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Россия намерена отказаться от закупок иностранных гражданских самолетов и производить собственные. Как передает Интерфакс, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе совещания на производственном комплексе "МиГ".

"Мы больше не будем поддерживать политику поощрения закупок иностранных самолетов, в случае, если такого рода самолет может производиться в России", - сказал Рогозин.

"Это жесткий барьер, который мы запускаем для защиты национального рынка, исходя из того, что мы великая авиационная держава, и просто стыдоба закупать иностранные самолеты", - добавил вице-премьер.

В конце мая Рогозин на заседании коллегии Минпромторга заявил, что Россия в космической отрасли отстает от США в девять раз. "Все наши амбициозные проекты говорят о том, что мы должны повысить производительность в 1,5 раза. Ну, повысим в полтора раза, но все равно их не догоним никогда", - сказал вице-премьер.

По его словам, если российская промышленность не будет стремиться к высокой производительности и не будет бороться с бюрократией, то "мы так и будем смотреть на NASA и Илона Маска".

Позже Рогозин заявил, что он имел в виду не общее состояние отрасли, а отставание в девять раз только по одному показателю - производительности труда.