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"Новая газета" обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой посодействовать в получении ответов на вопросы по делу об убийстве Бориса Немцова от бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева. Письмо газеты к главе Чечни опубликовано на сайте издания.

Журналисты, обращаясь к Кадырову "господин генерал" (Кадыров - генерал полиции. - Ред.), просят его помочь с получением ответов от Геремеева, так как "ни СКР, ни ФСБ, ни суд оказались не в состоянии" это сделать. В заявлении подчеркивается, что сведения, которые есть у Геремеева, "имеют ключевое значение для установления истины" в деле об убийстве Немцова, в чем, как уверена редакция, Кадыров "безусловно заинтересован".

Вопросы, которые "Новая" хочет задать Геремееву, касаются обстоятельств его пребывания в Москве зимой 2015 года и взаимодействия с обвиняемыми в убийстве - Зауром Дадаевым, Русланом Мухутдиновым, братьями Губашевыми, Хамзатом Бахаевым и Темирланом Эскерхановым. В частности, журналисты хотят знать, зачем и по чьему предписанию Геремеев поехал "в командировку" в Москву, зачем арендовал квартиры для фигурантов дела, и почему сразу после убийства покинул столицу.

13 декабря 2016 года Геремеев, его племянник Артур и бывший командир войсковой части №4156 Алибек Делимханов не явились в Московский окружной военный суд для допроса по делу. 6 декабря суд постановил вызвать всех троих по ходатайству адвоката семьи Немцовых Ольги Михайловой. Как отметил судья Юрий Житников, у следователей не получилось установить местонахождение Геремеевых. Делимханов в январе пришел в суд.

Поиски Геремеева, писало РБК, велись в течение нескольких недель после покушения на Немцова. Просьба установить, где он находится, и доставить его в Следственный комитет, содержалась в поручении от 16 марта 2015 года, которое сотрудники СКР дали управлению ФСБ по Чечне. Такое же поручение от 18 мая 2015 года получил начальник оперативно-разыскного управления 2-й службы ФСБ.

В деле также есть повестка о вызове Геремеева на допрос. 31 октября следователи поручили ОРУ ФСБ вручить ее фигуранту дела.

Однако это требование выполнено не было: оперативники ФСБ лишь однажды выехали по месту проживания Геремеева и позднее написали в отчете, что "дверь в домовладение никто не открыл".

Племянник Геремеева Артур согласно выписке из Росреестра был владельцем квартиры в доме №46 по улице Веерная, в которой проживали обвиняемые в Москве. Он также попал в объективы камер видеонаблюдения, установленных в домах №3 и 46 по Веерной улице.

Делимханова адвокаты семьи Немцова также считают одним из ключевых фигурантов дела - его подпись стояла на командировочных удостоверениях Геремеева и предполагаемого киллера Дадаева. Эти удостоверения были найдены во время обыска в квартире на Веерной улице.

По мнению адвоката Вадима Прохорова, именно Руслан Геремеев был настоящим организатором покушения на Немцова. Между тем, следствие считает организатором преступления водителя Геремеева Руслана Мухудинова.

В июле прошлого года источник "Росбалта" сообщил, что Геремеев и Мухудинов находятся в Чечне. Мухудинов, рассказал собеседник агентства, несколько раз выезжал за пределы региона, в частности в Объединенные Арабские Эмираты, но теперь вернулся домой, где старается не появляться в общественных местах.

Геремеев, по словам другого источника агентства, напротив, занимается в Чечне "общественными делами".

Между тем, как передает Интерфакс, коллегия присяжных Московского окружного суда 22 июня удалится для вынесения решения по делу об убийстве Немцова. После того, как все подсудимые выступят перед присяжными с последним словом, председательствующий судья Житников должен передаст сторонам список вопросов, на которые должна будет ответить коллегия при вынесении вердикта.