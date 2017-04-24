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Также: Мильштейн, Дети, Правительство, Регионы, История, НКО, Колонки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн

статья Сочинение и подчинение

Илья Мильштейн, 24.04.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Спрашивайте, мальчики

26 марта на антикоррупционных акциях было непривычно много школьников. Всю неделю эту новую реальность комментировали социологи и политологи. А неделю спустя некоторые из подростков вышли снова. Ефим и Михаил устроили на Манежной публичные политические дебаты, после того как их друга увели в автозак. Оппонент им попался взрослый и не самый благожелательный.

02.04.2017
статья Статья

Урби эт скорби

Это же была такая игра для тех, кто до седых волос ищет себе батяню и легко выполняет разные команды. Скачет козликом, кручинится, ненавидит врага. Что с них взять и чего намерена увидеть в их глазах другая Россия, когда путинги отменят за ненадобностью и выходить на площадь снова можно будет по велению сердца, а не потому, что иначе отчислят, уволят, денег не дадут?

Илья Мильштейн
07.04.2017
статья Статья

Смелее, двери закрываются

Но как быть с формами протеста, которые считались бы криминальными в любом государстве, хоть фашистском, хоть нормальном? Ведь поджог двери госучреждения, как ни крути, поджог, пусть и символический. И вот тут либеральный интеллигент застывает в растерянности и тревоге. Попытаюсь успокоить его совесть.

Александр Скобов
12.11.2015
статья Статья

Международный "Мемориал"

Cюжет с "Мемориалом" - это тоже такой "Чебурашка", но на уровне правозащитных НКО, которых давно уже приравняли к иностранным агентам. Это возмездие Западу. Это аргумент в дискуссии. Вы желаете нам навредить, а мы сами себе навредим так, как даже вы не сможете. Локти будете кусать от досады.

Илья Мильштейн
10.11.2014

Старшекласснице из Татарстана "невероятно повезло": она знает историю своей семьи на протяжении четырех веков. Однако есть проблема с расшифровкой "артефактов", поскольку татарскую графику в прошлом веке меняли трижды. Оттого ей трудно читать письма, составляя родословную. Этой теме посвящено сочинение под названием "История татарской письменности в истории моей семьи".

Русские письма переводить не нужно, но это нередко мало помогает исследователю, даже если речь идет о минувшем веке. К примеру, о судьбе солдата, пропавшего на войне. Имеются его письма с фронта и открытка от командира подразделения, адресованная матери: ваш сын был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. Следы его теряются, и только на сайте "ОБД Мемориал" можно обнаружить один-единственный документ. Со слов отца солдата записано, что Бузулуцков Василий Никифорович умер по дороге в госпиталь. О жизни его и смерти пишет школьница из Урюпинска. Ей тоже повезло, равно и солдату. Сотни тысяч так и сгинули в безымянных могилах.

А еще - народные военные песни в их связи с событиями на Брянщине. Революция как часть истории провинциального города Алатыря. И снова - семейная летопись, посвященная на сей раз событиям совсем уж близким. Перестройка, карточная система, жуткие очереди в Волгограде в конце 1980-х.

Это все, понимаете ли, наше прошлое, отраженное в школьных сочинениях, причем в лучших из них. В тех, чьи авторы стали победителями 18-го конкурса "Международного Мемориала". Всего же выбрано 43 текста из почти двух тысяч присланных в Москву, и если вы интересуетесь вопросами патриотического воспитания, то вот вам ответы. Именно так, с юных лет, в нас пробуждается любовь к родине. Через семейные предания, письма и фотографии, воспоминания близких и дальних, забытые песни, имена павших солдат. Подлинная, как бы поточней сказать, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам.

Между тем далеко не все в нашей стране одобряют патриотическое воспитание соотечественников. У школьников и взрослых имеются явные и скрытые враги, цель которых заключается в том, чтобы изгадить жизнь людям, которые любят Россию. Они стремятся к тому, чтобы ни взрослые, ни дети не интересовались своей историей. Прошлое, как они считают, должно быть вытравлено из памяти поколений вместе с живыми чувствами, которые вызывают воспоминания о подвигах, страданиях, победах, поражениях, радостях, горестях прадедов, дедов и отцов.

