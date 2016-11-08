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Московская полиция закрыла дело о повреждении культурных ценностей, возбужденное против активистки "Божьей воли" Полины Есипенко, которая в прошлом году причинила ущерб линогравюрам Вадима Сидура на выставке в Манеже. Об этом погромщица сообщила в понедельник на своей ФБ-странице со ссылкой на соответствующее постановление, полученное по почте.

Как утверждается, дело закрыли еще 23 сентября "в связи с отсутствием состава преступления".

Погром на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже произошел 14 августа 2015 года. Лидер "Божьей воли" Дмитрий Цорионов (Энтео) и несколько его сторонников, в том числе Есипенко, повредили там четыре линогравюры Сидура, заявив, будто эти произведения оскорбляют чувства верующих (ОТКЛИКИ). Две работы пострадали особенно серьезно. Как указывали специалисты Центра им. Грабаря, они нуждаются в длительной реставрации с применением индивидуальных методик.

7 сентября 2015-го Тверской райсуд Москвы оштрафовал Есипенко и еще одного погромщика - Павла Тимонина - на 1000 рублей каждого по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). 15 сентября тот же суд арестовал на пять суток третьего участника погрома - Георгия Солдатова, а 22 сентября отправил на 10 суток в спецприемник самого Цорионова.

Кроме того, полиция открыла по факту погрома дело по статье 214 УК (вандализм). Однако 7 сентября прокуратура отказалась утвердить соответствующее постановление. Неделю спустя, 14 сентября, было возбуждено новое дело - по части 1 статьи 243 (повреждение культурных ценностей), предусматривающей до трех лет колонии.

Есипенко стала единственной фигуранткой этого дела. 16 марта 2016 года ее задержали, после чего предъявили обвинение. 18 марта Симоновский райсуд Москвы отправил погромщицу под домашний арест. 11 апреля стало известно, что по итогам стационарной психэкспертизы Есипенко признана вменяемой.

Дело было передано в Тверской райсуд Москвы, однако 15 июля на первых слушаниях по существу судья Александр Меркулов вернул его в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении.

8 августа стало известно, что полицейский дознаватель, в производстве которого находилось дело Есипенко, освободил обвиняемую из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Свою вину погромщица последовательно отрицала.