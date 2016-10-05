О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/Society/Science/m.255205.html
Также: Наука, Общество

новость Нобелевская премия по химии присуждена за за синтез молекулярных машин

05.10.2016
Жан-Пьер Саваж, Фрезер Стоддарт и Бернард Феринга. С сайта nobelprize.org
Жан-Пьер Саваж, Фрезер Стоддарт и Бернард Феринга. С сайта nobelprize.org
Реклама

Нобелевскую премию по химии в 2016 году получили Жан-Пьер Саваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт с формулировкой "за проектирование и синтез молекулярных машин". Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Сэр Стоддарт - британский ученый, работающий сейчас в Северо-западном университете в Иллинойсе, США. Француз Саваж работает в Страссбургском университете. Основываясь на их открытиях, голландский ученый Феринга из Университета Гронингена разработал молекулярный мотор. Синтезированная им молекула под действием света претерпевает структурные изменения и начинает вращаться подобно лопасти ветряка в строго заданном направлении. В 1999 году с помощью молекулярных моторов ученому удалось заставить вращаться стеклянный цилиндр, в 10 тысяч раз превышавший их размер.

"С точки зрения развития, молекулярный двигатель находится на той же стадии, на какой был в 1830-х годах электродвигатель, когда ученые показывали различные вращающиеся рычаги и колеса, не зная, что они приведут к созданию электропоездов, стиральных машин, вентиляторов и кухонных комбайнов. Молекулярные машины, скорее всего, будет использоваться в разработке новых материалов, датчиков и систем хранения энергии", - отмечают в Нобелевском комитете.

В 2015 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Томас Линдал, Пол Модрич и Азиз Санкар за исследование механизмов восстановления ДНК. "Их работа дала фундаментальные знания о функциях живых клеток и, к примеру, об их использовании в новых методах борьбы с раком", - говоридось в пресс-релизе. Ученым удалось "на молекулярном уровне отобразить, как клетки восстанавливают поврежденную ДНК и сохраняют генетическую информацию".

В 2014 году Нобелевская премия в области химии была присуждена американцам Эрику Бетцигу и Уилльяму Монеру, а также немцу Штефану Хеллю за вклад в развитие флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения. Открытия лауреатов позволяют обойти принципиальное ограничение оптической микроскопии: лучшее разрешение не сможет превысить половину длины волны света. В 1873 году ученый Эрнст Аббе оценил этот предел в 0,2 мкм.

Оставить комментарий Обсудить
05.10.2016

новость Новости по теме
04.10.2016 Нобелевская премия по физике присуждена за исследования топологических фазовых переходов →
07.10.2015 Нобелевская премия по химии присуждена за исследования ДНК →
08.10.2014 Нобелевская премия по химии присуждена за флуоресцентную микроскопию →
09.10.2013 Нобелевская премия по химии присуждена за компьютерное моделирование химических систем →
10.10.2012 Нобелевскую премию по химии присудили американцам за исследование белков →
05.10.2011 Нобелевская премия по химии присуждена за открытие квазикристаллов →
06.10.2010 Названы лауреаты Нобелевской премии по химии →
07.10.2009 Нобелевская премия по химии присуждена за рибосому →
08.10.2008 Нобелевская премия по химии присуждена за открытие генетического маркера →
10.10.2007 Нобелевскую премию по химии получил немецкий ученый →
Фото и Видео
23472
Play own
Наука и подонки
23407
Play own
Спасти школу
23399
Play own
Зачем уничтожают "Династию"
"Остановить погром в образовании": митинг 1 декабря. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру
"Остановить погром в образовании!" (10 фото)
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Американский держиморда
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Панфиловцы и мрази конченые
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
новость Корветы идут к Сирии
Корвет "Зеленый Дол". Фото: mil.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Трамп: Россия провалила сделку
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Гаага вместо права вето
Зейд Раад аль-Хусейн. Фото: un.org
новость Школьникам добавят уроков религии
Ольга Васильева со школьниками. Фото: минобрнауки.рф
статья Слово и дело Антона Носика
Владимир Абаринов
в блоге Литературный спецназ
383
новость Арест признан незаконным
Артем Савелов, Илья Гущин и адвокат Мария Куракина. Фото из фейсбука Ильи Гущина
в блоге Ручка от чемодана Серова
196
новость Самый богатый депутат
Андрей Палкин. Фото: region29.ru
статья Мединский и инквизиторы
Илья Мильштейн
новость Уралвагонзавод погряз в долгах
Центральная проходная Уралвагонзавода. Фото: Википедия
новость Плутоний против закона Магнитского
Владимир Путин. Фото: er.ru
в блоге Убийство Немцова: гильзы для суда
7
новость Носик: Меня судили неправильно
Антон Носик в Пресненском суде Москвы. Фото: Грани.Ру
новость Подмосковье: украинскую церковь снесут
Украинские клирики с адвокатом и верующими у Мособлсуда. Фото с ФБ-страницы Святослава Скорохода
новость Путин расширил полномочия Росгвардии
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
новость Стомахина отправили в ШИЗО
Борис Стомахин в суде, 20.04.2015. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру