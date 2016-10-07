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новость Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Сантос

07.10.2016
Хуан Сантос. Фото: elinformador.com.ve
Хуан Сантос. Фото: elinformador.com.ve
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Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Сантос. Как говорится в пресс-релизе комитета, награда присуждена за его "решительные усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны".

"Конфликт унес жизни 220 тысяч колумбийцев и вынудил почти 6 миллионов человек покинуть свои дома", - говорится в решении комитета.

В июне правительство Колумбии и повстанческое движение FARC подписали договор о прекращении огня. Заявление о перемирии было подписано Сантосом и лидером леворадикальных повстанцев Родриго Лондоньо Эчеверри (также известным под позывным "Тимошенко"). На церемонии подписания документов в Гаване присутствовали председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро и министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде в качестве представителей стран-гарантов мирного процесса.

Среди основных пунктов оглашенного документа фигурируют окончательное прекращение огня, содействие развитию новой культуры, запрещающей использование оружия в политике, и выработка "дорожной карты" с тем, чтобы в 180-дневный срок после подписания договора обеспечить разоружение.

В то же время устанавливается трехсторонний механизм наблюдения и контроля за соблюдением соглашения, в который входят представители правительства Колумбии, FARC и ООН с наблюдателями от стран-членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Противостояние колумбийских властей и левых экстремистов из FARC - самый длинный по времени конфликт правительства и повстанцев в истории западного полушария. FARC (испанская аббревиатура "Революционные вооруженные силы Колумбии") - партизанское движение, существующее с 1964 года. США обвиняли FARC в торговле наркотиками и помогали властям Колумбии в войне с ним.

В 2015 году Нобелевской премией мира был награжден тунисский Квартет национального диалога "за решающий вклад в строительство плюралистической демократии в Тунисе по итогам Жасминовой революции в 2011 году". Квартет был создан в 2013 году, когда "процессы демократизации оказались под угрозой разрушения в результате политических убийств и волны социальных выступлений", отметили в комитете. В "квартет" входят четыре организации: Всеобщая тунисская конфедерация труда, Тунисская конфедерация промышленности, торговли и ремесленничества, Тунисская лига по защите прав человека и Национальный ордер адвокатов Туниса.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
07.10.2016

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