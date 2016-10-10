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Нобелевскую премию по экономике получили британский экономист Оливер Харт и его финский коллега Бенгт Хольмстрём. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нобелевского комитета.

Теоретические работы лауреатов, поясняет Интерфакс, описывают с точки зрения экономической теории то, как должны быть устроены контракты между экономическими агентами. Теория контрактов призвана объяснить целесообразность существования множества видов контрактов и ответить на вопросы, возникающие, в частности, между работодателем и работником, или прояснить акционерам предмет заключаемой сделки; исследует аспекты государственной и частной собственности относительно объектов социальной сферы - школ, больниц, тюрем (теория неполных контрактов).

Харт в настоящее время является профессором экономики Гарвардского университета, экспертом по теории контрактов, теории фирмы, корпоративных финансов, а также права и экономики. В сфере его научных интересов - изучение влияния структуры собственности и договорных механизмов на управление корпорациями. В 80-е годы XX века он разработал одну из областей теории контрактов - теорию неполных контрактов.

Хольмстрём - профессор экономики Массачусетского технологического института, является теоретиком с сфере микроэкономики, избрал сферой своих научных интересов изучение теории контрактов, теорию фирмы, корпоративного управления и проблем с ликвидностью во время финансовых кризисов.

В 2015 году награду вручили англо-американскому экономисту Энгусу Дитону за анализ проблем бедности и социального неравенства. В своих работах он анализировал модели поведения потребителей, вопросы бедности и благосостояния населения на микроуровне.

На прошлой неделе стали известны лауреаты других Нобелевских премий. Премию мира получил колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, подписавший мирный договор с повстанческим движением FAR. Премию по химии разделили Жан-Пьер Соваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт за проектирование и синтез молекулярных машин, премию по физике - Дэвид Таулес, Дункан Холдейн и Майкл Костерлитц за топологические фазовые переходы. Премию в области медицины и физиологии присудили 71-летнему японскому ученому Ёсинори Осуми.