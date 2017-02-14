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новость Вузкие места

Финансирование ведущих вузов России сократили на треть
14.02.2017
Главное здание МГУ. Фото Граней.Ру
Главное здание МГУ. Фото Граней.Ру
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Финансирование ведущих университетов России в 2017–2019 годах будет сокращено на 12 миллиардов рублей. Постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым 10 февраля, опубликовано на официальном портале правовой информации.

В предыдущем постановлении "О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерациив целях повышения их конкурентоспособности" от 16 марта 2013 года говорилось, что в 2017 году и в последующие три года на поддержку вузов должно выделяться по 14,5 миллиарда рублей.

Правительство решило сократить дотации на 2017 год до 10,6 миллиарда рублей, на 2018 год до 10,2, а на 2019 год - до 10 миллиардов рублей. Объемы финансирования на 2020 год пока остаются на запланированном уровне.

27 января РБК со ссылкой на проект постановления правительства сообщал, что расходы на развитие научно-технологического комплекса в 2017-2019 годах сократятся на 25 миллиардов рублей. Непосредственно на научные исследования траты государства по программе будут уменьшены почти на 19 миллиардов рублей.

Документ, разработанный в Минобрнауки, вносит изменения в программу развития научно-технического комплекса. Действующая редакция программы предполагает, что до 2020 года на эти цели будет потрачено 228,7 миллиарда рублей, из которых 187,2 миллиарда - из федерального бюджета. 121,9 миллиарда рублей пойдет на "прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения".

Согласно проекту постановления, общая стоимость программы будет уменьшена до 203,7 миллиарда рублей, из которых бюджетные средства - 168,3 миллиарда рублей. На научные исследования пойдет 103 миллиарда рублей. Программа была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась.

Казна сэкономит в первую очередь на исследованиях, "направленных на решение комплексных научно-технологических задач", говорится в пояснительной записке к проекту. О каких исследованиях идет речь, в документе не сказано. Финансирование этой статьи программы сократится более чем на треть в 2017 году и вдвое - в 2018-2019 годах. На разработку научной продукции и технологий потратят за три года в среднем на треть меньше, чем планировалось.

Наиболее радикальное сокращение бюджета коснется материально-технической инфраструктуры: на ее поддержание потратят вполовину меньше запланированного. До трети бюджетного финансирования потеряют проекты популяризации науки. Также на треть меньше денег выделят на организацию международных научных мероприятий и участие в них.

Экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года, пояснили в пресс-службе Минобрнауки. В частности, в 2017 году Федеральное агентство научных организаций получит на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

Направлений, по которым финансирование будет вовсе прекращено, нет, утверждают в Минобрнауки. Напротив, будут возобновлены приостановленные ранее проекты: например, конкурсы на проектирование научных установок и программы по внедрению российских научных журналов в международные системы научного цитирования.

Сокращение бюджета на науку и технологии неизбежно, поскольку государственные расходы в целом сокращаются, пояснил президент Российской академии наук Владимир Фортов. По его словам, для улучшения ситуации необходимо "политическое решение".

В августе 2016 года стало известно, что нехватка бюджетных средств на реализацию госпрограмм по науке и образованию приведет к массовому увольнению научных работников. С таким предложением выступило Минобрнауки в документах, подготовленных к бюджетному совещанию у главы правительства Дмитрия Медведева. К 2019 году из зарплатной ведомости Федерального агентства научных организаций предлагается вычеркнуть 8300 научных сотрудников.

По данным ведомства, доля научной госпрограммы в общих расходах бюджета сократится с 0,98 процента в 2015 году до 0,87 процента в 2019 году. Уже в 2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек. Вместе с учеными будут сокращены научные исследования, мероприятия по развитию научно-технической базы. Пострадают не только студенты, их преподаватели и ученые. Минобрнауки настаивает на том, что утвержденные в июле лимиты потребуют пропорционального сокращения субсидий на госзадание образовательным учреждениям всех уровней.

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14.02.2017

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