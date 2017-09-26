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Также: Наука, Президент, Правительство, Общество, Россия, Политика | Персоны: Владимир Фортов, Владимир Путин

новость Президентом РАН избран физик Александр Сергеев

26.09.2017
Александр Сергеев. Фото: sergeev.ipfran.ru
Александр Сергеев. Фото: sergeev.ipfran.ru
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Президентом РАН избран директор нижегородского Института прикладной физики Александр Сергеев. Об этом сообщает "Чердак".

Во втором туре выборов Сергеев набрал 1045 голосов. Его конкурент, директор московского Института океанологии им. Ширшова Роберт Нигматулин, получил поддержку лишь 412 членов академии.

Накануне, передавал РБК, в поддержку кандидатуры Сергеева выступил экс-президент РАН Владимир Фортов, снятый с поста главы академии в марте нынешнего года.

Теперь Сергеева должен утвердить в должности Владимир Путин.

К первому туру выборов правительство допустило пятерых из семи кандидатов, заявивших о выдвижении. Сергеева поддержал 681 член РАН, Нигматулина - 276. Третье место занял председатель совета директоров фирмы "Микрон" Геннадий Красников с 269 голосами, четвертое - директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко с 204, пятое - гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов со 152 голосами.

Панченко называли выдвиженцем Михаила Ковальчука, одного из приближенных Владимира Путина. Членкор РАН Ковальчук, президент Курчатовского института, - старший брат Юрия Ковальчука, председателя совета директоров банка "Россия".

Президента академии в нынешнем году удалось избрать лишь со второй попытки. Первая была предпринята 20 марта. Тогда в президенты выдвигались Фортов, Панченко и директор Института молекулярной биологии Александр Макаров. Все трое сорвали голосование, взяв самоотвод. Три дня спустя Фортов лишился своего поста.

Сергееву 62 года, в Институте прикладной физики он работает с 1977-го. С 1991 года также преподает в Нижегородском университете. С 2003 года членкор РАН. Летом 2013-го стал одним из членов "клуба 1 июля", заявившего о неприятии реформы государственных академий наук. Академиком избран в октябре 2016 года.

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26.09.2017
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Николай Петров, 09.07.2013

Значение очередной молниеносной спецоперации власти - атаки на РАН - далеко выходит за рамки "спора хозяйствующих субъектов". Помимо отъема гигантской собственности и очередного воплощения путинского принципа "кто нас обидит, трех дней не проживет" происходящее имеет важное политическое измерение. Это подавление мало-мальски автономных акторов и акция демонстративного устрашения.
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