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Сперва утечка: вместо уходящего Зурабова послом на Украине станет Бабич. Затем широко разрекламированное официальное сообщение: кандидатура указанного Бабича внесена в комитет Госдумы по международным делам. И хотя все вроде было по закону, президент и впрямь должен отзывать и назначать дипломатических представителей после консультаций с соответствующими комитетами обеих палат российского парламента, новости из жизни Бабича удивляли. Раньше подобного рода проблемы, как правило, решались в Москве довольно тихо. Публику в эти дела особо не вовлекали.

Акция была явно демонстративной.

Демонстративно сняли Зурабова, одного из самых незаметных наших послов. Причем ровно в тот день, когда Путин прирезывал Крым к Южному федеральному округу и переставлял туда-сюда своих чекистов. Демонстративно выдвигали и Бабича, в прошлом бойца ВДВ и КГБ, экс-премьера ЧР, полпреда президента в Приволжском округе. Мысль, заключенная в кадровой рокировочке, угадывалась легко. Силовик, бывший смотрящий по Чечне, отправлялся в новый регион, где тоже неплохо бы навести порядок. Просчитанная оскорбительность этого жеста вызвала в Киеве реакцию столь же резкую, сколь и предсказуемую.

Ответ Украины тоже был демонстративным. В переводе с дипломатического на русский: катитесь вы со своим Бабичем. А если цитировать почти дословно, то замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что агреман преемнику Зурабова не выдадут, вопрос "снят с повестки дня", но "отсутствие посла никак не отразится на развитии отношений между Киевом и Москвой".

В конце концов своего посла Владимира Ельченко Украина отозвала еще в марте 2015 года, и что изменилось? Хуже не стало, да и вообще этим отношениям трудно навредить. Нет, понимаете ли, "положительной динамики... вокруг всего контекста российской агрессии, вокруг всего, что происходит на Донбассе", как выражается глава украинского МИД Павел Климкин, и это ключевые слова. Ибо в контексте агрессии принято разрывать отношения, а не налаживать. Однако полностью сворачивать контакты братские народы пока не готовы, поэтому сегодня снижается их уровень. Достигая отметки "чуть выше плинтуса".

При Зурабове этот уровень был по сути таким же, но на пару миллиметров повыше. Дело в том, что у отставленного ныне посла сохранялись давние чисто человеческие связи с Петром Порошенко. В меру своих слабых сил он мог служить посредником между Кремлем и Банковой. Изредка Зурабов даже бывал полезен. Когда, например, анонсировал скорое освобождение Савченко. И пусть в Москве его слова гневно опровергали и обещанные сроки обмена постоянно отодвигались, все же он вел какую-то миротворческую игру, и чем безнадежней эта игра выглядела, тем чаще посол просился домой, в отставку.

Собственно, оттого Зурабова украинцы, наверное, и не выгоняли из Киева, что он сам по себе воплощал какие-то туманные надежды. В отличие от Бабича, который был назначен именно для того, чтобы его отвергли. Ради дальнейшего ухудшения отношений России с Украиной.

Это решение еще можно назвать взаимовыгодным. В Москве, как легко предположить, начинают вспоминать подзабытую было Новороссию, и Денис Пушилин уже провидит большую войну. Понятное дело, стреляют с обеих сторон, но в эти дни конфликт развивается на фоне каждодневных спортивных обид Владимира Владимировича и падения рубля, и как ему прикажете реагировать, взбадривая народ? Увольнять Медведева, сказавшего очередную глупость? Так ведь и без Медведева экономика будет падать.

Другой вопрос, что с ней случится, с экономикой, если Пушилин окажется пророком и худой мир в Донбассе обернется "полноценными боевыми столкновениями". Война все спишет или народ уже не поведется на мобилизацию? Зная Путина, из всех возможных сценариев следует прогнозировать худший и с облегчением переводить дух, если ошибешься. Так или иначе, спровоцированный отказ в агремане Бабичу Россия может использовать во внешнеполитических целях. Мол, хотели как лучше и будем действовать как всегда.

А Украина еще более отдаляется от России, что на фоне вялотекущего, с элементами локальной бойни конфликта в Донбассе представляется шагом разумным. Будет война или не будет, но путинский полпред в Киеве точно не нужен. И ежели Песков продолжает шантажировать соседей "понижением уровня дипотношений", то значит, так тому и быть.

Это соответствует планам украинского руководства. Это соответствует чувствам большинства украинцев. Ситуация в стране тяжелая и неясная. Внешнеполитическая стратегия обусловлена целым рядом таинственных факторов, среди которых одним из важнейших остается поддержка Запада, а там свои загадки, начиная с самой главной. Неизвестно, кто победит на президентских выборах в США и как будущая администрация станет решать проблему защиты базовых ценностей демократии в мире. Пока непонятно.

Зато в диалоге с Москвой, если не вдаваться в нюансы, никаких тайн для Киева нет и не предвидится. Тут предельная ясность. При полной или неполной поддержке цивилизованного мира, но защищаться надо. Просто выбора нет, и демонстративность этой политики должна повлиять на тех, кто вместе с Россией - помимо России - гарантировал территориальную целостность Украины. Демонстрация независимости – это в сущности тот же Майдан, но в столкновении с противником куда более сильным, и нормальные отношения с ним возобновятся лишь после того, как последний оккупант покинет украинскую землю. Тогда можно будет и посла пригласить, награждая его агреманом. Хоть Бабича.