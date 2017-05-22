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Очередь из желающих поклониться привезенным в Москву мощам Николая Чудотворца растянулась на полтора километра. Об этом сообщает "Российская газета".
Верующие движутся от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму Христа Спасителя, где выставлена реликвия. Уже с утра у церкви скопилось несколько тысяч человек.
Как передает ТАСС, доступ к мощам предполагалось открыть в 14 часов, однако в итоге верующих пригласили на поклонение часом раньше.
Вдоль очереди дежурят священники и волонтеры, в храме Христа Спасителя идет молебен.
Мощи останутся в Москве по 12 июля включительно. Все это время движение машин по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду будет ограничено из-за ожидаемых очередей. Затем реликвию до 28 июля отправят в Петербург.
Ковчег с мощами привезли в Москву из итальянского города Бари в воскресенье. Его встречал патриарх Кирилл.
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