Ибо им, врагам, ненавистна правда и в минувшем они ценят только то, что сами выдумали и объявили историческими фактами. Несогласных с таким подходом эти ненавистники России обзывают мразями кончеными и разными другими схожими по смыслу словами. Вообще, в отличие от патриотов, указанные русофобы - народ весьма возбудимый и склонный к ругани. Вздорный, прямо скажем, народ.

Явные злоумышленники действуют открыто. Год назад был зафиксирован случай, когда небольшое стадо человекообразных врагов просвещения ворвалось в московский Дом кино, где награждали лауреатов предыдущего конкурса, и закидало яйцами детей и взрослых. Еще эти отщепенцы, облаченные в мундиры советской выкройки и георгиевские ленты, поливали собравшихся зеленкой и нашатырным спиртом и оглашали зал неожиданными выкриками типа "Фашисты!" и "Национал-предатели!". Складывалось впечатление, что таким образом они представлялись публике, хоть это и было, пожалуй, излишним. Их и без того все узнали.

Злоумышленники тайные действуют по-разному. Известно, что за разного рода организациями, спонсирующими человекообразных, скрываются чиновники из различных госструктур. А это явление весьма печальное, то есть проникновение недругов России во власть. Спрашивается - куда смотрит президент, а также депутаты обеих палат и сотрудники тайной полиции? Тут закрадывается даже подозрение, что они сами, быть может, потворствуют этой, что называется, пятой колонне провокаторов и наймитов. Ужасная в сущности мысль закрадывается: а ну как они тоже родину не любят?

Иначе трудно объяснить то упорство, с каким власти травят и "Мемориал", и "Международный Мемориал", включая их в список "иностранных агентов" и пытаясь дискредитировать в глазах россиян. Получается, что окопавшимся страшно сказать где плевать и на историю своей страны, и на защиту прав ныне живущих граждан. Не верится, конечно, но факты - упрямая вещь!

Очередная вылазка врагов, проникших, вообразите себе, в Минобраз РФ и в региональные его филиалы, подтверждает наши самые худшие опасения. Школьникам, чьи работы упомянуты выше, местные госслужащие, ссылаясь на начальство, запрещают ехать в Москву и принимать награды. Ослушникам сулят неприятности. Их учителям предъявлен тот же ультиматум. И хотя первый замминистра образования Переверзева заявляет, что ее ведомство подобных указаний не давало, все равно чудится заговор. То ли она лукавит, то ли школьными сочинениями занялось некое учреждение покруче. В рамках, допустим, борьбы со школотой, которое с детства не умеет включать телевизор, а в Рунете увлеченно смотрит патриотические видеоролики обличительного содержания. И потом еще выходит на площадь по призыву разных блогеров. Желая, что ли, переписать на ходу неоднозначную нашу историю, с тем чтобы будущее, в котором жить, отличалось от настоящего, в котором мы помираем.

Да, но все-таки школьнице из Татарстана невероятно повезло. И всем нам везет, покуда существует "Мемориал" и в школах учатся дети, неравнодушные к истории своей семьи, своего города, своей страны. Погруженные в беспросветные наши будни и вынужденные каждодневно лицезреть вражеские рыла и слушать вражеские речи, мы не ценим этого везения, а зря. Дети пишут Историю, и это очень здорово, потому что рано или поздно они справятся с заданием, назло всем министрам, как федеральным, так и местным. Рано или поздно они ее напишут. И будут вознаграждены.

Комментарии 28 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 24.04.2017
в блоге Блоги
165
Александр Черкасов 29.12.2015
в блоге Мое письмо Чайке
165
Александр Черкасов 13.11.2015
в блоге Проверка на идиотизм
39
Сергей Ковалев 12.11.2015
в блоге "Мемориал" и власть
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