россиян новость про Родиона Киреева имеет особую значимость. Тут ведь сразу многие имена на ум приходят. Начиная страшно сказать с кого, дополняя ворами и жуликами, а также фигурантами списка Магнитского и кончая неправедными судьями, которые приговаривали российских политзеков.

Маргарита Симоньян. Фото: Глеб Щелкунов/"Коммерсант"

Отъем народного хозяйства

19.06.2015

Аресты зарубежного российского имущества произвели мощный эффект: бывшие руководители ЮКОСа говорят о справедливом возмездии, российские министры обещают Европе "взаимность" и категорически отказываются платить по счетам, руководители РЖД и "Роснефти" зовут на помощь наркологов и психиатров. Международный скандал в цитатах.

Илья Мильштейн

За миллиард до конца света

Илья Мильштейн, 01.08.2014

50 миллиардов. 2 миллиарда. 85 процентов. 82 процента. Цифры ошеломляют, а еще сшибаются, бьются насмерть. Понятно, что Россия, где подавляющее большинство за Путина, не станет выплачивать штраф бывшим акционерам "ЮКОСа" по решению Гаагского суда. И по вердикту ЕСПЧ тоже никаких репараций враги не дождутся.
новость Новости по теме
04.05.2017 В Киеве начался суд по делу о предательстве Януковича →
28.04.2017 В бюджет Украины вернули 1,5 миллиарда долларов со счетов Януковича и его окружения →
Фото и Видео
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
Реклама
Выбор читателей
статья Бенефис Януковича
Илья Мильштейн
новость США хотят проверить порты Приморья
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
в блоге Демократ Ленин
383
новость Расходы на дочь Путина растут
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин о преследовании геев
Владимир Путин и Татьяна Москалькова. Фото пресс-службы Кремля
в блоге Как воюет Америка
383
новость Конгресс США против российского влияния
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Минэкономики критикует "закон Яровой"
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Дело о нападении на Навального
Алексей Навальный после нападения. Кадр РЕН ТВ
новость Погранконтроль на авиарейсах из Белоруссии
Флаги Белоруссии и России
статья Подонки с зеленкой
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость 16 лет строгача за неучастие в ИГ
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
новость Экс-губернатор объявлен в розыск
Михаил Юревич. Фото: pravmin74.ru
новость Российская военная техника у ИГ
Боевики "Исламского государства". Кадр видеозаписи
новость Украина: дело о сдаче Крыма
Российские солдаты в аэропорту Симферополя. Фото: @avsolomin
новость Мобильник - оружие шпиона
УФСБ по Брянской области. Фото: "Яндекс.Карты"
новость О суицидах писать запретят
Фрагмент картины Джона Эверетта Миллеса "Офелия"
новость Глава ФБР: Россия - величайшая угроза
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
новость Рязань - рассадник исламизма
Вадим Осипов. Скриншот видео с opku.mil.ru
новость ФСИН: Навальному за границу нельзя
Алексей Навальный после нападения. Фото из личного твиттера