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Также: Мильштейн, СМИ, Правительство, Европа, Украина, Колонки, Общество, Россия, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Максим Соколов, Маргарита Симоньян, Алексей Кудрин, Мария Захарова, Виктор Янукович

статья Счет и меч

Илья Мильштейн, 19.10.2016
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Система наград

Оттого так заметны на гостелеканалах пропагандисты типа Дмитрия Киселева, который ныне выдвигается в лидеры. Ибо орден "За заслуги перед Отечеством", пусть и IV степени, – это уже не просто денежный приз, не должность в "Роснефти". Это награда, врученная как раз за то, что орденоносец позволяет себе не сдерживаться и договаривать до конца все, что у начальства на уме.

Илья Мильштейн
19.02.2014
статья Статья

Мой измученный RT

Верная жанру трамвайной склоки, Симоньян называет Креймера "аппаратчиком эпохи Буша", а его предложение характеризует как "в высшей степени незаконное". "Но какое кому дело до законности? - риторически вопрошает она. - Когда речь идет о том, чтобы заткнуть рот RT и наказать Россию, все средства хороши".

Владимир Абаринов
09.11.2015
статья Статья

Вопрос с пристрастием

Russia Today, бесспорно, орудие пропаганды. Обвинять ее в необъективности - все равно что ругать палку за то, что у нее два конца, а мяч - за то, что он круглый. Но с решением "Бриткомнадзора" я не согласен. Просто потому, что не согласен ни с какими ограничениями свободы слова.

Владимир Абаринов
12.11.2014
статья Статья

Меж двух враждебных рас

Отвратительная сцена, разыгравшаяся в ночь на 1 января на площади перед кельнским вокзалом, - это серьезный вызов для германского государства и общества, да и для Европы в целом. Однако вряд ли стоит, по вековой отечественной традиции, усматривать в этих событиях признак скорой гибели Запада, утратившего волю к сопротивлению перед лицом новых варваров.

Николай Руденский
10.01.2016
статья Статья

Словесный донос

М.Ю. Соколов поставил проблему на недосягаемую нравственную высоту. "Писатели ex officio суть не только инженеры человеческих душ, но и знатоки языка", - сообщил он и далее понес по кочкам этих инженеров и знатоков. Выяснилось, что и гуляли они неправильно, не куда кому вздумается и безыдейно, а целенаправленно и против власти.

Илья Мильштейн
17.05.2012

Великобританский National Westminster Bank "заблокировал все счета" "Раши тудей". Публицист Максим Соколов разоблачил козни Минфина РФ и Кудрина, замысливших "сократить бюджетные субсидии" для патриотических государcтвенных информагентств. Два этих сообщения, поставленные рядом, вызывают обоснованную тревогу у всякого неравнодушного россиянина.

Причем сразу даже не поймешь, какая из этих двух вчерашних новостей волнует больше.

С одной стороны, нельзя не возмутиться, узнав о заговоре великобританских властей и банкиров против Маргариты Симоньян и ее корреспондентов. Стремление оставить их всех без средств, вложенных в банк, и пустить по миру внушает чувство глубочайшего беспокойства. Кроме того, налицо явное попрание прав журналистов, и не зря, чудится, эту позорную акцию раскритиковала Мария Захарова, официальный представитель МИДа России. Она нашла очень точные вроде слова, остроумно заметив, что "Лондон оставил в Европе все свои обязательства по свободе слова".

С другой стороны, что с них взять, с англичан? Они всегда нам гадили и будут гадить. Иное дело, когда журналистов грабят свои, а нити заговора тянутся в Москву, где в высоких кабинетах сидят правительственные чиновники. Про этих министров-капиталистов Максим Соколов доносит, что им "приятнее читать правильные "Ведомости", а также изучать "Эхо дождя".

Обнажая их предательскую сущность в эпоху холодной войны, коллега сообщает также, что нечто подобное происходило на Украине при Януковиче, где "наблюдалось полное отсутствие - да и не надо - лоялистских СМИ". Обозревателю "Раши тудей" это вдвойне обидно еще и потому, что секвестр бюджета лоялистских российских СМИ и его личного бюджета планируется в то самое время, когда на деньги Госдепа жируют подрывные западные радиостанции и недобитые оппозиционные издания в РФ. А также редакции "типа рижской "Медузы". Максим Юрьевич полагает, что "без таинственного благодетеля здесь вряд ли обходится". Вероятно, он имеет в виду ЦРУ, и об этом невозможно думать без содрогания.

Однако есть и хорошие новости, которыми хочется немедленно поделиться, ободряя приунывших.

Так, вчера еще, покуда у себя в микроблогах паниковала Симоньян и бушевала Захарова, стало известно, что счета "Раши тудей" никто не блокировал. Деньги целы, и в течение двух месяцев как минимум журналисты могут ими безнаказанно распоряжаться. Более того. Чуть позже стало известно, что руководство NatWest намерено "связаться с клиентом, чтобы продолжить обсуждение вопроса", и это можно воспринимать как триумф гласности в поединке с финансовыми воротилами и их покровителями.

