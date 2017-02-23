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Также: Чечня, История, Россия, Общество, Политика, Война | Персоны: Рамзан Кадыров, Иосиф Сталин

новость Народовое проклятие

Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина
23.02.2017
Мемориал жертвам депортации в Грозном. Кадр видеозаписи
Мемориал жертвам депортации в Грозном. Кадр видеозаписи
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Рамзан Кадыров назвал недопустимыми попытки героизировать Иосифа Сталина. Об этом глава Чечни написал на своей странице в Instagram в 73-ю годовщину депортации вайнахов.

"Иосиф Сталин (да будь он тысячи раз проклят) хотел стереть с лица земли наш народ и память о нем, - отметил Кадыров. - Тем, кто и сегодня стремится героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек. Это они победили фашизм, а не Сталин!"

При этом каких-либо официальных мероприятий, посвященных 73-летию сталинской депортации чеченцев и ингушей, 23 февраля в Чечне проводиться не будет. "С 2011 года День памяти и скорби народов Чечни отмечается у нас 10 мая, и все траурные и религиозные мероприятия по жертвам депортаций и войн будут проводиться в этот день. 23 февраля наша республика, как и вся страна, отмечает государственный праздник – День защитника Отечества", - заявил представитель аппарата главы и правительства Чечни.

Накануне депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении законопроект, запрещающий увековечивать память Сталина на территории республики. С законодательной инициативой выступила группа депутатов.

Документ предусматривается запрет не только на установку памятников Сталину и на присвоение его имени населенным пунктам и улицам, но и публичное оправдание, одобрение его деятельности. Также запрещается размещение изображений диктатора в общественных местах и в административных помещениях "с целью возвеличивания" его личности.

"Проект закона "О запрете на территории региона увековечения памяти Сталина", принятый накануне 73 годовщины депортации всего ингушского народа, предусматривает наложение запрета на увековечение памяти Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы и отдельных граждан", - сказал председатель парламента республики Зелимхан Евлоев.

"Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных", - отметила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.

Операция под кодовым названием "Чечевица", во время которой чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию с территории Чечено-Ингушской АССР, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным международного общества "Мемориал", в 1943-44 годах из Чечни и Ингушетии было вывезено 485 тысяч человек.

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Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Погибельный Кавказ

Борис Соколов, 23.05.2011

Грузия признала геноцид черкесов Российской Империей в период Кавказской войны 1763-1864 годов. Госдума никаких резолюций такого рода не примет. Ведь ей нельзя признать, что Северный Кавказ был русской колонией, а местное население подвергалось угнетению и истреблению.


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