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Нобелевскую премию по химии в 2016 году получили Жан-Пьер Саваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт с формулировкой "за проектирование и синтез молекулярных машин". Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Сэр Стоддарт - британский ученый, работающий сейчас в Северо-западном университете в Иллинойсе, США. Француз Саваж работает в Страссбургском университете. Основываясь на их открытиях, голландский ученый Феринга из Университета Гронингена разработал молекулярный мотор. Синтезированная им молекула под действием света претерпевает структурные изменения и начинает вращаться подобно лопасти ветряка в строго заданном направлении. В 1999 году с помощью молекулярных моторов ученому удалось заставить вращаться стеклянный цилиндр, в 10 тысяч раз превышавший их размер.

"С точки зрения развития, молекулярный двигатель находится на той же стадии, на какой был в 1830-х годах электродвигатель, когда ученые показывали различные вращающиеся рычаги и колеса, не зная, что они приведут к созданию электропоездов, стиральных машин, вентиляторов и кухонных комбайнов. Молекулярные машины, скорее всего, будет использоваться в разработке новых материалов, датчиков и систем хранения энергии", - отмечают в Нобелевском комитете.

В 2015 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Томас Линдал, Пол Модрич и Азиз Санкар за исследование механизмов восстановления ДНК. "Их работа дала фундаментальные знания о функциях живых клеток и, к примеру, об их использовании в новых методах борьбы с раком", - говоридось в пресс-релизе. Ученым удалось "на молекулярном уровне отобразить, как клетки восстанавливают поврежденную ДНК и сохраняют генетическую информацию".

В 2014 году Нобелевская премия в области химии была присуждена американцам Эрику Бетцигу и Уилльяму Монеру, а также немцу Штефану Хеллю за вклад в развитие флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения. Открытия лауреатов позволяют обойти принципиальное ограничение оптической микроскопии: лучшее разрешение не сможет превысить половину длины волны света. В 1873 году ученый Эрнст Аббе оценил этот предел в 0,2 мкм.