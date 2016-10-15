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Индия и Россия подписали соглашения о поставках ракетных систем С-400 "Триумф", а также о производстве для ВМС Индии фрегатов проекта 11356, сообщает ТАСС. Документы были подписаны по итогам переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди с российским президентом Владимиром Путиным, который прилетел в Индию на восьмой саммит БРИКС.

Кроме того, Москва и Дели подписали соглашение о создании индийско-российской компании, которая займется производством вертолетов Ка-226Т. Холдинг "Вертолеты России" согласовал выполнение крупного проекта по организации производства в Индии не менее 200 российских легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Это - легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 тонны. Он предназначен для перевозки до 1,5 тонны грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км.

Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356 оснащены зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Каштан" и "Штиль-1", восемью ПЗРК "Игла", установкой А-190Э и торпедными аппаратами. Предназначены для боевых действий против надводных кораблей и подлодок противника, отражения воздушных атак. В ВМФ Индии уже ссть шесть кораблей этого типа, построенные в России.

РК "Триумф", или С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. Система принята на вооружение ВС России в 2007 году. С-400 может поражать цели на дальности до 400 километров.

6 сентября Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что за первые восемь месяцев 2016 года Россия экспортировала вооружение и военную технику на сумму более семи миллиардов долларов. Он назвал это "отличным показателем".

"В последние два года мы сохраняем объемы поставляемой на экспорт продукции военного назначения, а в 2015 году даже превысили их по некоторым показателям", - сказал Чемезов. По его словам, портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает 46 млрд долларов.

"Мы ответственно подходим к вопросам совершенствования системы послепродажного обслуживания, открываем сервисные центры в иностранных государствах. Совсем недавно авиационный сервисный центр, наша холдинговая компания "Технодинамика", получила регистрацию Военно-воздушных сил Индии. Это дает возможность холдингу участвовать в тендерах на поставку комплектующих", - рассказал Чемезов.