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Также: Портников, Госдума, Украина, Президент, Российско-американские отношения, Колонки, Парламент, Европа, Россия, США, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Джон Керри, Марин Ле Пен

статья Дар не нужен

Виталий Портников, 19.08.2016
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Привлекающий маневр

Обсуждения достойны три версии. Владимир Владимирович замышляет новую войну. Владимир Владимирович нагнетает военную истерию, с тем чтобы решить накопившиеся внешне- и внутриполитические проблемы. Владимир Владимирович, срывая отдых россиян в Крыму, стремится переманить их в Турцию. На радость бывшему врагу Эрдогану.

Илья Мильштейн
12.08.2016
статья Статья

Угловой удар

Это в глазах собственных пропагандистов и одурманенного населения Путин - победитель в рыцарских доспехах, поднимающий Россию с колен. Но сам для себя он все еще в том заплеванном, вонючем питерском подъезде - и буквально через мгновение на его голову опустится палка преследователя. Нужно нападать!

Виталий Портников
12.08.2016

Государственной думе действующего созыва осталось существовать всего несколько недель, но ее спикер Сергей Нарышкин бодро объясняет, при каких условиях ее депутаты будут готовы сотрудничать с украинскими коллегами: когда обновится состав Верховной рады. Это как телеграмма от скончавшегося родственника: его уже похоронили, но он успел отправить тебе пожелания скорейшего выздоровления. И что с этим пожеланием делать, непонятно.

Но суть, конечно же, не в сроке полномочий Нарышкина. В конце концов, Путин может оставить ему Думу и на следующий созыв - это уж вопрос настроения. Дело в том, что Нарышкин продолжает ставить условия так, будто кто-то хочет сотрудничать с ним и его подопечными. Но как можно сотрудничать с бешеным принтером, штампующим идиотские законы с энергией озабоченного кролика? Как можно подавать руку людям, голосовавшим за кражу чужой территории, радовавшимся введению войск в соседнюю страну и не сделавшим даже попытки остановить собственного правителя-авантюриста? Кому в Киеве нужны все эти нарышкины, яровые, слуцкие, мироновы, жириновские и прочая гниль? Почему они считают, что с ними хотят иметь дело?

Это одна из самых больших проблем накипи, которая всплыла над Россией. Накипь уверена, что может позволить себе все что угодно - оккупировать, убивать, пытать, нарушать собственные международные обязательства, - а с ними все равно все хотят сотрудничать и дружить, а как же. Медведев пугает украинцев разрывом дипломатических отношений - в то время как украинское общество уже третий год настойчиво требует у власти: разорвите, хватит с ними цацкаться!

Ну разве не понятно, что после кражи Крыма, после войны, после убийств и пыток, после безумной пропагандистской кампании ничем уже напугать? Не будет дипломатических отношений? И не надо - какая дипломатия с "общаком"? Будет визовый режим? Так и замечательно - меньше диверсантов попадет на территорию Украины. Не хочет сотрудничать Нарышкин? А какой уважающий себя депутат украинского парламента пожмет ему руку, не боясь испачкаться? Да и к тому же сегодня спикер Нарышкин, а завтра какой-нибудь пацан из путинской охраны. Зачем пожимать-то?

В Москве никак не могут понять простой вещи: никому российские руководители не нужны и даром. Керри приезжает потому, что в Вашингтоне привыкли увещевать разнообразных дикарей и понимают, что с Путиным труднее справиться, чем с Норьегой каким-нибудь. Штайнмайер приезжает потому, что российские войска теперь стоят под Донецком, а не под Дрезденом. А Марин Ле Пен просто приезжает за деньгами.

Вот, собственно, и все сотрудничество.

Комментарии 223 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 19.08.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Послиное упрямство

Илья Мильштейн, 05.08.2016

Собственно, оттого Зурабова украинцы, наверное, и не выгоняли из Киева, что он сам по себе воплощал какие-то туманные надежды. В отличие от Бабича, который был назначен именно для того, чтобы его отвергли. Ради дальнейшего ухудшения отношений России с Украиной.
Илья Мильштейн

Неумолимый Джо

Илья Мильштейн, 27.07.2015

Ни малейшего смысла в этом его выступлении обнаружить невозможно, если не вспомнить, что Кобзон - человек советский. Совершенно убежденный в том, что горе какого-то одного ребенка и его родителей ничто по сравнению со "счастьем сотен тысяч", взять хоть новую общность - крымский народ.

Лев Рубинштейн. Фото Граней.Ру

Изгнание из ада

Лев Рубинштейн, 18.02.2015

Ну и ладно! И не очень-то и хотелось! И чего там делать-то у вас? На гей-парады, что ли, ходить? Еще чего! Посидим дома, дома и стены помогают. Но тут вдруг - Кобзон. Не какой-нибудь там выбранный в пару к нему Рашкин, о существовании которого многие только в этот момент и узнали. А вот Кобзон...
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