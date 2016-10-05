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Также: Экономика, Право, Россия, Общество, Политика, Регионы, Деньги для армии, Война | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Рогозин

новость Рогозин предложил Путину сменить руководство "Уралвагонзавода"

05.10.2016
Центральная проходная Уралвагонзавода. Фото: Википедия
Центральная проходная Уралвагонзавода. Фото: Википедия
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин попросил Владимира Путина сменить руководителя "Уралвагонзавода" Олега Сиенко и передать предприятие корпорации "Ростех". Как пишут "Ведомости", ссылаясь на собственные источники, письмо с предложением было направлено президенту еще в сентябре.

По словам близкого к руководству Минобороны собеседника издания, необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. Сейчас 100 процентов акций "Уралвагонзавода" принадлежат Росимуществу.

На конец первого полугодия 2016 года чистый долг "Уралвагонзавода" составил 276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда рублей. Предприятие рассчитывало привлечь госгарантии на 16 миллиардов рублей и получить докапитализацию из бюджета. Но ни того, ни другого компания не получила.

Президент поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать предложения Рогозина, рассказал федеральный чиновник. Причем, по его словам, вопрос был инициирован не "Ростехом", который об этом "ни сном, ни духом не знал". Источник отметил, что компания находится в тяжелом финансовом положении. "В бюджете денег нет, значит, отдать тому, у кого есть. У "Ростеха" прибыль? Пускай возьмет. "Ростеху" это совсем не надо, но они сказали, что будут изучать вопрос", - добавил чиновник.

По словам сотрудника военного ведомства, у Минобороны нет претензий к "Уралвагонзаводу" с точки зрения своевременности выполнения контрактов как на поставку новой и модернизированной техники, так и на разработку новой. При этом он отметил, что рентабельность по контрактам с Минобороны незначительная и заказы не могут исправить в целом тяжелое экономическое положение холдинга.

В июне стало известно, что три тысячи сотрудников вагоносборочного и металлургического производств "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле, а также связанных с ними служб отправлены в вынужденный отпуск. В пресс-службе предприятия объяснили это тем, что "плановый уровень реализации товарной продукции на 2016 год не дает полной занятости".

В компании отметили, что "Уралвагонзавод" "оказывает социальную поддержку сотрудникам компании и их родственникам". Среди прочего в состав социального пакета входят дотации на питание в столовых (30 рублей ежедневно) и оказание материальной помощи.

"Уралвагонзавод" - один из крупнейших производителей танков в мире. Он занимает долю около 60 процентов по общему количеству выпущенных машин. Производит основной боевой танк Т-90, на смену которому должен прийти танк Т-14 "Армата". Корпорация также является одним из крупнейших производителей железнодорожных вагонов.

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05.10.2016

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