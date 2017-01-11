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новость Из-за дефекта стабилизатора каждый пятый Sukhoi SuperJet вывели из эксплуатации

11.01.2017
Sukhoi Superjet-100. Фото: russianplanes.net
Sukhoi Superjet-100. Фото: russianplanes.net
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Выявленный дефект хвостового стабилизатора привел к тому, что каждый пятый самолет Sukhoi SuperJet 100 выведен из эксплуатации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные перевозчиков.

В России дефект выявлен у 14 самолетов, которые эксплуатируют авиакомпании "Аэрофлот", "Газпромавиа", "Ямал" и "Якутия". По данным газеты, до конца января эти лайнеры простоят на земле. Дефект обнаружен также у 11 машин мексиканской компании Interjet. Шесть из них уже вернулись в строй после ремонта.

Всего в мире используются 87 самолетов Sukhoi SuperJet 100, то есть из эксплуатации выведено чуть больше 20 процентов.

Как сообщил изданию менеджер одного из перевозчиков, неисправность состоит в том, что при сборке самолета слишком сильно затянули одну из втулок.

Дефект Sukhoi SuperJet 100 был обнаружен 22 декабря. Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100 из-за возможной неисправности "проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора". 27 декабря авиакомпания Interjet сообщила об отмене около 25 рейсов из-за необходимости проверки самолетов. Interjet - первый зарубежный эксплуатант SSJ-100. В ее парке 22 российских лайнера этой модели. Всего по заключенному с компанией контракту предполагается поставка 30 самолетов.

В "Гражданских самолетах Сухого" подтвердили выявление дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но уверяли, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации". Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что техническая проблема Sukhoi Superjet 100 "будет решена в ближайшее время".

Sukhoi Superjet-100 - первый проект в области гражданской авиации, полностью созданный в России, а не в Советском Союзе. Это ближнемагистральный пассажирский самолет, разработка которого обошлась России в 7 миллиардов долларов. Первый полет серийный Sukhoi Superjet-100 совершил в 2010 году.

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11.01.2017

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