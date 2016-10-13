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Представители научной общественности призвали патриарха Кирилла не допустить передачи РПЦ здания XVII века, в котором расположен Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия. Об этом сообщает Газета.Ру.

"Вы всегда поддерживали русскую культуру и ученых, которые занимаются ее изучением и просветительством в условиях острейшего недофинансирования отрасли. Просим Вас не забирать историческое здание палат Аверкия Кириллова у Научно-исследовательского института культурного и природного наследия, что особенно политически важно в канун 110-летия основателя института - академика Д.С.Лихачева", - говорится в открытом письме патриарху.

Здание Кирилловских палат на протяжении всей истории было сугубо светским владением, подчеркивают авторы документа. "Это редчайший образец частного жилого строительства второй половины XVII - самого начала XVIII веков. Несмотря на то, что Никольская церковь и палаты Аверкия Кириллова находятся в непосредственной близости, они всегда принадлежали разным владельцам. Как свидетельствуют исследования московских краеведов, церковь Святителя Николая всегда была приходской, на что указывает кладбище вокруг нее", - отмечается в письме.

Здание не имеет для Церкви никакого исторического или символического значения, между тем как для научного сообщества является "колыбелью отечественного памятниковедения и музееведения". В XIX веке в здании палат под патронажем Александра II действовало Московское археологическое общество, которое спасло палаты от разрушения, проведя реставрацию, "ставшую первым опытом научной реставрацией в истории нашей страны".

Письмо подписали, в частности, директор Института наследия Арсений Миронов, глава Союза краеведов России и Московского краеведческого общества Владимир Козлов, председатель центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева, директор Государственного НИИ реставрации Дмитрий Антонов.

По данным авторов письма, Московская патриархия обратилась в Росимущество с просьбой о передаче здания палаты Аверкия Кириллова.

РПЦ неоднократно требовала передачи ей объектов недвижимости. Так, в июле прошлого года Петербургская епархия попросила городские власти Петербурга передать Исаакиевский собор в ее ведение. "В епархии считают проблему возвращения церковного имущества и прежде всего храмов, которые строились и предназначались для богослужебных целей, весьма насущной", - поясняли клирики. При этом они заверяли, что в случае передачи церкви собор по-прежнему останется доступным для посещения жителями города и туристами.

В сентябре 2015 года стало известно, что правительство города решило сохранить здания собора в оперативном управлении СПБ ГБУК "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор". Решение объяснили экономическими причинами.