Реклама

Сперва история с послом-спецназовцем Бабичем, которого направляли в Киев ровно для того, чтобы украинцы его отвергли. Затем покушение на Плотницкого, раскрытое по свежим следам самим главой ЛНР. Подорванный разоблачал Обаму, Порошенко и их луганских, а также российских пособников. Запомнились еще маневры тяжелой техники в Армянске и Джанкое. Ситуация накалялась планомерно, и было бы даже странно, если бы после всех этих событий ФСБ не обнаружила диверсантов в Крыму и они не стали давать признательные показания. Это было бы нелогично.

Понятна реакция официальных лиц в Москве и в Крыму и аффилированного с ними знаменитого политолога Маркова. Путин заявляет, что власти в Киеве "перешли к практике террора", и фактически прекращает переговоры "в нормандском формате" - а чего иного можно было ожидать от Путина? Крымский начальник Аксенов предлагает "вешать диверсантов, как ворон" - и в этом призыве, учитывая личность оратора, никакой эксперт не усмотрит ни малейших натяжек. Живая легенда отечественной политологии прозревает сговор ЦРУ с Хиллари и Порошенко с целью унасекомить беднягу Трампа - ну, а как еще мог откликнуться на поимку террористов умница профессор Марков?

Непонятно другое: зачем это все, и что дальше будет?

Обсуждения достойны три версии. Владимир Владимирович замышляет новую войну. Владимир Владимирович нагнетает военную истерию, с тем чтобы решить накопившиеся внешне- и внутриполитические проблемы. Владимир Владимирович, срывая отдых россиян в Крыму, стремится переманить их в Турцию. На радость бывшему врагу Эрдогану, ныне раскаявшемуся и представляющему собой огромную геополитическую ценность.

Про войну лучше бы вообще не говорить, чтобы не накликать. Однако объективности ради следует признать, что сам по себе этот сюжет не кажется совсем уж невероятным. Мы все-таки имеем дело с Путиным, у которого сложились непростые и глубоко личные отношения с так называемой реальностью. И если патриотический хор в его голове властно диктует ему необходимость возвращения в родную гавань всего, что плохо лежит за рубежами нашей страны, то он так и поступает. Вспомним хоть про Крым, где только что повязали обнаглевших украинских граждан.

Что же касается войны с террором как средства экспансии, то это схема давно уже накатанная, еще в границах РФ. Вспомним хоть взорванные в Москве дома и злодеев, которых он пообещал мочить всюду, где найдет. Тогда их обнаружили в Чечне, теперь дорожные знаки вроде ясно указывают на Киев, и в рамках срочно созванного совбеза РФ о "сценарии мер антитеррористической безопасности" сказано довольно внятно. Впрочем, эти спецмероприятия, если верить официальному пресс-релизу, будут пока проводиться на территории России, и тут мы, пожалуй, поставим точку, не желая углубляться в тему. Хочется же верить, что не будет большой войны.

Сюжет, связанный с разгребанием внутрироссийских и дипломатических завалов, уже не столь депрессивен, да и куда более правдоподобен. Осенью выборы в Думу, на которые не так-то просто будет загнать народ и уж тем более заставить его проголосовать за партию, возглавляемую симпатичным, но слишком, что ли, простодушным премьером. В этом смысле полезна тотальная мобилизация электората перед лицом озверелых орд управляемых из Вашингтона бандеровских диверсантов-карателей. Денег нет, это Медведев правильно сказал, но мы вам, прильнувшим к телеэкранам, сегодня еще дополнительно объясним, почему их не хватает учителям и пенсионерам. Вот потому и не хватает, что почти все средства, которые не растратил Шувалов с его собачками, расходуются на чекистов, которые воюют с американцами в Джанкое. Думается, народ поверит этим объяснениям и в сентябре обеспечит явку. Особенно в Крыму.

Иное дело внешнеполитические расчеты - тут едва ли можно безоговорочно рассчитывать на успех. Ибо стратегия закошмаривания западных партнеров до сих пор не слишком себя оправдывала и вряд ли в будущем оправдает. Многое ведь уже говорилось и делалось, начиная с разговоров про радиоактивный пепел и кончая гражданской войной в Донбассе с относительно плавным переходом к бомбежкам в Сирии. Оттого и самые свежие шантажные технологии, теряя привкус новизны, могут не оказать должного воздействия на Америку и Европу. То есть санкций никто отменять не станет, а возможное их ужесточение как раз не исключено. К примеру, после обещанной осенью публикации доклада по MH17, в котором информация о террористах из ДНР обретет завершенность и точность судебного приговора. Ну что ж, не всякая проблема решается полностью, и если западных политиков напугать не удастся, то власть российская удовольствуется своими гражданами. К слову, с ними ей всегда было легче договариваться, чем с иностранцами, на то они и свои.

Однако самой оптимистичной, в какой-то степени даже жизнеутверждающей представляется третья версия. Насчет Путина, туристов и Эрдогана. На дворе август, курортный сезон постепенно движется к концу, а друзья буквально только что окончательно помирились. Чем доказывать дружеское расположение? Переговариваться по Сирии они будут еще долго, и есть основания предполагать, что не договорятся никогда. Про помидоры честный Медведев все уже сказал, успокаивая отечественных производителей: мол, враг не пройдет, ниша занята, держитесь тут, хорошего вам настроения и здоровья. Остается строительный бизнес и Анталья. А как убедить россиян поехать туда, где позавчера были теракты, вчера путч и неизвестно, что завтра будет?

А вот так. Сперва танки в Армянске и Джанкое, отключенный интернет, стрельба, скопления пехотинцев, боевые вертолеты и беспилотники. Потом диверсанты, рекламу которым делают и в Кремле, и на гостелеканалах. И хотя сам руководитель Ростуризма Олег Сафонов, проводящий отпуск в Крыму, утверждает, будто безопасность отдыхающих "обеспечивается на самом высоком уровне", доверчивые в целом россияне скорее всего ему не поверят. Они поверят Путину и поедут к Эрдогану, которого Владимир Владимирович заодно еще и проверит. Будучи врагом, тот ведь вступался за крымских татар, а что теперь скажет? Пока молчит и, вероятно, экзамен выдержит.

Так что же будет в итоге? Локальная война с неплохими перспективами глобального расширения? Успешная мобилизация масс внутри России с неизбежной дальнейшей изоляцией? Или конфликт с диверсантами понемногу рассосется сам собой, зато многие соотечественники счастливо отдохнут в Турции? Впрочем, третья версия вполне уживается со второй, а вот первая ни с какой не уживается. Она в принципе несовместима с жизнью, и это все-таки довольно сильно тревожит, несмотря на все наше нежелание развивать данную тему и природный оптимизм. Беда в том, что на принципе несовместимости с жизнью зиждется политика кремлевского руководства, как внутренняя, так в особенности и внешняя, и свежие новости про Путина и террористов - очередное тому подтверждение. Поток их не иссякает семнадцатый год, и мы уже тонем в безбрежном этом скопище.