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После того как президент России дал понять, что недоволен ассоциацией "Путин - Трамп", пропаганда сбавила обороты. Трампа продолжают хвалить, но без фанатизма. Только отдельные пропагандисты продолжают твердить о желательности для России избрания Трампа. Возможно, это не тупое упрямство и не дерзкое вольнодумство, а всего лишь камуфляж.
После того как президент России дал понять, что недоволен ассоциацией "Путин - Трамп", пропаганда сбавила обороты. Трампа продолжают хвалить, но без фанатизма. Только отдельные пропагандисты продолжают твердить о желательности для России избрания Трампа. Возможно, это не тупое упрямство и не дерзкое вольнодумство, а всего лишь камуфляж.
Нынешняя полемика республиканцев и демократов вокруг русских хакеров и русского влияния на американские выборы в чем-то очень напоминает 16-летней давности историю с Гором и Черномырдиным. Главное сходство - в неподражаемом лицемерии критиков Трампа, откровенно восхищающегося Путиным.
Нынешняя полемика республиканцев и демократов вокруг русских хакеров и русского влияния на американские выборы в чем-то очень напоминает 16-летней давности историю с Гором и Черномырдиным. Главное сходство - в неподражаемом лицемерии критиков Трампа, откровенно восхищающегося Путиным.
Если бы граждане России имели возможность выбирать президента США, они выбрали бы Дональда Трампа. Россия оказалась единственной страной "двадцатки", которой нравится Трамп. Между тем в самой Америке избиратели перестали смотреть на Трампа как на ежевечернее комедийное шоу и вспомнили, что он избирается не в главные клоуны.
Если бы граждане России имели возможность выбирать президента США, они выбрали бы Дональда Трампа. Россия оказалась единственной страной "двадцатки", которой нравится Трамп. Между тем в самой Америке избиратели перестали смотреть на Трампа как на ежевечернее комедийное шоу и вспомнили, что он избирается не в главные клоуны.
Трамп себя считает гением всех времен и народов, его распирает непомерный нарциссизм. Он никого не будет слушать и из обещанного исполнит только плохое. Америка превратится в маргинальное государство, отгородившееся от всего света пограничной стеной. Американское лидерство будет утрачено навсегда. Мировой порядок обратится в многополярный хаос.
Трамп себя считает гением всех времен и народов, его распирает непомерный нарциссизм. Он никого не будет слушать и из обещанного исполнит только плохое. Америка превратится в маргинальное государство, отгородившееся от всего света пограничной стеной. Американское лидерство будет утрачено навсегда. Мировой порядок обратится в многополярный хаос.
До выборов президента США осталось меньше месяца, и кандидаты пошли друг на друга врукопашную. Из своего эквадорского бункера в схватке участвует атаман шайки таинственных "русских хакеров" Джулиан Ассанж.
За несколько дней до второго раунда дебатов началась артиллерийская подготовка. Первые залпы произвел батька Ассанж. Он питает неутолимую злобу к Хиллари Клинтон и пытается утопить ее, не думая о последствиях. У шефа WikiLeaks есть все основания опасаться избрания Клинтон. Она не раз называла его предателем, которого необходимо привлечь к ответственности, хотя и непонятно, каким образом гражданин Австралии мог предать Америку. Против Ассанжа в США возбуждено уголовное дело о шпионаже. Нет сомнения, что администрация Клинтон будет добиваться от правительства Эквадора его экстрадиции.
А в воскресенье на правоконсервативном сайте True Pundit появилось сообщение со ссылкой на анонимные источники в Госдепе о том, что в ноябре 2010 года, когда WikiLeaks еще только угрожала опубликовать огромный массив американской дипломатической переписки, Хиллари на совещании в своем ведомстве будто бы предложила попросту направить на ликвидацию Ассанжа беспилотник. Присутствующие посмеялись над удачной шуткой, и тема больше не муссировалась.
WikiLeaks процитировала этот текст в своем твите без каких бы то ни было комментариев. Хиллари заявила, что не припоминает такой реплики. Но люди с хорошей памятью тотчас вспомнили, что в декабре того же 2010 года политтехнолог демократов Боб Бекел в прямом эфире предлагал дать спецназу задание "пристрелить сукина сына".
Джулиан Ассанж уже несколько раз обещал опубликовать убийственный компромат на Хиллари, который не только заставит ее сойти с дистанции, но и упечет в тюрьму. Пока ничего убийственного в его публикациях не обнаружилось. Последняя порция содержала переписку руководителя штаба Клинтон Джона Подесты. (Стало быть, серверы клинтоновского штаба тоже взломаны, хотя нам говорили обратное.) В ней обильно цитируются речи Хиллари перед финансистами с Уолл-стрит, за которые она огребла астрономические гонорары и которые противоречат ее публичным выступлениям как кандидата в президенты. Речь идет, в частности, о многосторонних торговых договорах, которые Трамп считает бедствием для Америки. Видя, что инвективы Трампа имеют успех у публики, Хиллари стала обещать пересмотреть "невыгодные" для США договоры. Но в выступлении в штаб-квартире Goldman Sachs она заверяла аудиторию в своей приверженности свободе торговли и открытым границам.
