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новость СМИ: Кадыров извинился за грозненскую фетву, осуждающую салафитов

28.11.2016
Рамзан Кадыров и Мухаммад ибн Салман ас-Сауд. Фото: chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров и Мухаммад ибн Салман ас-Сауд. Фото: chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию извинился перед наследным принцем королевства Мухаммадом ибн Салманом ас-Саудом за грозненскую фетву, осуждающую салафитов. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на ряд арабских СМИ.

На такой шаг, отмечает издание, Кадыров пошел после серьезного давления, оказанного на него как богословами, так и членами дома Саудов, которые, так же как и большинство жителей королевства, исповедуют ваххабизм - одно из направлений салафии.

Грозненская фетва была принята по итогам исламской конференции "Кто они - последователи сунны?", прошедшей в чеченской столице 27 августа. В документе утверждалось, что истинными мусульманами являются только последователи школы калама (ашариты и матуридиты), одного из четырех мазхабов (ханафиты, маликиты, шафииты или ханбалиты), а также суфизма. Салафиты объявлялись опасными сектантами.

Также в фетве говорилось, что ее обязаны принять все мусульмане России.

Документ вызвал критику как в России, в том числе и в самой Чечне, так и в арабском мире. В частности, фетву осудили участники московского исламского форума 18-20 октября. Отмежевались от нее и два арабских богослова, участвовавших в грозненской конференции, - ректор каирского университета Аль-азхар Ахмад Мухаммад Тайиб и авторитетный суфийский лидер Хабиб Али Джифри.

Совет муфтиев России, со своей стороны, указывал, что фетва отражает лишь реалии отдельных регионов Северного Кавказа и не может быть одобрена без всероссийского обсуждения.

Между тем авторитетный салафитский теолог из Саудовской Аравии Мухаммад аль-Арифи в сентябре опубликовал в своем твиттере пост, в котором объявил Кадырова неверным и разрешил своим последователям его убить.

20 ноября газета "Аш-шарк аль-аусат" сообщила, что Кадыров готов во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию готов извиниться за грозненскую конференцию и принятую на ней фетву. "Мы не против тех истинных салафитов, которые придерживаются пути наших предков", - цитировал сайт Sabq заявление главы Чечни, поступившее саудовской стороне.

Встреча Кадырова с Мухаммадом ибн Салманом состоялась 26 ноября в официальной резиденции принца в Даммаме. Как писал Sabq, тогда глава Чечни и принес свои извинения. При встрече присутствовали член совета министров королевства Мусаад Айбан и министр торговли и инвестиций Маджид Касиби.

После этого в твиттере начали распространяться сообщения с хэштэгом #الرئيس_الشيشاني_يعتذر (ар. #Глава_Чечни_извиняется).

Пресс-служба Кадырова, однако не упоминала о его извинениях перед принцем. В сообщении чиновников о встрече говорилось лишь, что на ней обсуждались "вопросы борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом".

В воскресенье Духовное управление мусульман Чечни прямо опровергло сообщения об извинениях Кадырова, назвав эту информацию "абсолютной ложью и неправдой". В то же время в заявлении муфтията отмечалось: глава Чечни объяснил Мухаммаду ибн Салману, что недопонимание в связи с конференцией и фетвой возникло "из-за самозванцев, выдававших себя за салафитов".

Однако даже такое уточнение дезавуирует грозненскую фетву, отмечает "Кавказский узел".

Салафиты сейчас представляют собой наиболее мощную оппозицию режиму Кадырова, и с ними в регионе ведется жестокая борьба.

Выступления перед главой Чечни с извинениями последние полтора-два года стали обычным явлением в регионе. Кадыровцы принуждали к извинениям и тех критиков своего патрона, которые живут за пределами Чечни и чеченцами не являются.

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28.11.2016

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