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новость Нобелевская премия по физике присуждена за топологические фазовые переходы

04.10.2016
Нобелевские лауреаты по физике 2016 года. Фото: nobelprize.org
Нобелевские лауреаты по физике 2016 года. Фото: nobelprize.org
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Нобелевскую премию по физике в 2016 году получили Дэвид Таулес, Дункан Холдейн и Майкл Костерлитц с формулировкой: "за теоретические открытия в топологических фазовых переходах и топологических фазах материи". Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Дэвид Таулес и Майкл Костерлитц - американские физики, работающие в области конденсированного состояния вещества, над одномерной и двумерной материей. Дункан Холдейн - американский физик, исследовавший материалы, которые можно назвать одномерными.

В теоретической работе ученые смогли математически объяснить, каким образом электрическое сопротивление в тонких слоях материи изменяется ступенчато с ростом индукции приложенного магнитного поля. Как передает Интерфакс, Холдейн в интервью после объявления лауреатов премии заявил, что теоретическое обоснование сможет в будущем помочь в создании квантового компьютера и имеет отношение к квантовым физическим явлениям.

3 сентября Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2016 год получил 71-летний японский ученый Ёсинори Осуми. Его наградили за открытия в области аутофагии - процесса, при котором внутренние компоненты клетки доставляются внутрь ее лизосом (у млекопитающих) или вакуолях (клетки дрожжей) и подвергаются в них деградации.

Лауреаты Нобелевской премии 2016 года получат 8 миллионов шведских крон (около 931 тысячи долларов). Следующего обладателя Нобелевской премии - по химии - объявят 5 октября.

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

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04.10.2016

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