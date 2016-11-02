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Русская православная церковь не может претендовать на здание XVII века, в котором расположен Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия. Об этом говорится в заключении аттестованной Минкультуры эксперта, ведущего научного сотрудника Государственного института искусствознания Елены Щеболевой, сообщает РБК.

"Архивный и биографический материал, касающийся архитектурного ансамбля на Берсеневской набережной со всей неопровержимостью доказывает, что попытки связать историю палат Аверкия Кириллова с Никольским храмом не имеют под собой каких-либо оснований", - отмечает Щеболева. По ее словам, церковь не может претендовать на здание Института культурного наследия по закону о церковной реституции.

Экспертиза ГИИ - "не чье-то досужее мнение, это заключение ученых, основанное на исторических документах", - отметил директор Института наследия Арсений Миронов. "Мне кажется, при обсуждении вопроса о передаче здания нужно руководствоваться именно им, а не неким "визуальным впечатлением", иначе мы дойдем в конце концов до абсурдного вывода, что придется отдать РПЦ Большой Кремлевский дворец, потому что он составляет единый комплекс с соборами Московского Кремля", - сказал он.

13 октября представители научной общественности призвали патриарха Кирилла не допустить передачи РПЦ здания палат Аверкия Кириллова. Оно на протяжении всей истории было сугубо светским владением, подчеркивали авторы документа. "Это редчайший образец частного жилого строительства второй половины XVII - самого начала XVIII веков. Несмотря на то, что Никольская церковь и палаты Аверкия Кириллова находятся в непосредственной близости, они всегда принадлежали разным владельцам. Как свидетельствуют исследования московских краеведов, церковь Святителя Николая всегда была приходской, на что указывает кладбище вокруг нее", - отмечалось в письме.

Здание не имеет для Церкви никакого исторического или символического значения, между тем как для научного сообщества является "колыбелью отечественного памятниковедения и музееведения". В XIX веке в здании палат под патронажем Александра II действовало Московское археологическое общество, которое спасло палаты от разрушения, проведя реставрацию, "ставшую первым опытом научной реставрацией в истории нашей страны".

17 октября глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что вопрос о передаче в собственность РПЦ здания на Берсеневской набережной был инициативой местной религиозной общины. Она не получила одобрения патриарха Кирилла. "Такого документа (согласия патриарха. - Ред.) в пакете нет. Это означает, что вопрос о целесообразности получения в собственность религиозной общины спорного здания палат, занимаемого институтом, не решен священноначалием Русской православной церкви", - подчеркнула игуменья. Она добавила, что от передачи объекта, "ввиду статуса института", "возможно, следует воздержаться", хотя правовые основания для его оформления в собственность Русской православной церкви есть.