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новость "Коммерсант": В российских школах все еще может появиться предмет "Православная культура"

29.11.2016
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru
Урок основ православной культуры. Фото www.religio.ru
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В российских школах все еще может появиться предмет "Православная культура", получивший ранее отрицательный отзыв экспертов. Как пишет "Коммерсант", авторы внесли в проект ряд исправлений, после чего Российская академия образования запустила процесс заочного голосования, которое продлится до 30 ноября. Если документ будет одобрен, курс "Православная культура" станут массово вводить в школах по просьбе Минобрнауки и региональных епархий.

Издание ссылается на письмо, разосланное на прошлой неделе 36 членам Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. В документе предлагается оценить доработанную программу школьного курса "Православная культура". Если члены УМО поддержат проект, школы получат федеральные методические рекомендации по изучению предмета в 1-11 классах.

В июле глава Российской академии образования Людмила Вербицкая разослала членам УМО проект программы "Православная культура". В Московском педагогическом госуниверситете курс поддержали с условием доработки, в Московском городском педагогическом университете выступили против. В сентябре УМО отклонило проект, однако новая версия появилась уже спустя два месяца.

По данным источников издания в УМО, в этот раз большинство, скорее всего, проголосует за "Православную культуру".

В Минобрнауки не смогли оперативно ответить на запрос издания. Представитель синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий заявил, что обязательного преподавания "Православной культуры" в рамках ОДНКНР не предполагается. Говоря о содержании курса, он отверг предположения о нарушении конституционного положения о светском характере образования.

"Не следует ставить знак равенства между светскостью и нерелигиозностью. Воспитание нравственности на основе традиционного для России православного мировоззрения в соответствии с предпочтениями законных представителей ребенка не противоречит ни отечественному законодательству, ни общемировой практике", - добавил он.

Позже во вторник президент РАО Людмила Вербицкая заявила ТАСС, что голосование по проекту не является правомерным и произошло по вине ее заместителя Виктора Басюка. "Ситуация была такая - на учебно-методическом объединении нам была представлена эта программа, мы ее рассмотрели, поняли, что должна быть очень серьезная доработка этой программы. Но дальше - не сказав мне ни о чем, не показав мне ничего, мой заместитель Виктор Стефанович Басюк вдруг разослал анкету на голосование в учебные объединения", - пояснила Вербицкая.

Она подчеркнула, что Басюк не имел на это никакого права, так как программа еще не готова. "Это большая ошибка моего заместителя, и я буду с ним разбираться", - подчеркнула президент РАО.

В конце июня представители конфессиональных сообществ мусульман, иудеев и буддистов выступили против проекта курса, опасаясь, что одобрение программы будет означать фактическое введение одиннадцатилетнего школьного курса православия. Представители традиционных конфессий призвали авторов программы "не раскачивать лодку" и не отбрасывать межрелигиозный диалог "почти на десятилетие назад".

В феврале 2015 года стало известно, что РПЦ добивается преподавания основ православной культуры со 2-го по 9-й классы. Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ предложила Минобрнауки расширить школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики". Сейчас его изучают в четвертом классе, причем родители могут выбрать один из модулей: светская этика, мировые религиозные культуры, православие, ислам, буддизм или иудаизм. Патриарх заявлял, что отведенных 34 часов недостаточно, и предложил распространить курс на все время обучения в школе.

В мае того же года Московская патриархия выступила с инициативой ввести в 10-11-м классах предмет "Нравственные основы семейной жизни".

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29.11.2016

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