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новость Большинство президентских грантов получили патриотические и религиозные проекты

01.11.2016
Логотип конкурса президентских грантов
Логотип конкурса президентских грантов
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Большинство крупных президентских грантов для некоммерческих и неправительственных организаций получили патриотические и религиозные проекты, сообщает РБК. Из 3781 поступивших заявок удовлетворены 394 на общую сумму 4,5 миллиардов рублей.

Большое число крупных грантов получили патриотические проекты и заявки, посвященные сохранению "традиционных ценностей". 6 миллионов рублей получил "Союз народов Ставрополья "За мир на Кавказе" на проект по работе с молодежью для "профилактики экстремизма, радикализма, межэтнической и межрелигиозной разобщенности". На проект "Символы России как основа формирования гражданской идентичности жителей Крыма" института "Справедливый мир" выделено 5,6 миллиона рублей. Проекты "Единая образовательная среда как основа российской национальной идентичности" и "Новая молодежь России" получили 5 и 4,9 миллиона. Еще 4,9 миллиона рублей выделены "Совету по внешней и оборонной политике" на мероприятия "в интересах развития взаимообогащающего диалога культур населяющих Россию этносов и конфессий" .

Организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы" получила 4,5 миллиона на проект по консолидации усилий крупнейших религиозных организаций России в отстаивании традиционных духовно-нравственных ценностей. В частности, будет подготовленг доклад о соблюдении прав верующих в России и в мире "в противовес необъективным докладам Государственного департамента США и иностранных неправительственных организаций".

"Центр православных молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца" получил 4 миллиона на мероприятия для содействия гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Столько же выделено организации "Духовное правление мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" на "противодействие псевдоисламскому радикализму". На подготовку "квалифицированных церковных кадров" для церковных общин Русской православной старообрядческой церкви выделено 5,9 миллиона рублей.

Благотворительный фонд "Покров", возглавляемый детским омбудсменом Анной Кузнецовой, выделил 6,2 миллиона рублей на борьбу с педофилами "Мониторинговому центру по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента".

Гранты получили и старейшие правозащитные организации России. Движению "За права человека" Льва Пономарева выделено 5,5 миллиона рублей, Московской Хельсинкской группе Людмилы Алексеевой - 2 миллиона. Совместный фонд Алексеевой и Пономарева "В защиту прав заключенных" получил 3 миллиона на борьбу с насилием и пытками в местах заключения.

Самый крупный грант, 20 миллионов рублей, получил фонд поддержки Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова на проведение премии и фестиваля "Золотая маска". Второй по величине президентский грант, 12 миллионов, достался "Спортивному клубу "КПРФ" на пропаганду и стимулирование к занятиям физкультурой и спортом.

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01.11.2016

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