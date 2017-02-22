О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.258998.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.258998.html
Также: Регионы, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Иосиф Сталин

новость Не прощают и запрещают

Парламент Ингушетии запретил увековечивать память Сталина
22.02.2017
Вахирсолт Балатханов. "Депортация"
Вахирсолт Балатханов. "Депортация"
Реклама

Депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении законопроект, запрещающий увековечивать память Иосифа Сталина на территории республики. Об этом сообщает ТАСС. С законодательной инициативой выступила группа депутатов.

Документ предусматривается запрет не только на установку памятников Сталину и на присвоение его имени населенным пунктам и улицам, но и публичное оправдание, одобрение его деятельности. Также запрещается размещение изображений диктатора в общественных местах и в административных помещениях "с целью возвеличивания" его личности.

"Проект закона "О запрете на территории региона увековечения памяти Сталина", принятый накануне 73 годовщины депортации всего ингушского народа, предусматривает наложение запрета на увековечение памяти Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы и отдельных граждан", - сказал председатель парламента республики Зелимхан Евлоев.

"Кощунственно делать героем, устанавливать памятники человеку, подвергшему депортации десятки народов, тирану, при котором расстреляны и отправлены в тюрьмы десятки тысяч представителей интеллигенции и военных", - отметила председатель комитета по местному самоуправлению, национальной политике Марьям Амриева.

23 февраля, в годовщину депортации, в Чечене и Ингушетии отмечался День памяти. Между тем в 2011 году лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика должна отмечать все государственные праздники России наравне с другими регионам. День памяти перенесли на 10 мая. В 2014 в Чечне году траурные мероприятия 23 февраля были запрещены.

Операция под кодовым названием "Чечевица", во время которой чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию с территории Чечено-Ингушской АССР, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным международного общества "Мемориал", в 1943-44 годах из Чечни и Ингушетии было вывезено 485 000 человек.

Оставить комментарий Обсудить
22.02.2017
в блоге Блоги
35
Елена Санникова 23.02.2016
в блоге День геноцида
35
Елена Санникова 23.02.2010
в блоге День позора отечества
35
Елена Санникова 23.02.2012
в блоге 23 февраля - день траура
статья Статьи по теме
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru

Погибельный Кавказ

Борис Соколов, 23.05.2011

Грузия признала геноцид черкесов Российской Империей в период Кавказской войны 1763-1864 годов. Госдума никаких резолюций такого рода не примет. Ведь ей нельзя признать, что Северный Кавказ был русской колонией, а местное население подвергалось угнетению и истреблению.


новость Новости по теме
06.10.2016 В Сургуте демонтировали памятник Сталину →
22.09.2016 Худсовет Новосибирска выступил против установки памятника Сталину в центре города →
23.02.2016 В Псковской области установили бюст Сталина →
03.07.2015 Под Ржевом открыли музей Сталина →
23.02.2014 В Чечне запретили мероприятия памяти жертв депортации →
24.02.2013 В Ингушетии прошел митинг памяти жертв депортации →
23.02.2007 Правозащитники почтили память чеченцев и ингушей - жертв депортации →
23.02.2004 В Чечне и Ингушетии поминают жертв депортации →
Фото и Видео
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Путин в 2018 году
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Идеи губят Россию
383
новость Приговор Дадину отменили
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
статья Фобия как парадигма
РЕКЛАМА
Loading...
новость Захарова: Мы не готовили переворот
Мария Захарова. Фото: mid.ru
новость Пожизненное за начальника полиции
Махмадали Ахмадов (слева) и Роман Фаталиев
новость Янукович: Донбассу - референдум
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
новость Трамп готов на сделку с Россией
Дональд Трамп. Кадр CNN
новость Новый срок Путина
Владимир Путин на большой пресс-конференции 23.12.2016. Кадр трансляции
новость Кара-Мурза подал заявление в СКР
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
в блоге Ваше величество женщина
383
новость Британский "закон Магнитского"
Заседание Палаты общин. Фото: parliament.uk
новость Алиев назначил жену вице-президентом
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Рада для колорада
Александр Скобов
в блоге Сделать правильные выборы
383
новость Шойгу: Россия остановила войну
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
новость Умер Виталий Чуркин
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru