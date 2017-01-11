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новость В Подмосковье заступил на боевое дежурство ракетный полк C-400

11.01.2017
ЗРК С-400 "Триумф". Фото: mil.ru
ЗРК С-400 "Триумф". Фото: mil.ru
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В Подмосковье заступил на боевое дежурство зенитный ракетный полк, оснащенный новой зенитной ракетной системой С-400 "Триумф". Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"11 января боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уведомили, что еще четыре "Триумфа" поступят на вооружение Воздушно-космических сил в 2017 году.

В августе 2016 года зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" получил дислоцирующийся в аннексированном Крыму полк ПВО.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ПВО "Алмаз-Антей" предназначена для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Система оснащена ракетами, которые обеспечивают поражение воздушных целей на дальностях до 250 километров, нестратегических баллистических ракет - на дальностях до 60 километров.

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11.01.2017

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