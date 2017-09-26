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Также: Наука, Правительство, Президент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Михаил Ковальчук

новость Выборы президента РАН: выдвиженец Ковальчука не прошел во второй тур

26.09.2017
Владислав Панченко. Фото: kremlin.ru
Владислав Панченко. Фото: kremlin.ru
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Во второй тур выборов президента РАН вышли директор Института прикладной физики Александр Сергеев и директор Института океанологии Роберт Нигматулин. Об этом сообщает "Чердак".

Сергеев лидирует с существенным отрывом от конкурентов - в первом туре он набрал 681 голос. За Нигматулина проголосовали лишь 276 членов РАН.

Директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко занял в первом туре только четвертое место, набрав 204 голоса. Между тем, передает "Радио Свобода", Панченко называют выдвиженцем Михаила Ковальчука, одного из приближенных Владимира Путина. Членкор РАН Ковальчук, президент Курчатовского института, - старший брат Юрия Ковальчука, председателя совета директоров банка "Россия".

Всего на выборы президента РАН выдвигались семь академиков, однако правительство согласовало кандидатуры лишь пятерых. Третье место в первом туре получил председатель совета директоров фирмы "Микрон" Геннадий Красников, за которого проголосовали 269 человек, последнее, пятое, - гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов со 152 голосами.

Это вторая в нынешнем году попытка избрать президента академии. Выборы 20 марта все трое кандидатов сорвали, взяв самоотвод. В тот раз в президенты выдвигались Панченко, а также тогдашний глава академии Владимир Фортов и директор Института молекулярной биологии Александр Макаров.

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26.09.2017
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