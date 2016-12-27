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Российские авиавласти попросили всех эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 провести проверку самолетов. В связи с этим мексиканская авиакомпания Interjet отменила около 25 рейсов, сообщается на странице перевозчика.

"Безопасность наших пассажиров и воздушных судов является нашей приоритетной задачей. Мы информируем вас, что Федеральное агентство воздушного транспорта выпустило директиву летной годности под номером AD 2016-322-02, в которой просит всех операторов осмотреть самолеты Superjet 100", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что отмена полетов не связана с катастрофой Ту-154 под Сочи.

Interjet - первый зарубежный эксплуатант SSJ-100. В ее парке 22 российских лайнера этой модели. Всего по заключенному с компанией контракту предполагается поставка 30 самолетов.

В Interjet не уточняют, чем вызвана необходимость проверки. Между тем на прошлой неделе источник Интерфакса сообщал, что Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов SSJ-100, эксплуатирующихся в России, в связи с дефектом, выявленным авиакомпанией "ИрАэро". Речь шла о дефекте "проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора".

В "Гражданских самолетах Сухого" подтвердили выявление дефекта "одной из деталей хвостовой части SSJ", но уверяли, что он не ведет "к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации". "АО "ГСС" организована работа по осмотру парка SSJ-100, находящегося в эксплуатации, выпущено техническое решение по поддержанию летной годности самолетов SSJ-100. В случае обнаружения дефектов по результатам осмотра они будут оперативно устранены", - заявил представитель ГСС.

Позднее источник агентства рассказал, что по результатам проверки Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких SSJ-100, в том числе "Аэрофлота". "С точки зрения регулярной эксплуатации выявленный дефект не является критическим по своим свойствам, - отметил он. - Дефект был выявлен в ходе регулярной технической проверки согласно инструкциям. Тем не менее Росавиация приняла решение не эксплуатировать даже те самолеты, где есть подозрение на дефект".

Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что техническая проблема Sukhoi Superjet 100 "будет решена в ближайшее время".

Sukhoi Superjet-100 - первый проект в области гражданской авиации, полностью созданный в России, а не в Советском Союзе. Это ближнемагистральный пассажирский самолет, разработка которого обошлась России в 7 миллиардов долларов. Первый полет серийный Sukhoi Superjet-100 совершил в 2010 году.