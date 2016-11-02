О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Religion/m.256183.html
Также: Религия, Наука, Россия, Общество, Политика

новость Эксперты Минультуры выступили против передачи РПЦ здания палат Аверкия Кириллова

02.11.2016
Палаты Аверкия Кириллова. Фото: heritage-institute.ru
Палаты Аверкия Кириллова. Фото: heritage-institute.ru
Реклама

Русская православная церковь не может претендовать на здание XVII века, в котором расположен Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия. Об этом говорится в заключении аттестованной Минкультуры эксперта, ведущего научного сотрудника Государственного института искусствознания Елены Щеболевой, сообщает РБК.

"Архивный и биографический материал, касающийся архитектурного ансамбля на Берсеневской набережной со всей неопровержимостью доказывает, что попытки связать историю палат Аверкия Кириллова с Никольским храмом не имеют под собой каких-либо оснований", - отмечает Щеболева. По ее словам, церковь не может претендовать на здание Института культурного наследия по закону о церковной реституции.

Экспертиза ГИИ - "не чье-то досужее мнение, это заключение ученых, основанное на исторических документах", - отметил директор Института наследия Арсений Миронов. "Мне кажется, при обсуждении вопроса о передаче здания нужно руководствоваться именно им, а не неким "визуальным впечатлением", иначе мы дойдем в конце концов до абсурдного вывода, что придется отдать РПЦ Большой Кремлевский дворец, потому что он составляет единый комплекс с соборами Московского Кремля", - сказал он.

13 октября представители научной общественности призвали патриарха Кирилла не допустить передачи РПЦ здания палат Аверкия Кириллова. Оно на протяжении всей истории было сугубо светским владением, подчеркивали авторы документа. "Это редчайший образец частного жилого строительства второй половины XVII - самого начала XVIII веков. Несмотря на то, что Никольская церковь и палаты Аверкия Кириллова находятся в непосредственной близости, они всегда принадлежали разным владельцам. Как свидетельствуют исследования московских краеведов, церковь Святителя Николая всегда была приходской, на что указывает кладбище вокруг нее", - отмечалось в письме.

Здание не имеет для Церкви никакого исторического или символического значения, между тем как для научного сообщества является "колыбелью отечественного памятниковедения и музееведения". В XIX веке в здании палат под патронажем Александра II действовало Московское археологическое общество, которое спасло палаты от разрушения, проведя реставрацию, "ставшую первым опытом научной реставрацией в истории нашей страны".

17 октября глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что вопрос о передаче в собственность РПЦ здания на Берсеневской набережной был инициативой местной религиозной общины. Она не получила одобрения патриарха Кирилла. "Такого документа (согласия патриарха. - Ред.) в пакете нет. Это означает, что вопрос о целесообразности получения в собственность религиозной общины спорного здания палат, занимаемого институтом, не решен священноначалием Русской православной церкви", - подчеркнула игуменья. Она добавила, что от передачи объекта, "ввиду статуса института", "возможно, следует воздержаться", хотя правовые основания для его оформления в собственность Русской православной церкви есть.

Оставить комментарий Обсудить
02.11.2016

новость Новости по теме
13.10.2016 Ученые просят не передавать РПЦ здание палат Аверкия Кириллова →
21.12.2015 РПЦ стала основным получателем президентских грантов →
02.09.2015 Власти Петербурга отказались передавать РПЦ Исаакиевский собор →
31.08.2015 Директор музея "Исаакиевский собор" подает в прокуратуру заявление о клевете →
11.08.2015 Мединский выступил против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ →
23.07.2015 РПЦ просит передать ей Исаакиевский собор →
25.03.2015 РПЦ изъяла у РПАЦ мощи преподобных Евфимия и Евфросинии Суздальских →
10.04.2013 Смольный собор в ближайшие два года будет передан РПЦ →
16.02.2013 Защитники школы в Дзержинске задержаны за "экстремистские" листовки →
25.10.2012 РПЦ отнимает здание у нижегородской консерватории →
04.04.2012 РПЦ отсудила у детской больницы здание →
Фото и Видео
27526
Play own
Забеременела - рожай!
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27110
Play own
Христиане против мракобесия
26768
Play own
Гибридный крестный ход
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Эпидемия ВИЧ на Урале
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
новость Поклонская пожаловалась Чайке на Учителя
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Зорькин против равноправия
Валерий Зорькин. Фото: ksrf.ru
статья На грани войны с США
новость ФСИН: Дадин опровергает пытки
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Новая гумпауза в Алеппо
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Fancy Bear атаковали Windows
Логотип хакерской группы Fancy Bear
в блоге Америка без ретуши
383
статья Вызов и поклон
Илья Мильштейн
новость Пробуксовки с "пакетом Яровой"
Сервер. Фото: ktelecom.by
новость Закон о "российской нации"
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
новость Тарифы на "Платон" повысят дважды
Митинг дальнобойщиков. Кадр видеозаписи
новость Мэрия против дома Медведева
ЖК "Золотые ключи - 1". Фото: landmarkre.ru
новость Кадырова не устроил бюджет
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Новое дело охранника Кадырова
Аюб Тунтуев. Источник: srji.org
в блоге Золотой мост для Райкина
383
новость Пропагандист во главе ОНК
Вадим Горшенин. Фото с личной ВК-страницы
новость Иракские войска вошли в Мосул
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters