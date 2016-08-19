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Государственной думе действующего созыва осталось существовать всего несколько недель, но ее спикер Сергей Нарышкин бодро объясняет, при каких условиях ее депутаты будут готовы сотрудничать с украинскими коллегами: когда обновится состав Верховной рады. Это как телеграмма от скончавшегося родственника: его уже похоронили, но он успел отправить тебе пожелания скорейшего выздоровления. И что с этим пожеланием делать, непонятно.

Но суть, конечно же, не в сроке полномочий Нарышкина. В конце концов, Путин может оставить ему Думу и на следующий созыв - это уж вопрос настроения. Дело в том, что Нарышкин продолжает ставить условия так, будто кто-то хочет сотрудничать с ним и его подопечными. Но как можно сотрудничать с бешеным принтером, штампующим идиотские законы с энергией озабоченного кролика? Как можно подавать руку людям, голосовавшим за кражу чужой территории, радовавшимся введению войск в соседнюю страну и не сделавшим даже попытки остановить собственного правителя-авантюриста? Кому в Киеве нужны все эти нарышкины, яровые, слуцкие, мироновы, жириновские и прочая гниль? Почему они считают, что с ними хотят иметь дело?

Это одна из самых больших проблем накипи, которая всплыла над Россией. Накипь уверена, что может позволить себе все что угодно - оккупировать, убивать, пытать, нарушать собственные международные обязательства, - а с ними все равно все хотят сотрудничать и дружить, а как же. Медведев пугает украинцев разрывом дипломатических отношений - в то время как украинское общество уже третий год настойчиво требует у власти: разорвите, хватит с ними цацкаться!

Ну разве не понятно, что после кражи Крыма, после войны, после убийств и пыток, после безумной пропагандистской кампании ничем уже напугать? Не будет дипломатических отношений? И не надо - какая дипломатия с "общаком"? Будет визовый режим? Так и замечательно - меньше диверсантов попадет на территорию Украины. Не хочет сотрудничать Нарышкин? А какой уважающий себя депутат украинского парламента пожмет ему руку, не боясь испачкаться? Да и к тому же сегодня спикер Нарышкин, а завтра какой-нибудь пацан из путинской охраны. Зачем пожимать-то?

В Москве никак не могут понять простой вещи: никому российские руководители не нужны и даром. Керри приезжает потому, что в Вашингтоне привыкли увещевать разнообразных дикарей и понимают, что с Путиным труднее справиться, чем с Норьегой каким-нибудь. Штайнмайер приезжает потому, что российские войска теперь стоят под Донецком, а не под Дрезденом. А Марин Ле Пен просто приезжает за деньгами.

Вот, собственно, и все сотрудничество.