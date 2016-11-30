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Курс "Основы религиозных культур и светской этики" невозможно полноценно освоить в рамках отведенных на него часов. Об этом заявил завсектором "Основ православной культуры" синодального отдела религиозного образования и катехизации диакон Герман Демидов в интервью Интерфаксу.

"Не стоит забывать, что сейчас в случае с ОРКСЭ речь идет всего о 30 учебных часах, которые, по сути, в сознании школьника ничего не меняют, не изменят его мировоззрения, не дадут ему конкурентоспособной точки опоры в жизни", - сказал диакон. По его словам, пока предмет не будет адекватно представлен в сетке часов, "к нему не будет серьезного отношения, не будет качественной подготовки учебников и профессиональных педагогов".

Демидов, один из автора проекта примерной образовательной программы по курсу "Основ православной культуры", пояснил, что в документе речь идет не о каких-то новых предметах, а о наполнении курса содержанием. По словам представителя РПЦ, проект предполагает введение предмета в сетку часов по выбору школ, учащихся и их родителей.

"Сейчас не стоит задача обязательного преподавания с 1-го по 11-й классы. В период апробации курса ОРКСЭ было много предложений о перспективах его расширения, и в частности о преподавании, например, в 4-м, 8-м и 10-м классах, чтобы и в начальной школе поговорить о каких-то азах, потом - на основной ступени об основном содержании православной традиции и уже в старшей школе обсудить некие мировоззренческие вопросы", - сказал диакон.

Накануне "Коммерсант" сообщил, что Российская академия образования запустила процесс заочного голосования о введении в российских школах предмета "Православная культура". До этого проект получил отрицательный отзыв экспертов, но авторы внесли в него ряд исправлений.

Результатами курса авторы считают "формирование мировоззрения на основе православной духовно-нравственной традиции" и "готовность к сознательному самоограничению в потреблении жизненных благ".

Издание ссылалось на письмо, разосланное на прошлой неделе 36 членам Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. В документе предлагалось оценить доработанную программу школьного курса "Православная культура". В случае положительного результата голосования школы должны были получить федеральные методические рекомендации по изучению предмета в 1-11 классах.

Позже во вторник президент РАО Людмила Вербицкая заявила, что голосование по проекту не является правомерным и произошло по вине ее заместителя Виктора Басюка. "Ситуация была такая - на учебно-методическом объединении нам была представлена эта программа, мы ее рассмотрели, поняли, что должна быть очень серьезная доработка этой программы. Но дальше - не сказав мне ни о чем, не показав мне ничего, мой заместитель Виктор Стефанович Басюк вдруг разослал анкету на голосование в учебные объединения", - пояснила Вербицкая. Она подчеркнула, что Басюк не имел на это никакого права, так как программа еще не готова.

"Когда программа будет доработана, все равно будут серьезные обсуждения. В данном случае это недопустимая ошибка моего заместителя. Программа будет дорабатываться", - заключила Вербицкая.