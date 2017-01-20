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Почему люди не летают? Почему Володька сбрил усы? Почему ты надрался как свинья? Почему Игорь Иваныч ездит с мигалкой?

Есть такая игра: среди нескольких фраз или картинок обнаружить и отсеять лишнюю. Вот как в этом перечне вопросов, в котором вы наверняка легко нашли и отбраковали тот, что из ряда вон. Ибо первые три принадлежат к разряду вечных, ответа не имеющих. Зато последний прост до неприличия.

Оттого и реакция на него у людей, обслуживающих вышеупомянутого Игоря Иваныча, соответствующая. "Пройдите, пожалуйста, в жопу... С какого хрена... Ну хватит говно-то подбирать". В таком духе обсуждает с журналистами проблему мигалки пресс-секретарь Игоря Иваныча в статусе вице-президента "Роснефти", и его можно понять. Ну правда же, зачем такой ерундой отвлекать от серьезных дел столь занятого человека, как Михаил Леонтьев? А другой представитель корпорации даже обвиняет вопрошающих в организации заказной кампании, и это звучит весьма убедительно.

Известно же, как Леонтьев, в силу специфики характера, вообще реагирует на человеческую речь, а тут вопрос, да еще про мигалку. Травмирующий своей примитивностью. Налицо провокация.

Конечно, иной, с позволения сказать, независимый наблюдатель может поначалу и не согласиться с таким выводом. Мол, каков бы ни был вице-президент и как бы ни раздражали его репортеры, "Роснефть" позорит он сам. Складывается, дескать, впечатление, что лично Михаил Владимирович и является организатором кампании по дискредитации Игоря Иваныча, причем не первый год. Он же практически всегда так общается с бывшими коллегами, вне зависимости от степени сложности заданного вопроса. Чуть заденут его шефа или заинтересуются, к примеру, размерами его зарплаты, так пресс-секретарь сразу рвется с поводка. Страшно при этом ругаясь, что, по мнению отдельных экономических экспертов, снижает уровень инвестиционной привлекательности "Роснефти" и вредит имиджу Игоря Иваныча.

Однако все эти предположения следует отбросить. Достаточно лишь бегло обозреть жизненный путь государственного деятеля по имени Игорь Иваныч Сечин, чтобы отмести с порога любые поклепы. Вот вам лично доводилось дружить и сотрудничать с Путиным в течение тридцати без малого лет? Сечину довелось. Вы лично участвовали в ограблении одного из самых знаменитых российских олигархов, курируя два уголовных процесса против него? Сечин, по свидетельству Михаила Ходорковского, участвовал. Вам удавалось буквально на ровном месте выигрывать суды у газет и сайтов, добиваясь удовлетворения исков на миллиарды рублей и уничтожения тиражей проштрафившихся изданий? Сечину удавалось. С вашей подачи когда-нибудь задерживали и снимали с должности, отправляя до поры под домашний арест, действующего министра? С подачи Сечина, если верить многочисленным утечкам из силовых ведомств, судьбу министра Улюкаева решал именно он. Сам заманивал в свой офис, сам информировал "органы" и сам контролировал процесс поимки с поличным.

Теперь зададим вопрос тоже очень простой, типа риторический: может ли пресс-секретарь навредить имиджу такого человека, посылая в жопу обратившихся к нему за разъяснениями? Прибавим еще один, проще некуда: имеет ли право руководитель, насовершавший столько подвигов, ездить с мигалкой? Ответ, согласитесь, напрашивается.

Если Игорь Иваныч Сечин, являющийся, по слухам, как минимум вторым человеком в России, не может рассекать по нашим дорогам с мигалкой, то тогда уж и никто не может. Тогда уж, извините, эту злополучную мигалку надо реквизировать у всех госслужащих. Включая и первое лицо. Ибо не сыскать в целой России начальника более, чем Сечин, достойного любых державных цацек. В том числе и такой мелочи, как проблесковый маячок, освещающий путь в бездну и отгоняющий с дороги разную шушеру.

Достоин Игорь Иваныч и своего пресс-секретаря, который, как доводилось читать, еще десять лет назад не скрывал своего восторженного отношения к будущему шефу. Вот памятливый Сечин и подобрал со временем журналиста, и возвысил, и прикормил нефтедолларами прямо из краника, и полюбил всей душой за искренность и непокорный скандальный нрав. Приголубил и выпестовал.

Можно сказать, эти двое нашли друг друга: Игорь Иваныч и Михаил Владимирович. У страны, питающейся энергоносителями, идеальный глава "Роснефти", а у корпорации - идеальный пресс-секретарь. Причем они настолько славно дополняют друг друга, что уже и никаких вопросов давно не должно возникать.

Тем не менее некоторым провокаторам неймется, и они настырно лезут в душу вице-президента со своими бестактными вопросами. Остается лишь удивляться ангельскому терпению пресс-секретаря, который все-таки снисходит до ответов праздно любопытствующим. Ответов довольно однообразных, да, но продиктованных равно и необходимостью, и желанием угодить Игорю Иванычу, который за то и держит Леонтьева, что тот умеет его поразвлечь.

Куда ты их сегодня послал, Миша? Опять туда же? А вот они еще не полностью ответ привели, многоточия поставили - это ты им чего такое сказал? Роскомнадзора убоялись? Ахахахаха. А почему птицы не летают и почему ты как свинья надрался - опять не спросили? Скучная у них работа, у вражеских журналистов, но ты их и дальше не жалей.