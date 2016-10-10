О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Society/Science/m.255378.html
Также: Наука, Общество

новость Нобелевскую премию по экономике присудили за теорию контрактов

10.10.2016
Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём. Фото: nobelprize.org
Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём. Фото: nobelprize.org
Реклама

Нобелевскую премию по экономике получили британский экономист Оливер Харт и его финский коллега Бенгт Хольмстрём. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нобелевского комитета.

Теоретические работы лауреатов, поясняет Интерфакс, описывают с точки зрения экономической теории то, как должны быть устроены контракты между экономическими агентами. Теория контрактов призвана объяснить целесообразность существования множества видов контрактов и ответить на вопросы, возникающие, в частности, между работодателем и работником, или прояснить акционерам предмет заключаемой сделки; исследует аспекты государственной и частной собственности относительно объектов социальной сферы - школ, больниц, тюрем (теория неполных контрактов).

Харт в настоящее время является профессором экономики Гарвардского университета, экспертом по теории контрактов, теории фирмы, корпоративных финансов, а также права и экономики. В сфере его научных интересов - изучение влияния структуры собственности и договорных механизмов на управление корпорациями. В 80-е годы XX века он разработал одну из областей теории контрактов - теорию неполных контрактов.

Хольмстрём - профессор экономики Массачусетского технологического института, является теоретиком с сфере микроэкономики, избрал сферой своих научных интересов изучение теории контрактов, теорию фирмы, корпоративного управления и проблем с ликвидностью во время финансовых кризисов.

В 2015 году награду вручили англо-американскому экономисту Энгусу Дитону за анализ проблем бедности и социального неравенства. В своих работах он анализировал модели поведения потребителей, вопросы бедности и благосостояния населения на микроуровне.

На прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий. Премию мира получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор с повстанческим движением FAR. Премию по химии разделили Жан-Пьер Соваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт за проектирование и синтез молекулярных машин, премию по физике - Дэвид Таулес, Дункан Холдейн и Майкл Костерлитц за топологические фазовые переходы. Премию в области медицины и физиологии присудили 71-летнему японскому ученому Ёсинори Осуми.

Оставить комментарий Обсудить
10.10.2016

новость Новости по теме
07.10.2016 Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Сантос →
05.10.2016 Нобелевская премия по химии присуждена за за синтез молекулярных машин →
04.10.2016 Нобелевская премия по физике присуждена за исследования топологических фазовых переходов →
Фото и Видео
23472
Play own
Наука и подонки
23407
Play own
Спасти школу
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
"Остановить погром в образовании": митинг 1 декабря. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
"Остановить погром в образовании!" (10 фото)
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Пацанский разговор
новость Полтавченко готовится к войне
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
статья Плутоний и русофобия
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Новая база России в Сирии
Тартус. Фото с сайта www.kacmac.com
в блоге Убийцы не остановятся
27383
РЕКЛАМА
Loading...
новость Примет ли Олланд Путина
Владимир Путин и Франсуа Олланд. Фото с сайта kremlin.ru
в блоге О вреде изнеженности
383
новость Сердюков стал командующим ВДВ
Андрей Сердюков. Фото: donnews.ru
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
новость Лавров и ПВО против русофобии
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Маннергейма изрубили топором
Нацболы пытаются сбить доску Маннергейму в Петербурге. Фото: Фонтанка.Ру
новость Квартира губернатора за 700 миллионов
Алексей Дюмин. Фото пресс-службы Кремля
новость Новое вето России
Виталий Чуркин на заседании СБ ООН. Кадр webtv.un.org
новость Стрельба в Чечне и КБР
В ауле Энгель-Юрт. Фото: ВК-страница "Энгель-Юрт"
новость Умер Анджей Вайда
Анджей Вайда на фоне постера фильма ''Катынь''. Фото Д.Борко
новость Протесты в Эфиопии
Столкновения в Эфиопии. Фото: nazret.com
новость Дворкович возглавит РЖД
Аркадий Дворкович. Фото: government.ru
статья Убийственный юбилей
Илья Мильштейн
в блоге Путин, защити!
383
новость Экспертиза завершается
Николай II с женой и сыном. Фото с сайта www.ksri.ru