Раскрутить эту тему как следует республиканцы не успели - демократы припасли свое чудо-оружие против Трампа. В пятницу The Washington Post, а в субботу CNN опубликовали записи его исключительно развязных разговоров на сексуальные темы. И дискуссия о свободе торговли моментально сдулась - кому интересны скучные экономические выкладки, когда кандидат в президенты говорит о своих приемах обольщения дам: "Когда ты звезда, они позволяют тебе все что угодно. Хватай их за письку. Делай что хочешь".
Казалось бы, никакой новости в том, что Трамп пошляк и сексист, нет. Некоторые мои российские коллеги, в том числе знающие Америку, недоумевают, почему именно на этот раз бомба взорвалась. Да и вообще удивляются такому повышенному вниманию американцев к постельной теме. Немудрено: российский быт и российская политическая культура пропитаны сексизмом до такой степени, что к нему все привыкли. Казарменные остроты высших должностных лиц, скабрезные слоганы российской рекламы, насмешки над внешностью женщин в фейсбуке забавляют публику и коробят лишь отдельных эстетов.
Но в Америке это, видите ли, не принято. Не сексом не принято заниматься, а говорить об этом так, как говорит Трамп. Извиняясь сквозь зубы, он предложил не придавать значения "трепу спортсменов в раздевалке" - мол, все мужики болтают о бабах и хвалятся своими достижениями по амурной части. Но на это "извинение" обиделись атлеты, дружно заявившие: да, бывает, что и о дамах говорим, но не такую похабщину.
Но Трамп болтает не просто о женщинах. Этот мышиный жеребчик, то есть молодящийся старый сладострастник, называет свою беременную жену спустя несколько месяцев после брака "жирным чудовищем", а дочь - "похотливой самкой", смотрит на ее юное тело с вожделением и не стесняется говорить об этом.
Все воскресные американские ток-шоу были заполнены разговорами о том, что кандидату Трампу пришел конец, что партии, если она не хочет потерять лицо и контроль над Конгрессом, надо срочно избавляться от него (непонятно как), что республиканцам теперь остается лишь надеяться, что выборы не станут для них сокрушительным разгромом.
Но "октябрьского сюрприза", то есть события, выбивающего одного из соперников из седла в самом финале гонки, не вышло или почти не вышло. Трамп умело перевел стрелки на Хиллари, причем не столько не сексуальный задор ее супруга (в зале сидели приглашенные Трампом женщины, утверждающие, что Билл Клинтон принудил их к интимным отношениям, но эти древние сюжеты уже никого не интересуют), сколько на ее собственные действия на посту госсекретаря, которые он считает уголовно наказуемыми. Помимо всего прочего, он пообещал избирателям привлечь ее к ответственности, когда станет президентом. А когда Хиллари в ораторском упоении воскликнула: "Как все-таки отлично, что за законы в этой стране отвечает не кто-то с таким истеричным характером, как Дональд Трамп!" - он бросил реплику: "Потому что вы тогда сидели бы в тюрьме", - и сорвал аплодисменты зала.
Перед началом дебатов не было традиционного рукопожатия - Трампу дали понять, что он попал в категорию нерукопожатных. Но в конце участники все же протянули друг другу руки - скандального кандидата снова приняли в лигу если не приличных людей, то достойных соперников.
На самом деле важна даже не сама возможность фальсификации, а рассуждения о ней. Они внушают избирателям сомнение в достоверности результата. В настоящее время 34 процента американцев уверены, что итоги голосования будут сфабрикованы. В этом, возможно, и состоит главная цель взломов.
Представитель избирательного штаба Клинтон Робби Мук обвинил в утечке русских хакеров. "Нас беспокоит тот факт, что, как говорят нам эксперты, осуществили взлом люди, исполнявшие задание российского государства, - заявил он. - А другие эксперты говорят теперь, что русские предали огласке эти письма для того, чтобы помочь Дональду Трампу".
После того как о двойном взломе сообщила американская пресса, превратив предположение в утверждение и добавив, что хакеры похитили некое "досье на Трампа", в интернете объявился пользователь под ником Guccifer 2.0, заявивший, что сервер демократов взломал он. 21 июня он дал интервью, в котором отрицал, что связан с правительством России.
Сегодня поводов для тревоги еще больше: в последних опросах Трамп дышит в затылок Хиллари Клинтон. Разрыв между ними не превышает статистической погрешности, а по некоторым опросам он уже обогнал кандидата демократов. В команде Хиллари, которая начинала кампанию с двузначного преимущества перед Трампом, царит настроение близкое к панике.
Я продолжаю верить в Берни Сандерса. Он яркий метеор на политическом небосводе США. Быть может, он быстро сгорит, но оставит неизгладимый след. После него уже невозможно будет выходить к народу надутыми индюками и индюшками и бубнить текст, написанный придворными щелкоперами. Америку ждет великое обновление, генеральная перезагрузка политической культуры.
Шанс обзавестись своим человеком в Белом Доме может быть и упущен. В том случае, например, если президент РФ с присущим ему Пушковым будут слишком часто и назойливо рассказывать американцам о том, какой Трамп яркий и талантливый, и тот по простоте душевной станет опять кланяться и благодарить.