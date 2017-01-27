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Расходы на развитие научно-технологического комплекса в 2017-2019 годах сократятся на 25 миллиардов рублей. Как передает РБК, это следует из проекта постановления правительства. Непосредственно на научные исследования траты государства по программе сократятся почти на 19 миллиардов рублей.

Документ, разработанный в Минобрнауки, вносит изменения в программу развития научно-технического комплекса. Действующая редакция программы предполагает, что до 2020 года на эти цели будет потрачено 228,7 миллиарда рублей, из которых 187,2 миллиарда - из федерального бюджета. 121,9 миллиарда рублей пойдет на "прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения".

Согласно проекту постановления, общая стоимость программы будет уменьшена до 203,7 миллиарда рублей, из которых бюджетные средства - 168,3 миллиарда рублей. На научные исследования пойдет 103 миллиарда рублей. Программа была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась.

Казна сэкономит в первую очередь на исследованиях, "направленных на решение комплексных научно-технологических задач", говорится в пояснительной записке к проекту. О каких исследованиях идет речь, в документе не сказано. Финансирование этой статьи программы сократится более чем на треть в 2017 году и вдвое - в 2018-2019 годах. На разработку научной продукции и технологий потратят за три года в среднем на треть меньше, чем планировалось.

Наиболее радикальное сокращение бюджета коснется материально-технической инфраструктуры: на ее поддержание потратят вполовину меньше запланированного. До трети бюджетного финансирования потеряют проекты популяризации науки. Также на треть меньше денег выделят на организацию международных научных мероприятий и участие в них.

Экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года, пояснили в пресс-службе Минобрнауки. В частности, в 2017 году Федеральное агентство научных организаций получит на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

Направлений, по которым финансирование будет вовсе прекращено, нет, утверждают в Минобрнауки. Напротив, будут возобновлены приостановленные ранее проекты: например, конкурсы на проектирование научных установок и программы по внедрению российских научных журналов в международные системы научного цитирования.

Сокращение бюджета на науку и технологии неизбежно, поскольку государственные расходы в целом сокращаются, пояснил президент Российской академии наук Владимир Фортов. По его словам, для улучшения ситуации необходимо "политическое решение".

В августе 2016 года стало известно, что нехватка бюджетных средств на реализацию госпрограмм по науке и образованию приведет к массовому увольнению научных работников. С таким предложением выступило Минобрнауки в документах, подготовленных к бюджетному совещанию у главы правительства Дмитрия Медведева. К 2019 году из зарплатной ведомости Федерального агентства научных организаций предлагается вычеркнуть 8300 научных сотрудников.

По данным ведомства, доля научной госпрограммы в общих расходах бюджета сократится с 0,98 процента в 2015 году до 0,87 процента в 2019 году. Уже в 2017 году из вузов предлагается уволить до 500 человек. В Курчатовском институте ведомство готовит к увольнению 1,5 тысячи человек уже в 2016 году.

Вместе с учеными будут сокращены научные исследования, мероприятия по развитию научно-технической базы. Пострадают не только студенты, их преподаватели и ученые. Минобрнауки настаивает на том, что утвержденные в июле лимиты потребуют пропорционального сокращения субсидий на госзадание образовательным учреждениям всех уровней.