Хотя можно оценить и по-другому. Предположив, что разорять Маргариту в банке не собирались, хотели только избавиться от проблемного вкладчика. Однако едва разразился скандал, причем на государственном уровне, банкиры иными глазами взглянули на Симоньян с ее Путиным и ядерными ракетами. Так что теперь судьбу депозитов будут решать политики в рамках чисто юридического оформления и уточнения санкционных списков. Попадет в эти списки "Раша тудей" - придется забирать вклады и переводить средства с Запада на Восток. Не попадет - значит вольное русское слово опять восторжествовало.

Что же касается Максима Соколова, то утешить следует и его.

Во-первых, он все-таки заблуждается, подозревая и вправду скуповатых Силуанова с теневым Кудриным в измене Родине и тайном потворстве российскому Майдану. Просто на дворе кризис, который не щадит никого, включая самых верных и без лести преданных публицистов. Оттого и приходится оптимизировать расходы, обижая всех подряд. Начиная с врачей и кончая лоялистами - и щадя разве что армию, которая нужна для вразумления врагов, и чекистов, которые вправляют мозги своим.

Да и, в конце концов, что чиновники Минфина против Путина, ежели тот прикажет не урезать гонорары Максиму Юрьевичу? Если же национальный лидер, вздохнув, согласится с их доводами, то ничего не поделаешь, ему виднее. Впрочем, пока неизвестно, какие цифры в бюджете, в его открытых и тайных статьях он сочтет самыми правильными и чьи мнения будет при этом учитывать. Может, и советы Соколова услышит, и советы Глазьева, постоянно призывающего, пугая Минфин, включить печатный станок. На пропаганде у нас отродясь не экономили.

Во-вторых, коллега ошибается, утверждая, будто Янукович совсем не контролировал украинские СМИ и потому проиграл. Провластными при нем считались "ICTV", "Первый национальный телеканал", "Интер", газета "Сегодня", сайт "Обозреватель" и многие другие. Ну да, контроль не был тотальным, и у оппозиции имелись свои рупоры - так ведь Украина действительно не Россия. А выперли из Киева Виктора Федоровича вовсе не журналисты, у которых во времена второго Майданом почти и не оставалось массовых независимых от власти ресурсов, но восставшие граждане, как ни банально это звучит. И с ними ничего не смогли поделать ни лоялистские телеканалы, ни лоялистские депутаты, ни лоялистские суды, ни лоялистский "Беркут". России ничего не подобного не грозит, даже если разогнать отдельные уникальные журналистские коллективы, изнывающие от патриотического холуйства. Трех-четырех кнопок в зомбоящике надолго еще хватит, чтобы информировать народ о кознях проклятого Госдепа, о располагающихся в шаговой доступности вместительных бомбоубежищах и о блокадных нормах выдачи хлеба.

В-третьих... но здесь голос мой пресекается и пальцы дрожат, набирая буквы на клавиатуре. Не знаю, как там у них в "Медузе", но знакомые мне оппозиционные журналисты, в том числе и корреспонденты русскоязычных вражеских радиостанций, совсем не купаются в роскоши, уверяю вас. О "Гранях" и других злодейских сайтах, заблокированных Роскомнадзором и незаблокированных, и говорить нечего. Тяжело люди добывают свою копеечку, по себе сужу и по другим. Сколько ни клевещи и не самовыражайся, часами выжимая из себя самые отборные слова, никто за границей про тебя не вспомнит и денег не подаст. Чай, не в "Раше тудей" работаем и бюджеты великой страны не пилим.

И это я даже не жалуюсь, но стремлюсь порадовать колумниста, укоряющего Минфин. Надеюсь, продравшись сквозь заглушки Кремля и прочитав эти печальные строки, он и успокоится, и возвеселится. Больше мне порадовать Максима Юрьевича нечем, ну хоть так.

В общем, все мы, русскоязычные граждане, если разобраться, жертвы кризиса. Жертвы холодной войны. Жертвы безумной политики. Журналисты и люди других полезных профессий. Лояльные правящему в России режиму и проклинающие этот режим. Все живем в предчувствии завтрашних жутких новостей, перетирая сегодняшние скверные. Настроение у всех более или менее одинаковое, а у Соколова доходит даже до того, что вдруг вырывается: "Нам-то все равно помирать, вот только скотину жалко". Только он и тут жалуется, выклянчивая бабки патриотам-агитаторам, не то "Россию... при случае раздербанят", а я склоняюсь к мысли, что страну губят именно такие, как он, и те, кто еще хуже, гораздо хуже. Бог весть, кто из нас прав, но при чем тут деньги?

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